Două secții de votare s-au închis. Prezența la vot
Cele două secții de votare deschise în China și Japonia pentru alegerile Parlamentare s-au închis. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe în actualizarea de la ora 16:00.
Conform datelor, în Japonia au votat 91 de cetățeni ai R. Moldova.
Totodată, în China au votat 42 de cetățeni ai R. Moldova.
MAE a anunțat deschiderea „fără impedimente” a secțiilor de votare pe coasta estică a continentului nord-american.
„Salutăm mobilizarea fără precedent a moldovenilor în străinătate, mai ales că unii depun eforturi impresionante ca să-și exercite dreptul la vot. Până la ora 16:00, peste 190 000 de cetățeni moldoveni aflați peste hotare și-au exercitat dreptul la vot. Precizăm că CEC a dotat toate secțiile din străinătate cu un număr suficient de buletine de vot”, se arată în mesajul MAE-ului.