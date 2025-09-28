LIVE Declarațiile liderilor Blocului ALTERNATIVA după închiderea secțiilor de votare

Liderii Blocului Alternativa susțin un briefing de presă după închiderea secțiilor de votare.

Ion Ceban: Mulțumesc tuturor cetățenilor R. Moldova care s-au mobilizat și au fost prezenți la secțiile de votare într-un număr foarte mare. (…) Cu regret am constata și multe nereguli, pe care le-am contestat. Suntem optimiști, vom anunța pe parcurs alte date dacă va fi necesar, astăzi sau mai târziu.

Alexandr Stoianoglo: De acum este esențial ca instituțiile statului să-și facă datoria cu maximă responsabilitate. Orice decizie care ar stârni suspiciuni și ar încerca să denatureze votul oamenilor, va submina încrederea în democrație. Noi vom urmări cu atenție numărarea și centralizarea voturilor.

Ion Chicu: Cetățenii R. Moldova au nevoie de pace și vom sta împotriva oricărui mesaj de ură, de dezbinare. Vă asigurăm că acest vot al dvstră este o investiție pentru următorii 4 ani și vom avea grijă să nu regretați această încredere.