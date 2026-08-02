Primăria capitalei a solicitat ajutor de la Guvern pentru stația de captare a apei. Prim-ministrul Tofan: „Am dispus eliberarea din stocurile Agenției Rezerve Materiale a unor motopompe”

Guvernul urmează să furnizeze cinci motopompe pentru stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Vasile Tofan, care a menționat că una dintre motopompe a fost pusă în funcțiune deja duminică, 2 august.

„Asigurarea cu apă a cetățenilor, în condițiile de secetă pronunțată și nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk, trebuie să fie o prioritate pentru noi, indiferent dacă vorbim despre Guvern sau despre autoritățile locale.

Primăria capitalei a solicitat, zilele trecute, ajutorul Guvernului, mai exact furnizarea unor motopompe, în scopul desfășurării unor lucrări de capacitare a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău.

Asigurarea cu apă a cetățenilor nu trebuie să fie un subiect de dezbatere și nu voi accepta politizarea acestuia. Am dispus eliberarea din stocurile Agenției Rezerve Materiale (MAI) a unor motopompe care să vină în sprijinul lucrărilor realizate de Primăria Chișinău.

O motopompă, cu capacitatea de 1200 m³/h, este deja la Vadul lui Vodă și a fost pusă astăzi în funcțiune.

Mâine vor fi eliberate suplimentar 4 motopompe de mare capacitate. În total, Guvernul va furniza 5 unități, cu o capacitate totală de 5200 m³/h cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize.

Solicit tuturor părților implicate, atât instituțiilor subordonate Guvernului, cât și celor subordonate Primăriei capitalei, să colaboreze pentru identificarea celor mai bune soluții, astfel încât, în eventualitatea unei crize pe Nistru, locuitorii municipiului Chișinău să fie asigurați cu apă”, a comunicat Vasile Tofan.