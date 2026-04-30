Ce făceau cei doi ofițeri SIS în Federația Rusă și care este starea lor de sănătate? Răspunsul directorului SIS, Alexandru Musteața

„Ofițerii noștri, tineri, dedicați și patrioți, au mers acolo (în Rusia, n.r.) într-o misiune secretă, ale cărei detalii nu le pot confirma și nu le pot oferi”. Astfel a răspuns directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, la întrebarea despre activitatea ofițerilor de informații moldoveni pe teritoriul Rusiei. Declarația a fost făcută joi seară, 30 aprilie, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul de televiziune PRO TV Chișinău.

„Serviciul, pe lângă faptul că a trecut un proces de reformă, și-a capacitat forțele și posibilitățile de acumulare de informații. Serviciul desfășoară misiuni externe, așa cum fac toate serviciile în această lume, pentru colectare de informații în interesul securității naționale. Ofițerii noștri, doi ofițeri tineri, dedicați și patrioți, au mers acolo într-o misiune secretă, detaliile căreia nu le pot confirma și nu le pot oferi. Din păcate, misiunea a eșuat, ei au fost capturați, motiv pentru care noi avem o anchetă internă și o evaluare internă a acestui fapt. Noi am început-o în momentul în care ei (ofițerii SIS, n.r.) au fost capturați. Din start am pornit ancheta internă. Am finalizat 99% din toată evaluarea. Ceea ce a rămas sunt declarațiile lor. Acum că ei sunt acasă, sunt în siguranță, colegii mei o să discute cu ei pentru a crea tabloul – ce s-a întâmplat că această operațiune a eșuat și vom lua o decizie”, a subliniat Alexandru Musteața.

Întrebat dacă ia în calcul ipoteza că cei doi ofițeri ar fi fost trădați de persoane din interiorul SIS, care știau despre misiunea secretă, Alexandru Musteața a răspuns: „În prezent, ancheta se află încă în desfășurare. Noi vrem să auzim cum au derulat lucrurile din punctul lor de vedere, fiind cei care au avut de pătimit din asta. Când o să avem o concluzie generală, o să vedem cum facem mai departe împreună cu organele procuraturii”.

De asemenea, directorul SIS a precizat că cei doi ofițeri sunt evaluați de medici și vor urma o procedură de reabilitare pentru a reveni în activitatea Serviciului.

„Ei sunt ofițeri de informații, care au avut un rol criptic în colectarea de informații, în interesul securității naționale. Ei sunt acum evaluați de medici, așa cum s-a informat și anterior. Vor trece o procedură de reabilitare, care a început deja, pentru a-i readuce în activitatea curentă a Serviciului (…). Ei rămân a fi ofițeri ai Serviciului. Serviciul are mai multe tipuri de ofițeri. Sunt ofițeri despre care cunosc poate două persoane în cadrul Serviciului, sunt ofițeri care au un rol mai public (…)”, a mai spus Alexandru Musteața.

Expert: „Riscurile erau reale”

În contextul schimbului de persoane, expertul în securitate din cadrul comunității WatchDog, Andrei Curăraru, a atras atenția că „Rusia folosește captivitatea ca instrument de presiune, transformă oamenii reținuți în monedă de schimb, așteaptă momentul politic și cere un preț”.

Întrebat de ZdG dacă informațiile deținute de fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie în favoarea Belarusului și grațiat de șefa statului în contextul unui schimb internațional de persoane, ar putea fi folosite ulterior împotriva intereselor R. Moldova, Andrei Curăraru a spus că toate informațiile cu caracter secret au un anumit ciclu de viață.

„Înțeleg că poziția autorităților este că acesta (Alexandru Balan, n.r.) a transmis deja toate informațiile valoroase pe care putea să le transmită, având în vedere faptul că a colaborat cu serviciile speciale rusești și cele din Belarus. Nu pot să afirm dacă acest lucru este bazat pe date. Eu sper că el a fost interogat suficient, atâta timp cât a fost în custodie în România și R. Moldova, ca să înțelegem conexiunile lui. Am văzut comunicatul de presă publicat de SIS, în care s-a menționat că de un timp îndelungat are loc o anchetă internă, care sper că va atrage și mai mulți figuranți care ar putea să fie parte din rețeaua lui (Alexandru Balan, n.r.) de informatori. Toate informațiile cu caracter secret au un regim de viață, adică ele pot fi utile o perioadă de timp, iar după aceasta își pot pierde din relevanță. Este o decizie politică, o decizie asumată de președintă, care are dreptul de a grația, înțeleg că de asta a fost manifestată o clemență față de domnul Balan, care n-a fost până acum nici măcar trimis în judecată pe capătul de trădare de patrie. Respectiv, înțeleg că decizia a fost mai degrabă orientată spre acest mecanism de schimb de „ostatici”. Îmi este greu să apreciez asta din punct de vedere juridic. Întotdeauna când vorbim despre astfel de schimburi, are loc mai degrabă abordarea politicului decât legislația în vigoare. Noi nu avem o legislație foarte bine stabilită în acest sens (…)”, a explicat Curăraru.

În contextul reținerii în Federația Rusă a celor doi ofițeri SIS, expertul afirmă că riscurile erau reale, având în vedere că tortura și alte tratamente inumane sunt utilizate des în Rusia.

„(…) Este nevoie să se finalizeze investigațiile interne în SIS și să ni se comunice franc care a fost situația acolo (…). Există mai multe ipoteze pe care le-am văzut în spațiul public, inclusiv că ar fi documentat ceva din rețeaua Șor sau prezența unor politicieni moldoveni în Rusia, dar, după mine, este mai degrabă o speculație decât o sursă de încredere. Eu cred că autoritățile și serviciile secrete rusești ar răspândi astfel de informații pentru a arăta că în R. Moldova se face poliție politică. Din acest motiv, eu aș aștepta un raport public din partea SIS-ului”, a precizat expertul.

Alexandru Balan – grațiat, doi ofițeri SIS au revenit în R. Moldova în urma unui schimb de persoane

Doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cetățeni ai R. Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă, au fost eliberați în cadrul unui schimb realizat cu sprijinul SUA, al Poloniei și României. Informațiile au fost confirmate de președinta Maia Sandu marți, 28 aprilie. În schimb, Alexandru Balan , fost adjunct al SIS, acuzat de trădare de patrie în interesul Belarusului, condamnat recent la un an și jumătate de închisoare, a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus. A fost eliberată din detenție și o cetățeană a Rusiei, Nina Popova, soția unui militar rus din regiunea transnistreană. Schimbul de deținuți face parte dintr-un schimb amplu negociat oficial de SUA și Belarus, în care au fost implicate, în total, nu mai puțin de 7 state.

Cine sunt Balan și Popova, dați la schimb. Fostul șef adjunct al SIS, primit cu flori în Belarus

Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS, a fost predat din România autorităților de la Chișinău pe 24 aprilie. El urma să execute ocondamnare de 1 an și 6 luni de închisoare, după ce Curtea de Apel București a decis extrădarea sa, deși este judecat în România într-un dosar de trădare, pentru care risca peste 20 de ani de închisoare. Alexandru Balan a fost numit în funcția de director adjunct al SIS în martie 2016 prin decretul președintelui Nicolae Timofti, la propunerea directorului de atunci al SIS, Mihai Balan.

Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, grațiat în R. Moldova în dosarul privind divulgarea secretului de stat, a fost întâmpinat cu flori joi, 28 aprilie, de către reprezentanții Comitetului pentru Securitate de Stat al Belarusului.

Presa de stat de la Minsk a publicat imagini cu momentul în care, „la punctul de trecere a frontierei de la granița dintre Belarus și Polonia, Comitetul pentru Securitate de Stat al Belarusului și Agenția de Informații Externe a Poloniei au efectuat un schimb între cinci persoane condamnate în Belarus și în Federația Rusă pentru spionaj și cinci cetățeni reținuți pe teritoriul diferitelor țări ale UE și al altor state.” În clipul video, Balan spune că este „o mare onoare”, iar interlocutorul său îi răspunde: „Mereu.”

În plus, „cei repatriați” din Polonia au fost „întâmpinați călduros pe teritoriul belarus, au fost felicitați pentru eliberare și li s-au înmânat flori și cadouri în numele președintelui Belarusului.” Acestora li se va acorda „asistență medicală de înaltă calitate și se vor crea toate condițiile necesare pentru rezolvarea problemelor lor personale și familiale”, mai notează Belta.

„Președintele Republicii Belarus a dat instrucțiuni președintelui Comitetului de Securitate de Stat să acorde asistență maximă agenților noștri de informații, care, riscându-și viața și sănătatea, și-au îndeplinit cu stoicism și curaj datoria în numele Patriei”, a declarat adjunctul șefului Direcției de anchetă a Comitetului de Securitate de Stat al Belarusului, Alexander Tarasevici.

Nina Popova, soția unui militar rus, originară din Federația Rusă, predată împreună cu Alexandru Balan în schimbul a doi ofițeri SIS, a fost condamnată în octombrie 2025 la un an de închisoare în R. Moldova pentru că a încercat să corupă un angajat din cadrul Poliției de Frontieră pentru a-i facilita accesul în R. Moldova. Potrivit comunicatului Președinției, Nina Popova ar fi acționat „împotriva statului R. Moldova”. Presa rusă de stat TASS, cu referire la FSB, relatează că Nina Popova este „soția unui militar rus”. Potrivit Zonei de Securitate, militarul face parte din Grupul Operativ de Trupe Ruse ce staționează ilegal în regiunea transnistreană.

Cazul celor doi ofițeri SIS, făcut public în luna martie

În martie 2026, vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, spunea că doi ofițeri ai SIS ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești și s-ar afla într-un izolator de detenție la Moscova din aprilie 2025. Atunci, deputatul spunea că autoritățile de la Chișinău ar fi purtat tratative cu partea rusă, încercând să-i schimbe pe cei doi ofițeri, inclusiv cu fosta bașcană a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată. Totodată, Usatîi sugera că reținerea celor doi ofițeri de către ruși ar fi fost posibilă pe fondul unei presupuse trădări din interiorul instituției.

Marți, 28 aprilie, în presa din Rusia au apărut primele imagini cu momentul în care sunt eliberați din captivitatea rusă cei doi ofițeri ai SIS, care au ajuns deja în R. Moldova. Într-un comunicat de presă al SIS se menționează că aceștia au fost însoțiți de către Alexandru Musteața, directorul SIS, precum și de ofițerii de informații implicați direct în planificarea și executarea operațiunii.