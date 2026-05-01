LIVE TEXT Dronele ucrainene au lovit portul rusesc Tuapse pentru a patra oară. Război în Ucraina, ziua 1528

UPDATE 14:27 Un nou atac cu drone ucrainene asupra portului rusesc Tuapse de la Marea Neagră, al patrulea din ultima săptămână, a provocat un incendiu la terminalul maritim, dar nu a cauzat răniți, au declarat vineri dimineața oficialii locali, transmite Reuters.

Tuapse a fost supus unor atacuri repetate, în special terminalul petrolier al portului de la Marea Neagră.

„La Tuapse, ca urmare a unui atac cu drone al regimului de la Kiev, a izbucnit un incendiu pe teritoriul terminalului portuar”, a transmis Statul Major din regiunea Krasnodar pe Telegram. Potrivit raportului, echipele de intervenție lucrau la fața locului, cu 128 de pompieri și 41 de vehicule de urgență mobilizate pentru a stinge incendiul.

Zona se află sub stare de urgență încă de marți, când un atac a declanșat un incendiu uriaș la rafinărie, oprind producția și eliberând scurgeri de petrol în apele de pe coastă. Incendiul provocat de acel atac a fost stins până joi dimineața, 30 aprilie, a declarat guvernatorul local.

UPDATE 12:56 Atacurile rusești au ucis cel puțin un civil și au rănit alte cel puțin 52 de persoane în Ucraina în noaptea de 1 mai, potrivit autorităților locale.

Forțele ruse au lansat o rachetă balistică Iskander-M și 210 drone asupra Ucrainei în cursul nopții, a anunțat Forțele Aeriene. Acestea au raportat doborârea a 190 de drone.

Atacul nocturn a continuat pe parcursul zilei, iar canalele de monitorizare au raportat că, în jurul orei 10:42, peste 30 de drone de tip Shahed au intrat în spațiul aerian ucrainean, ceea ce sugerează începutul unui atac masiv pe timp de zi, scrie The Kyiv Independent.

UPDATE 09:20 Dronele ucrainene au lovit un complex-cheie rusesc de dezvoltare a dronelor din regiunea Zaporojie ocupată, provocând pagube la mai multe instalații, a anunțat Regimentul 413 „Raid” al Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.

Atacul, publicat pe rețelele sociale, a vizat facilitățile Centrului de Scop Special BARS-Sarmat, parte a Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Rusiei, situat într-o locație nespecificată din regiunea Zaporojie, în apropierea coastei Mării Azov.

Potrivit regimentului, Centrul BARS-Sarmat, înființat în 2024, reprezintă un complex esențial pentru dezvoltarea dronelor rusești, a sistemelor robotice și de război electronic, precum și a „echipamentelor de comandă și comunicații”.

În urma atacului, au fost confirmate pagube la mai multe ateliere din cadrul centrului, unde erau echipate și fabricate tehnologii, inclusiv drone și vehicule terestre fără pilot.

Regimentul nu a precizat momentul exact al desfășurării atacului. Amploarea completă a pagubelor provocate nu era imediat clară.