VIDEO Primele declarații ale lui Igor Grosu, președintele PAS, după închiderea secțiilor de votare: „Rugăm răbdare și calm”

Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor din țară și de peste hotare duminică, 28 septembrie, imediat după închiderea secțiilor de votare din R. Moldova, la ora 21:00.

Igor Grosu și-a început discursul mulțumind cetățenilor care au participat la vot. Apoi, el a trecut în revistă evenimentele ce au marcat ziua scrutinului, menționând alertele cu bombă și tentativele de destabilizare.

„În cursul zilei de astăzi am văzut și tentative de interferențe în procesul electoral din partea grupărilor criminale, susținute de Federația Rusă, încercări de a destabiliza situația, alarme cu bombă, alte provocări, pe care le-am văzut atât pe teritoriul R. Moldova, cât și în afara țării.

O să așteptăm mai multe detalii din partea instituțiilor de drept și a Comisiei Electorale Centrale (CEC), rugăm răbdare și calm pentru a urmări procesul electoral în continuare în afara țării. În Vest, secțiile de votare sunt în continuare deschide, de aceea profit de ocazie să mă adresez către moldovenii din diaspora să folosească aceste ore pe care le au la dispoziție pentru a merge și a vota pentru viitorul R. Moldova. Către membrii birourilor secțiilor de votare o să am o rugăminte, să fie vigilenți până la închiderea secțiilor de vot și în procesul de numărare a voturilor”.

Secțiile de votare de pe teritoriul țării și-au închis ușile. Peste 1,3 milioane de cetățeni și-au exprimat alegerea în secțiile de votare deschise pe teritoriul R. Moldova la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025.