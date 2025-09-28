Două secții de votare s-au închis. Prezența la vot

Cele două secții de votare deschise în China și Japonia pentru alegerile Parlamentare s-au închis. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe în actualizarea de la ora 16:00.

Conform datelor, în Japonia au votat 91 de cetățeni ai R. Moldova.

Totodată, în China au votat 42 de cetățeni ai R. Moldova.

MAE a anunțat deschiderea „fără impedimente” a secțiilor de votare pe coasta estică a continentului nord-american.