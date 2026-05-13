Primarul orașului Costești, rămas în funcție timp de 10 luni după o decizie judecătorească definitivă, ar putea fi revocat după ce ZdG a sesizat instituțiile statului

Ziarul de Gardă a fost contactat de către o locuitoare a orașului Costești, raionul Rîșcani, care a întrebat de ce primarul localității, Nelu Glasu, își continuă activitatea în primărie, deși a pierdut un litigiu în instanță, urmând să fie revocat din funcție.

ZdG a constatat că Glasu urma să fie revocat din funcție după ce Autoritatea Națională de Integritate a emis un act prin care a constatat că acesta a încălcat regimul juridic al incompatibilităților funcției.

Acest act a fost contestat în 2021, iar după mai mulți ani de procese, în vara anului 2025, Curtea Supremă de Justiție a pus punctul final în acest caz, astfel că actul emis în 2021 a devenit definitiv și executoriu.

La mai bine de 10 luni de la decizia Curții Supreme, primarul însă își continuă mandatul. Autoritatea Națională de Integritate a expediat către Comisia Electorală Centrală notificarea privind rămânerea definitivă a actului chiar în ziua în care ZdG a discutat cu reprezentanții Autorității despre acest caz. Acum, Comisia spune că are la dispoziție 30 de zile de la notificarea primită pentru a se pronunța.

Contract pentru păzirea unui bancomat

8 septembrie 2021. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) emite un act prin care constată că primarul orașului Costești, Nelu Glasu, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prin nesoluționarea în termen legal a stării de incompatibilitate, manifestată prin exercitarea simultană a mandatului de primar și a unei activități desfășurate în baza unui contract de prestării servicii în perioada 20.01.2020 – 31.12.2020.

Contractul la care se face referire în actul emis de ANI a fost încheiat între primar și ÎS „Servicii Pază” a MAI și a presupus verificarea la indicația instituției publice a integrității unui bancomat amplasat în preajma Primăriei. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de 12 luni, iar pentru aceste servicii, primarul a încasat și o remunerare în mărime de circa 5000 de lei.

Primarul a recunoscut că a realizat aceste servicii, menționând că nu consideră o încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, deoarece nu a încheiat cu ÎS „Servicii Pază” un „contract individual de muncă” și nu a fost angajatul acestei întreprinderi, iar serviciul de asigurare a integrității bancomatului a fost îndeplinit „exclusiv în interesele locuitorilor”. Inspectorul a contrazis argumentele acestuia, invocând prevederile legale care interzic alte activități remunerate în funcția de demnitate publică.

Astfel, ANI a dispus să fie sesizat Oficiul Teritorial Bălți (raionul Rîșcani) al Cancelariei de Stat în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea inițierii procedurii de revocare a lui Nelu Glasu din funcția de primar al orașului Costești.

La fel, Autoritatea a decis: „Se decade domnul Nelu Glasu din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv funcția de primar, cu excepția altor funcții electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data revocării mandatului sau de la data rămânerii definitive a actului de constatare, ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate”, se arată în actul emis de ANI în 2021.

Procese de judecată

Acest act a fost contestat de primarul orașului Costești, iar litigiul a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Inițial, în 2022, Judecătoria Chișinău i-a dat dreptate lui Glasu, decizia referindu-se la anularea actului de constatare emis de ANI.

Ulterior, instituția de stat a contestat hotărârea la Curtea de Apel Centru, unde în 2024 s-a admis apelul depus de ANI, s-a casat integral hotărârea judecătoriei Chișinău și s-a respins ca neîntemeiată acțiunea înaintată de primarul orașului Costești. „Decizia este executorie din momentul emiterii, însă poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) cu recurs în termen de două luni”, a decis Curtea de Apel.

Primarul a atacat hotărârea Curții de Apel la CSJ, iar la 2 iulie 2025, magistrații Curții Supreme au declarat inadmisibil recursul depus de Nelu Glasu, decizia fiind declarată irevocabilă.

Completul de judecată a precizat că practica CSJ „a evoluat, iar soluțiile recente pe marginea unei astfel de categorii de litigii oferă o apreciere distinctă”, fiind enunțate mai multe încheieri ale CSJ prin care s-a decis ca actele de constatare emise de ANI privind existența stării de incompatibilitate să rămână în vigoare.

În încheiere se menționează că instanța de apel a reținut că la semnarea contractului de prestări servicii cu Nelu Glasu s-au stabilit obligațiile acestuia și anume, paza bancomatului și verificarea integrității acestuia în cel mai scurt timp (până la 20 de minute), 24 de ore din 24, la apelul telefonic al ÎS „Servicii Pază” a MAI, pentru o remunerație lunară de 400 de lei.

„Să nu mă mai contactezi, că am să vorbesc foarte urât cu dumitale”

Deși decizia CSJ datează din iulie 2025, primarul de Costești a rămas în funcție. Contactat, acesta s-a arătat nemulțumit că este întrebat despre actele publice emise de ANI.

Nelu Glasu: Dvs. ce, ați rezolvat toate întrebările din Moldova? N-aveți ce face? Eu nu înțeleg. Care-i scopul dvs.?

ZdG: Este un act prin care un primar…

Nelu Glasu: Bun, domnule, și care-i problema? Duceți-vă la organele competente, interesați-vă. Ce vreți dvs. de la mine acum? Încă și sunați la primărie.

ZdG: Păi, încă o dată repet, este un act…

Nelu Glasu: Da eu vă repet încă o dată, vă rog frumos să vă căutați de treabă și să căutați acolo unde sunt probleme adevărate în Moldova, dar nu să vă legați de fundul primarilor cu niște „stupidagii” de acestea. Dumneata măcar știi care a fost baza la tot actul acesta?

ZdG: Da, un contract cu Servicii de Pază MAI.

Nelu Glasu: Da, care a fost făcut cum a fost făcut, aiurea, și pentru asta voi, gata, ați găsit cea mai mare tragedie în Moldova?

ZdG: Contractul cu Pază MAI a fost făcut aiurea? Sau la ce vă referiți?

Nelu Glasu: Domnule, te rog frumos să nu mă mai contactezi, că am să vorbesc foarte urât cu dumitale (a închis apelul).

Oficiul Teritorial: „ANI-ul ori a scăpat din vedere, ori intenționat nu l-au pus în registru”

Conform actului emis de ANI, după ce acesta urma să devină definitiv, la cinci zile distanță urma să fie sesizat Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat pentru ca instituția să inițieze procedura de revocare a primarului.

Andrian Musteață, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, în gestiunea căruia este raionul Rîșcani, a confirmat pentru ZdG că actul emis de ANI în 2021 este unul definitiv, dar spune că în anul 2023, când litigiul încă se afla în instanță, a fost schimbată legea și inițierea procesului de revocare din funcție a unui primar ține de atunci doar de CEC.

„Respectiv, inițierea procedurii de revocare în speța respectivă excede competența Oficiului Teritorial Bălți, anume că Oficiul nu este învestit cu împuterniciri legale de inițiere a procedurii de revocare a primarului. Actul de constatare rămas definitiv nu s-a comunicat Oficiului, urmând ca ANI-ul să sesizeze în condițiile legii CEC-ul pentru stabilirea datei alegerilor locale noi. Noi, Oficiul Teritorial Bălți, ne-am sesizat. Urmează să expediem careva scrisori ANI-ului, să vedem care este situația și de ce nu s-au întreprins măsurile necesare în acest caz. Noi nu am primit nicio înștiințare de la ANI privind acest act. La fel, noi am verificat, inclusiv și în Registrul persoanelor cu interdicție întocmit de ANI, și nu l-am găsit pe domnul Glasu. Înseamnă că ANI-ul ori a scăpat din vedere, ori intenționat nu l-au pus. Urmează să verificăm”, a precizat Musteață.

ANI: Actul a rămas definitiv

ZdG a telefonat la ANI pe data de 27 aprilie. Reprezentanții instituției au explicat că după hotărârea CSJ, actul din 2021 a devenit executoriu. În urma discuției, ZdG a expediat o solicitare de informații către ANI pentru a preciza dacă primarul orașului Costești, Nelu Glasu, a fost introdus în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa funcții publice și dacă CEC-ul a fost informat despre actul rămas definitiv.

„Actul de constatare (…) a devenit definitiv. Astfel, în vederea inițierii procedurii de revocare a dlui Nelu Glasu din funcția de primar al or. Costești, raionul Rîșcani, către CEC a fost expediat spre executare actul de constatare în cauză. În același timp, ANI a aplicat interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică față de dl Nelu Glasu, acesta fiind înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție ce derivă dintr-un act de constatare definitiv al ANI pentru perioada 02.07.2025 – 02.07.2028”, se arată în răspunsul ANI, fără a se menționa data în care a fost întocmit demersul.

CEC: Comisia se va pronunța asupra cazului până la data de 27 mai 2026

CEC a informat ZdG că solicitarea ANI-ului a fost remisă la 27 aprilie 2026, ziua în care ZdG a discutat cu reprezentanții ANI despre caz și la 10 luni după decizia irevocabilă a CSJ.

„Domnul Nelu Glasu, primar al orașului Costești, raionul Rîșcani, a fost decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv funcția de primar, cu excepția altor funcții electorale, pe o perioadă de trei ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare (…). Astfel, în temeiul art. 5 alin. (9) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, Comisia Electorală Centrală stabilește data alegerilor noi la sesizarea Autorității Naționale de Integritate, iar competența acesteia, la apariția vacanței mandatului de primar și în baza documentelor prezentate de autoritatea competentă, constă în stabilirea datei alegerilor locale noi, în condițiile art. 178 din Codul electoral nr. 325/2022, precum și asigurarea bunei desfășurări a procesului electoral. Data alegerilor locale noi se stabilește de către Comisia Electorală Centrală în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării circumstanțelor prevăzute la art. 178 alin. (1) din Codul electoral. Așadar, având în vedere că Autoritatea Națională de Integritate a notificat Comisia la data de 27 aprilie 2026 și ținând cont de termenul de 30 de zile avut la dispoziție, Comisia se va pronunța asupra cazului până la data de 27 mai 2026”, se arată în răspunsul CEC.

Nelu Glasu este la al treilea mandat de primar al orașului Costești, raionul Rîșcani, ocupând funcția din 2015. La alegerile din 2015 acesta a candidat din partea Partidului Comuniștilor din R. Moldova. Ulterior, la scrutinele din 2019 și 2023, acesta a fost candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova.