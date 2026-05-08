Rusia a fost atacată cu sute de drone după intrarea în vigoare a armistițiului autodeclarat. Agenția rusă TASS: „Atacul este unul dintre cele mai mari de la începutul anului”

Unitățile de apărare aeriană au interceptat sute de drone lansate de ucraineni asupra Rusiei după miezul nopții de 8 mai, când a început armistițiul autodeclarat de Kremlin, afirmat ministerul rus al apărării, potrivit Reuters și Kyiv Independent. Potrivit agenției ruse TASS, atacul cu drone ucrainene asupra Moscovei din ultima zi este unul dintre cele mai mari de la începutul anului.

Totuși, Moscova nu a spus nimic despre dronele care nu au fost doborâte, dar canale rusești de știri de pe Telegram afirmă că au fost lovite o rafinărie și mai multe unități industriale.

Rusia a afirmat vineri dimineață că a distrus 264 de drone ucrainene de când armistițiul unilateral de două zile pentru comemorările Zilei Victoriei asupra Germaniei naziste a intrat în vigoare la miezul nopții.

„Între orele 00:00 și 07:00, ora Moscovei, mijloacele operaționale de apărare aeriană au interceptat și distrus 264 de drone ucrainene”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat pe rețeaua de socializare rusă Max.

Dronele au fost interceptate în aproximativ zece regiuni, inclusiv regiunea Moscovei, potrivit sursei citate.

Au lovit o rafinărie și un centru tehnologic militar

Forțele ucrainene au lansat un atac asupra unor obiective militare și industriale rusești de importanță strategică peste noapte, lovind o rafinărie, precum și o filială a unui centru de tehnologie de apărare, au relatat canalele media rusești de pe Telegram.

Fotografiile și clipurile postate de locuitorii din zonă pe rețelele de socializare par să arate un incendiu izbucnit la rafinăria Slavneft-YANOS din orașul Iaroslavl în timpul atacului.

Rafinăria Slavneft-YANOS este una dintre cele mai mari cinci rafinării din Rusia și are o capacitate de producție de peste 15 milioane de tone pe an.

Mai târziu, în cursul dimineții, s-au auzit numeroase explozii în Rostov-pe-Don, unde armata ucraineană ar fi lansat, de asemenea, un atac asupra zonei industriale a orașului.

Au fost semnalate incendii la fabrica de vopsele Empils, precum și la o filială a Centrului Științific și Tehnic Radar — o companie de cercetare și tehnologie de apărare legată de Ministerul Apărării al Rusiei, axată pe dezvoltarea de sisteme radar avansate.

Atât rafinăria Slavneft-YANOS, cât și zona industrială vestică din jurul Centrului Științific și Tehnic Radar au fost anterior ținta atacurilor ucrainene, notează Kyiv Independent.

Iaroslavl este situat la aproximativ 700 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și se află la aproximativ 230 de kilometri nord-est de Moscova, în timp ce Rostov-pe-Don este situat în sudul Rusiei, la aproximativ 230 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

Peste 50 de drone au vizat Moscova, potrivit primarului

Peste 50 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost interceptate într-un interval de aproximativ 15 ore, potrivit primarului capitalei Rusiei, Serghei Sobianin.

Numărul total al dronelor doborâte între joi, ora 11:00 , și vineri, ora 02:00, a depășit 50, a transmis Sobianin într-o serie lungă de mesaje pe Telegram, vorbind despre dronele care au vizat capitala rusă.

Echipele de urgență examinează resturile de pe sol, a spus el.

Ministerul Apărării al Rusiei, într-o postare separată pe Telegram, a afirmat că 95 de drone ucrainene au fost interceptate într-o perioadă de patru ore care s-a încheiat la miezul nopții în diferite regiuni din centrul și sudul Rusiei.

Rusia a declarat unilateral armistițiu

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că va respecta un armistițiu de trei zile începând de la miezul nopții de 7 spre 8 mai până pe 10 mai, cu ocazia comemorării victoriei sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un mesaj video din noaptea de joi spre vineri că proclamarea de către Rusia a unui armistițiu limitat cu ocazia comemorărilor celui de-al Doilea Război Mondial a scos la iveală logica „ciudată și nepotrivită” a liderilor săi.

În discursul său video de seară, transmis în ultimele ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului rus la miezul nopții, Zelenski a spus că Moscova vrea „să-și organizeze parada, să iasă în siguranță în piață timp de o oră o dată pe an, iar apoi să continue să ucidă, să ucidă poporul nostru și să poarte război”.