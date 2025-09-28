Vasile Tarlev, unul dintre liderii Blocului Electoral „Patriotic” și-a exprimat dreptul la vot

Astăzi, 28 septembrie, Vasile Tarlev, copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei și-a exercitat dreptul la vot la secția de vot nr. 1/95, mun. Chișinău, Centrul de Creație Tehnică, sectorul Buiucani.

„Am votat pentru a se îndeplini acele lucruri frumoase despre care am vorbit în ultimele zile. Am votat pentru pace. (…) Dorim pace în Moldova, o consolidare a poporului moldovenesc, indiferent unde se află moldovenii noștri. Dorin o țară dezvoltată, prosperă și puternică” (…) Îndemn să ne mobilizăm să ieșim la vot”, a declarat Tarlev.

Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

Ziarul de Gardă a realizat profilurile celor 22 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile din 28 septembrie. Cine sunt, ce vector extern susțin, ce ascunde trecutul lor, cine sunt candidații din listele lor electorale? Toate aceste informații, inclusiv în format video, le găsiți pe site-ul zdg.md și pe canalul nostru de YouTube.