22 de ani și 22 de istorii în care jurnalismul ZdG a schimbat destine

În cei 22 de ani de activitate, ZdG a publicat mii de articole, iar multe dintre ele au schimbat destine. Unii dintre „eroii” investigațiilor ZdG au fost demiși, cercetați penal sau chiar condamnați la închisoare. Pentru alții însă, articolele noastre au însemnat șansa la dreptate, sprijin și o viață mai bună. Am selectat 22 de istorii care au schimbat soarta unor oameni după ce ZdG a scris despre ei.

Aurul vândut ilegal chiar în fața sediului MAI

2008. ZdG publica o investigație la tema aurului vândut la câţiva metri de sediul Ministerului de Interne (MAI). Din octombrie 2008 şi până în iulie 2011, în ZdG au apărut nu mai puţin de 12 investigaţii jurnalistice despre femeile care vindeau ilegal aur şi care, aşa cum ZdG a demonstrat, erau în cârdăşie cu angajaţi ai MAI. La câțiva ani de la demararea acestei serii de articole, din ce în ce mai puţine comerciante puteau fi întâlnite comercializând aur în stradă. Totodată, cel puţin un angajat al MAI care proteja businessul a fost demis.

Corupția de la Căile Ferate

2009–2010. ZdG publica o serie de articole de investigaţie care deconspirau corupţia de la Căile Ferate ale Moldovei (CFM). În 6 investigaţii apărute pe parcursul anilor 2009–2010, ZdG a relatat despre transportul ilegal de „produse” din R. Moldova spre Moscova, pentru care angajaţii CFM primeau sume mari de bani; despre mita pe care cei care doreau să se angajeze trebuiau să o plătească, toate petrecute sub ochii poliţiei şi ai şefilor CFM, care aveau şi ei o parte din venit. După alte articole, publicate și de alte instituții media, Miron Găgăuz, șeful CFM, dar și Gheorghe Moraru, şeful Direcţiei Deservirea Călătorilor din cadrul CFM, persoană care a fost vizată direct în articolele „Trenul Corupţiei în Gara Chişinău”, au fost demiși.

Dorin Popovici – „Judecătorul din iad”

2009–2010. Fostul magistrat Dorin Popovici, cunoscut drept „judecătorul din iad”, a fost demis din funcție în martie 2010. Demisia sa a avut la bază mai multe anchete jurnalistice publicate de ZdG între 2009 și 2010, care au scos la iveală detalii grave despre activitatea acestuia în perioada protestelor din 7 aprilie. Magistratul s-a deplasat direct în incinta Comisariatului General al Poliției pentru a examina demersurile procurorilor, iar deciziile au fost luate în cadrul unor ședințe sumare, cu procese de judecată care durau doar 5–10 minute per caz. Totodată, deciziile de arestare au fost emise în absența avocaților și fără asigurarea respectării normelor elementare de drept.

Igor Dodon – un deceniu de investigații

2011 – prezent. Igor Dodon, fostul președinte al R. Moldova, a ajuns să fie cercetat penal în 2022 pentru corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Timp de mai bine de un deceniu, ZdG a realizat un șir de anchete despre averea și interesele politicianului Igor Dodon: de la prima mare achiziție a familiei, o casă în Chișinău, la vacanțele din Maldive și Seychelles. Unele dintre acuzațiile procurorilor din dosarele penale au la bază informațiile publicate de-a lungul timpului de ZdG.

Demisia unui premier – Chiril Gaburici

2015. În urma investigației „CV-ul necenzurat al premierului”, care îl viza pe Chiril Gaburici, acesta a demisionat din funcția de prim-ministru, pe numele său fiind pornit un dosar penal referitor la studiile sale. În primăvara anului 2015, ZdG a publicat o serie de anchete care au scos la iveală că Chiril Gaburici nu deținea diplomă de bacalaureat. S-a constatat că acesta fusese exmatriculat de la Colegiul de Microelectronică în 1995 fără a obține diplomă de BAC și ulterior admis la studii superioare în baza unor acte cu elemente de falsificare de la un liceu pe care nu l-a frecventat niciodată. Presiunea publică generată de aceste dezvăluiri și ancheta penală pornită de Inspectoratul General al Poliției l-au determinat pe Gaburici să demisioneze pe 12 iunie 2015, la doar trei luni de la învestire.

Șeful FMF a plecat din funcție după 22 de ani

2019. La trei săptămâni după ce Ziarul de Gardă a publicat investigația „Șefi pe viață la FMF: Afacerea „Fotbalul”, șeful Federației Moldovenești de Fotbal, Pavel Cebanu, și-a dat demisia. Cebanu s-a aflat în fruntea Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) timp de 22 de ani, începând cu anul 1997. Investigația scotea la iveală conexiunile dintre cei care s-au aflat pe parcursul anilor în fruntea fotbalului moldovenesc, afacerile prospere pe care le-au fondat și averile de milioane pe care le-au agonisit, inclusiv prin intermediul fotbalului.

„Protestatari în chirie”, probă în instanțe

2022. În luna septembrie 2022, patru reporteri ai Ziarului de Gardă s-au infiltrat în rândurile protestatarilor Partidului „Șor” în ajunul mitingului din 18 septembrie organizat la Chișinău. Aceștia au pornit împreună cu protestatarii din mai multe locații din Orhei, aflate din timp, iar ulterior, timp de mai multe zile, au documentat din interior modul în care aceștia erau mobilizați, transportați organizat și plătiți ca să-și manifeste „atitudinea civică”. Așa a apărut investigația „Protestatari în chirie”. Trei dintre reporteri, la câteva zile după ce au participat la protest, au fost remunerați de către persoanele responsabile de recrutarea protestatarilor, așa-zisele „patratiste”, cu câte 400 de lei. Ulterior, doi dintre reporteri au figurat ca martori în dosarul condamnărilor Marinei Tauber și Evgheniei Guțul la închisoare, iar investigația a fost probă la Curtea Constituțională pentru declararea Partidului „Șor” drept neconstituțional.

„În slujba Moscovei” și cel mai important premiu din jurnalismul european

2024. Investigația „În slujba Moscovei”, publicată de Ziarul de Gardă, a demascat fraude electorale majore, a obținut recunoaștere internațională și a informat publicul larg despre ingerințele externe ale Rusiei în procesul electoral din R. Moldova. Investigația a arătat cum banii din Rusia au ajuns în numerar la oameni pentru a influența alegerile prezidențiale din 2024 și a expus metodele de recrutare și propagandă folosite de gruparea lui Ilan Șor. Două jurnaliste ZdG au petrecut trei luni în interiorul acestei rețele pentru a aduna probe. Trei personaje ale investigației au fost reținute, inclusiv „Tanti Raia” (Raisa Surdu), una dintre protagonistele principale. În 2025, investigația a câștigat marele premiu la European Press Prize, cea mai importantă distincție europeană în jurnalism.

„Beneficiarii abuzului”, investigația care a dus la arestări și suspendări

2025. În urma unei investigații ZdG, „Beneficiarii abuzului”, publicată în martie 2025, autoritățile au pornit dosare penale, conducerea Centrului de Plasament de la Bădiceni fiind reținută și investigată penal pentru abuzuri grave, violență și trafic de ființe umane. Ancheta a scos la iveală condițiile inumane în care trăiau rezidenții și a documentat cazuri de bătăi, abuzuri sexuale în schimbul țigărilor și exploatare prin muncă până la epuizare sau chiar deces. Directorul centrului, Vasilii Palamari, a fost arestat în martie 2025 și cercetat într-un dosar de trafic de ființe umane. Dosarul încă se află în examinare. Zeci de angajați au fost suspendați, sancționați disciplinar ori sunt vizați în anchete interne pentru complicitate și neglijență.

„Armata digitală a Kremlinului”, despre banii Rusiei din alegeri

2025. Investigația „Armata digitală a Kremlinului”, realizată de Ziarul de Gardă în septembrie 2025, a demascat o rețea hibridă de propagandă, care a funcționat în R. Moldova pe tot parcursul anului 2025 cu scopul de a influența alegerile parlamentare din toamna acelui an. Investigația a expus modul în care sute de persoane au fost recrutate și organizate în batalioane pentru a răspândi mesaje pro-Rusia și antieuropene. Totodată, a documentat plățile directe de la Moscova, inclusiv prin criptomonede, plăți coordonate prin gruparea lui Ilan Șor pentru manipularea alegerilor. Investigația a fost una dintre probele care au dus la excluderea din cursa electorală a Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună.

Scandalul de la Moldatsa, care a provocat demisii în lanț

2026. În iunie 2026, Ziarul de Gardă a arătat că fostul director al Moldatsa, Dumitru Vangheli, a câștigat concursul din 2025 folosind un CV cu date false despre cariera sa de pilot din Canada. Acest material a declanșat o criză majoră, soldată cu suspendarea și ulterioara sa demitere, alte demisii în lanț, inclusiv cea a șefului Agenției Proprietății Publice, iar ulterior a întregului Guvern, dar și cu rețineri de către Centrul Național Anticorupție, care a deschis un dosar penal. Articolul a dus și la dezbateri aprinse în spațiul public la tema salariilor mari de la Moldatsa, dar și de la alte întreprinderi de stat.

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Lilica, o lecţie de viaţă

2008. Lilica (Lilia Diaconu) este fetița din Vulcănești despre care ZdG a scris periodic începând cu anul 2005, după tragedia în care și-a pierdut mama și cei trei frați într-un grav accident rutier. De-a lungul anilor, ZdG i-a urmărit parcursul, a inițiat campanii de sprijin, a organizat vizite la Chișinău și a facilitat oferirea ajutoarelor materiale de către cititori. Totodată, ZdG a documentat și procesul de judecată privind tragerea la răspundere a șoferului responsabil de accident, reflectând fiecare etapă a luptei pentru dreptate.

În detenţie visa lumina zilei

2012. În martie 2012, ZdG a documentat cazul unui tânăr cu paralizie cerebrală infantilă, deținut în condiții inumane în Penitenciarul nr. 13, deși starea sa de sănătate necesita îngrijiri speciale, fapt confirmat și de medicul penitenciarului. După publicarea articolului „Deţinut cu paralizie, condamnat pentru circulaţia drogurilor”, cazul a atras atenția opiniei publice și a autorităților. La 24 aprilie 2012, după două luni de detenție, instanța a decis ca acesta să-și ispășească pedeapsa la domiciliu.

Declarată inaptă mintal, a demonstrat contrariul

2013–2015. În 2007, Elena Voronina a fost declarată inaptă mintal în urma unei cereri depuse în instanță de propria fiică, despre care Elena susține că a urmărit astfel să devină unica proprietară a apartamentului. În 2015, Elena Voronina și-a recăpătat capacitatea juridică, devenind prima persoană din R. Moldova care a obținut acest drept printr-o hotărâre judecătorească. Pe parcursul întregului proces, ZdG a fost singura instituție media care a documentat și reflectat constant evoluția cazului până la soluționarea lui.

Mama rămasă pe drumuri cu trei copii, repusă în drepturi

2014. Feodosia Duca, mamă a trei copii minori, a rămas fără locuință după divorțul de soțul său, care o agresa fizic şi psihologic atât pe ea, cât şi pe copii. Femeia a fost informată că apartamentul fusese donat unei alte persoane, mai exact, fostul ei soț a donat apartamentul fratelui său. Astfel, femeia a fost evacuată împreună cu cei trei copii. După ce ZdG a reflectat cazul, sprijinită de avocați, Feodosia Duca și-a recăpătat drepturile, obținând 1/2 cotă-parte din apartament.

Victima violenței de la Strășeni, condamnată pentru omor, eliberată a doua zi după un material video făcut de ZdG

2016. Victoria Pruteanu, tânăra din Strășeni care creștea cinci copii, a fost condamnată după ce și-a ucis soțul violent și reținută chiar în sala de judecată, în fața copiilor săi. După ce ZdG a relatat cazul, prezentând circumstanțele în care femeia a ajuns în fața instanței, dar și informații despre magistrata care a pronunțat sentința, opinia publică a reacționat. Ulterior, Victoria a fost scoasă din detenție și plasată în arest la domiciliu. Cazul său a readus în atenție modul în care sunt gestionate situațiile de violență domestică.

Întunericul lui Marin s-a luminat

2020. În aprilie 2020, ZdG a relatat povestea lui Marin, un tânăr nevăzător din Briceni care trăia singur în condiții greu de imaginat, fără căldură și hrană, alături de șoareci. După publicarea articolului, un tânăr din Chișinău i-a oferit ajutor imediat, achitându-i datoria la magazin și aducându-i produsele necesare. Ulterior, comunitatea ZdG din mediul online a inițiat o campanie de strângere de fonduri, adunând 3757 de dolari pentru reparația locuinței, achitarea datoriilor și îmbunătățirea condițiilor de trai.

O poveste de dragoste printre ruine

2021. În 2020, familia Pahomi locuia într-un bloc abandonat din Chișinău, fără apă, electricitate și căldură, împreună cu copilul lor de cinci luni. Din cauza situației financiare dificile, nu-și permitea o altă locuință, iar Alexei nu putea lucra permanent, fiind nevoit să o ajute pe soția sa, Rodica, persoană cu dizabilități de gradul I, la îngrijirea copilului.

După reportajul ZdG, cititorii au inițiat o campanie de sprijin, adunând peste 4000 de euro. Ajutorul primit le-a permis să-și îmbunătățească condițiile de trai, iar câteva luni mai târziu, familia s-a mutat într-o casă nouă.

„Parcă ați dat cu ceva magic…”

2023. Simpla prezență sau un sunet la telefon din partea reporterilor corectează uneori abuzurile pe loc. În 2023, ZdG a investigat cazul unor frați rămași fără moștenirea lăsată de bunel, care a fost preluată de un lider agricol local, cu implicarea inginerului cadastral. După ce ZdG a discutat cu toate părțile implicate, unul dintre frați i-a comunicat reporterei: „Cum ați fost pe aici, parcă ați dat cu ceva magic, că ei s-au speriat toți. A doua zi l-au chemat pe fratele meu la primărie și pe urmă m-au chemat și pe mine – să facem totul legal, în scris, cu ștampilă. Dacă nu veneați, așa era să rămână.”

Un dosar redeschis după 16 ani: dreptate restabilită

2024–2026. După 16 ani de la moartea unui copil de doar 10 luni, familia acestuia a obținut dreptatea. Cazul, în care mama victimei fusese acuzată, iar adevărul fusese mușamalizat, a fost redeschis după ce ZdG a publicat informații și probe noi. Femeia a fost achitată, iar adevăratul vinovat, Alexei Cotorobai, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Generale, dosarul reprezintă un precedent important în practica recentă a justiției penale din R. Moldova, fiind revizuit după încheierea sa în 2011.

„După ce ZdG a fost la noi, deputații s-au apucat de lucru”

2025. În martie 2025, ZdG a relatat cazul lui Iosif Rudeanu, o persoană cu dizabilități obligată să achite retroactiv o datorie vamală de circa 240 de mii de lei, de cinci ori mai mare decât valoarea automobilului importat. Experții au calificat situația drept consecință a unui „vid legislativ”, care afecta peste 180 de persoane. La trei luni după publicarea cazului, Parlamentul a anulat aceste datorii și penalitățile aferente. „Am înțeles că Ziarul de Gardă e mai puternic decât politica”, a spus Iosif Rudeanu după ce și-a recăpătat dreptatea.

De la armata sovietică la lupta pentru acte

2026. Pentru oamenii care au fost înrolați în armata sovietică și care ulterior și-au stabilit viața departe de casă, revenirea în țara de origine poate fi un proces dificil. Un astfel de caz este cel al lui Petru Bunescu, în vârstă de 70 de ani, originar din satul Vărzăreștii Noi, R. Moldova, revenit acum zece ani din F. Rusă. Cu sprijinul ZdG, autoritățile au identificat soluții pentru documentarea acestuia, astfel încât să poată beneficia de servicii medicale și sociale în R. Moldova.