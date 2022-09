VIDEO Protestatari în chirie. Investigație ZdG sub acoperire: Ne-am infiltrat printre protestatarii lui Șor și vă arătăm, din interior, cum sunt plătiți oamenii aduși organizat la Chișinău și cum funcționează mașinăria de protest

Patru reporteri ai Ziarului de Gardă s-au infiltrat în rândurile protestatarilor Partidului Șor în ajunul mitingului din 18 septembrie din Chișinău. Am pornit împreună cu protestatarii din mai multe locații din Orhei, aflate din timp, iar ulterior, timp de mai multe zile am documentat, din interior, modul cum sunt mobilizați, transportați organizat și plătiți ca să-și manifeste „atitudinea civică”.



Trei dintre reporteri, la câteva zile după ce au participat la protest, au fost remunerați de către persoanele responsabile de recrutarea protestatarilor, așa zisele „patratiste”, cu câte 400 de lei. Banii i-am primit în diferite locații din Orhei, iar tot procesul a fost filmat și documentat de ZdG.

Câteva mii de oameni au participat la protestele organizate în ultimele săptămâni de Partidul Șor în fața Președinției și a Parlamentului. Au mărșăluit pe străzile capitalei, au strigat lozinci împotriva guvernării, i-au aclamat pe Ilan Șor și pe Marina Tauber, iar unii dintre ei îngheață și acum în corturile partidului din așa-numitul „Orășel al Schimbării”.

Duminică, 18 septembrie – ziua primului protest organizat de Partidul Șor împotriva guvernării. Patru reporteri ai Ziarului de Gardă au devenit protestatari și au documentat totul cu ajutorul unor camere ascunse. Mai întâi, am aflat locațiile din Orhei de unde urmau să plece spre Chișinău protestatarii. Apoi, fiecare reporter și-a luat câte un nume de cod. Jurnalista Daniela Calmîș s-a transformat în protestatara Ana Bodiu, Natalia Zaharescu a devenit Aliona Lazari, Vasile Ursachi și-a luat numele Ion Croitoru, iar Anatolie Eșanu a devenit Andrei Ciobanu.

„Protestatarii” ZdG: Anatolie Eșanu, Daniela Calmîș, Vasile Ursachi, Natalia Zaharescu

Puncte prestabilite de întâlnire, liste și favorizări

Peste drum de zidul colorat al stadionului din Orhei, pe care este desenat chipul interpretului rus, Viktor Țoi, câteva femei în vârstă se adunaseră și așteptau lângă un microbuz pe care scria Chișinău – Taraclia. Unele – în picioare, altele – așezate pe niște trepte. Jurnalista ZdG, Natalia Zaharescu, s-a apropiat de grup, unde i s-a confirmat faptul că acolo este locul de pornire spre Chișinău. La scurt timp, se apropie o femeie în geacă roșie, echipată cu cizme groase, cu poșeta într-o mână și telefonul în cealaltă. Încă din mers începe să o certe, în limba rusă, pe o femeie corpolentă, așezată pe trepte, pentru că a venit, deși ea a anunțat-o să nu mai vină.

Punctul de întâlnire de lângă stadionul din Orhei

„Liudocika, doar ți-am spus că nu trebuie să vii. Liuda, ți-am zis … Vrei să faci din nou infarct?”. Apoi se adresează și celorlalte femei adunate: „Merg numai câțiva oameni. Eu aveam 68 de oameni și numai câțiva merg, că sunt puține locuri. Nu-s, nu-s deloc. Au arestat totul. Citiți în internet. Deschideți și citiți”.

Pe femeie o cheamă Valentina și este una dintre „patratistele” din Orhei – așa cum sunt numite persoanele responsabile să adune oamenii din sectoarele orașului, pe care localnicii le numesc „pătrate”. Potrivit ei, poliția ar fi reținut autobuzele închiriate pentru a duce oamenii din Orhei la protestul din Chișinău.

La fel ca și Valentina, în mulțime se mai evidențiază câteva femei care organizează procesul de îmbarcare în microbuz. Încep a circula zvonuri că vor mai fi două sau chiar trei microbuze. Dar oamenii se înghesuie la ușa microbuzului, cerând cu umilință un loc în el.

„Pentru azi s-au promis câte 400 de lei. Să știți, ca să nu vă amăgească”

Oamenii se înghesuie la ușa microbuzului

Alții, rămân pe margine, supărați că sunt trimiși acasă. „Uite, își ia aleșii. Iaca, și pe aceea a chemat-o, tot „podrușkă” (prietenă), și pe asta a chemat-o că-i „podrușkă” (prietenă). Eu le știu, că trăiesc alături. Lasă, că o să mă mai cheme ea… Nerușinata! Mai mult nu mă mai duc, „vseo” (gata)! Nu-i frumos!” – este indignată femeia certată de organizatoarea Valentina pentru că a venit.

În discuții cu reportera ZdG, Natalia Zaharescu, femeia povestește că a mai fost la proteste „de patru ori” și că a primit și bani pentru asta. „Pentru azi s-au promis câte 400 de lei”, mai adaugă ea. „Să știți, ca să nu vă amăgească. Vă spun eu, că am lucrat în sistemul ăsta și știu. Dau peste o zi-două, nu dau deodată”, mai spune femeia și, dezamăgită, se desprinde din mulțime mergând greoi și pleacă.

Organizatoarele fac liste cu oamenii care merg la protest

La un alt punct de întrunire, lângă Școala de muzică din Orhei – aceeași situație, la care asistă reportera ZdG, Daniela Calmîș. Aici oamenii au la dispoziție un autocar, dar locurile sunt deja ocupate strict de cei înregistrați în prealabil în listele organizatoarelor. Daniela încearcă să urce, dar primește un „NU” ferm. „Nu, dragă, noi avem oameni care sunt scriși dinainte ca să meargă cu autobuzul acesta”, i se explică. De un refuz s-a ciocnit și o altă femeie, care este, practic, alungată din autocar. Coborând, femeia s-a răstit indignată: „Mai mult să nu ne suni. Mai mult să nu ne deranjezi, să nu suni!”.

„Prima dată în viață am îngrămădit și eu 260 de oameni”

După mai multe insistențe, una dintre organizatoare, pe nume Natalia, care se plânge că a adunat 150 de oameni pentru a-i duce la protestul din Chișinău, dar i se dau numai 50 de locuri în autocar, îi promite Danielei un loc în autocar și în lista sa, dar numai după ce va primi aprobarea unei organizatoare ierarhic superioară. „Nu ajunge transport nici pentru mulți oameni care vin mereu. Iată, omul la toate protestele a fost și el rămâne…”

Și reporterul ZdG, Vasile Ursachi, asistă la o discuție a unei organizatoare pe nume Lidia, care se lăuda în fața oamenilor care așteptau să fie urcați în transport că a reușit să adune mai multe nume pe listă, decât i se ceruse. „Prima dată în viață am îngrămădit și eu 260 de oameni, ca să acopăr pe ceilalți care nu au avut. Numai eu i-am îngrămădit. Cota era 150, dar eu zic: „Ia, să îngrămădesc mai mulți, ca să ajut la acei care nu au putut”, se frăsuie femeia.

În centrul Orheiului, oamenii așteaptă să fie îmbarcați și transportați la protestele din Chișinău

Unele dintre organizatoare par să aibă mai multă putere de decizie față de celelalte. Astfel, în timp ce fiecare „patratistă” încearcă să-și strecoare oamenii săi pe locurile rămase libere în microbuzul parcat lângă stadion, Elena, o blondă în geacă albastră, anunță că mai sunt două locuri și o invită să urce chiar pe reportera ZdG, Natalia Zaharescu. Acest fapt stârnește nemulțumirea unei femei corpolente, cu liste în mână, Lidia. „Stați olecuță! Cum familia (adică, numele) dumneavoastră?”, întreabă ea, dar Elena insistă ca „protestatara” sub acoperire să urce, deși Lidia se indignează că alții înscriși în liste rămân.

„Aici v-ați urcat, aici vă întoarceți. Ori vă întoarceți din banii proprii!”

Organizatoarea Elena o invită pe jurnalista Natalia Zaharescu să urce în autocar

„Doamnă, dar să nu vă pierdeți! Eu nu o să vă caut prin Chișinău și nimeni nu o să vă caute. Responsabilitatea o înțelegeți? Aici v-ați urcat, aici vă întoarceți. Ori vă întoarceți din banii proprii!”, o instruiește Elena pe reportera ZdG, înainte ca aceasta să urce în microbuz.

După ce îi trece pe toți în lista sa, blonda coboară, nu înainte de a le ura călătorilor „o zi bună, drum bun și o călătorie frumoasă, cu emoții pozitive”. În urma ei, un bărbat nemulțumit de proasta organizare, îi strigă: „Da, cu voi „srazu” (imediat) la „psihușkă” (spital de psihiatrie) poți să ajungi. Și după „psihușkă”, „srazu” în cimitir!”

Aceeași femeie blondă, Elena, poate fi urmărită coordonând organizarea și în autocarul în care aștepta să urce Daniela, lângă școala de muzică. După ce a primit acordul ei, organizatoarea Natalia o invită pe jurnalista ZdG să urce în autocar și să meargă cu ei la protest. Pentru că suspansul a durat mai mult de 40 de minute, oamenii din autocar au primit această veste cu bucurie. Daniela primește și ea instruiri din partea organizatoarei Natalia, care îi spune să se țină de doamnele care se aflau pe scaunele din față, atunci când ajung la Chișinău, ca să nu se piardă. Pentru că nu mai erau locuri în autocar, Daniela este trimisă se se așeze în „brațele lui Andrușa, pentru că îi tânără”.

De altfel, anume această organizatoare, pe nume Elena, a fost observată la protest de reporterii ZdG, mergând alături și discutând cu viceprimara orașului Orhei, Cristina Cojocaru.

Reporterii Vasile Ursachi și Anatolie Eșanu au candidat pentru un loc la proteste în același microbuz. La cererea organizatoarelor, Anatolie a fost nevoit să cedeze locul unor protestatari „veterani”, astfel că numai Vasile a reușit să-și continue misiunea de documentare sub acoperire.

„Măi băieți, care îi stimează pe oamenii aceștia, că mereu ei au fost (la proteste), vă rog coborâți jos. Eu vă iau când vreți voi, numai că acum coborâți. Rămân oamenii aceștia care întotdeauna merg. Uite, eu vă rog din suflet”, le-a explicat Lidia, una dintre organizatoare. „Mi-i până în gât guvernarea asta. Tare vreau să merg la protestul acesta, foarte tare”, a fost afirmația cu care Vasile Ursachi și-a câștigat locul în microbuzul care ducea spre protest.

„Jurnaliștii umblă și întreabă: Cu ce scop? Cât vă plătește? Tu să le zici: „Du-te, nene”

Astfel, trei din cei patru reporteri ZdG au reușit să urce în două microbuze și un autocar care au luat direcția Chișinău. Pe drum, în discuții cu oamenii transportați organizat și cu șefele de grupuri, oamenii au aflat că trebuie să se manifeste activ, să scandeze împotriva guvernării, să nu răspundă provocărilor din partea jurnaliștilor, iar după manifestație, să aștepte să fie sunați pentru a-și primi cei 400 de lei promiși pentru două ore de „activism civic”, de la ora 15:00 până la 17:00.

În autocarul în care a urcat Daniela Calmîș oamenii sunt înregistrați în liste

Astfel, Daniela Calmîș a aflat de la un bărbat din autocarul său că o să primească 400 de lei pentru participarea la protest, dar este avertizată să nu spună asta în fața jurnaliștilor. „Dacă întreabă cineva, spui că așa am venit, fără bani, nu cumva să audă cineva. Ei o să umble și o să întrebe, jurnaliștii. Jurnaliștii umblă și întreabă: Cu ce scop? Cât vă plătește? Tu să le zici: „Du-te, nene”. Nu trebuie să intri în vorbă. Te-ai întors și te-ai dus…”

„A vrut să scrie pe listă că au fost 200 de oameni, dar să fie 100. 100 să „spisuiască” (elimine). Nu merge așa!”

Și în microbuzul în care era Natalia Zaharescu, oamenii vorbeau despre bani. „Mâine – nu. Marți trebuie să ne dea, cel târziu. Trebuie să facă achitarea”, afirmă un bărbat, care este, însă, nemulțumit de proasta organizare, în contextul în care nu au ajuns locuri pentru toți doritorii. El dă vina pe „patratista” din sectorul lui, pe nume Nelea.

„Toată lumea vine la protest, și-a programat ziua, și ea, la urmă să sune cu o oră înainte să spună: Serioja, rămâi acasă, că protestul se anulează. Stai oleacă! Eu matematica o știu. Nu-s chiar luat de pe drumuri. Am sunat toate „pătratele” (sectoarele orașului Orhei) repede, la nordul Moldovei. Ce-i la voi? Tot normal, ne ducem! „Lăndul” – ne ducem! „Nordicul” – ne ducem! Zic: Ce, numai Centrul se anulează?”

„A vrut să-și ia ea banii? Sau cum?”, îl întreabă Natalia. „Da. A vrut să scrie pe listă că au fost 200 de oameni, dar să fie 100. 100 să „spisuiască” (elimine). Dapoi, nu merge așa!”, exclamă cel care s-a prezentat Serioja (Sergiu sau Serghei, n.r.).

„Suntem microbuz de rută”

Șefele de grup au atenționat asupra riscului ca mijloacele de transport să fie oprite de poliție, astfel că, pentru a înșela vigilența polițiștilor, s-au împărțit bilete de călătorie. „Ascultați-mă cu atenție! Vom spune că autobuzul nostru s-a stricat și a venit microbuzul acesta și ne-a luat. Suntem microbuz de rută. Ne ducem în oraș. Vă dau la toți bilete”, a anunțat organizatoarea Valentina, din microbuzul în care călătorea Natalia Zaharescu.

Partidul Șor a publicat pe pagina sa imagini cu oamenii transportați organizat la protest. Sursa foto: partidulsor.md

La fel s-a întâmplat și în microbuzul în care a urcat Vasile Ursachi. Oamenilor li s-a explicat legenda că ar fi transportați la serviciu și au fost puși să semneze într-o listă. Undeva la jumătate de drum, șoferul microbuzului a început să vorbească la telefon cu alți conducători auto, pentru a afla unde staționează colaboratorii poliției. În apropiere de Chișinău, puteau fi văzute tot mai multe autocare și microbuze care se îndreptau spre capitală. Unele erau oprite de poliție.

Zeci de autocare și microbuze au adus oamenii la protest

Oamenii coboară din autocare și microbuze

Ajunși la Chișinău, „protestatarii” sub acoperire ai Ziarului de Gardă constată că zeci de autocare și microbuze au adus oamenii organizat la manifestația Partidului Șor. Aproape o oră, șirul de oameni a rămas blocat la intersecția străzii Mihai Viteazul cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

La ora 15:00, când urma să înceapă manifestația, mulțimii i se permite, în sfârșit, accesul pe bulevard. Au început a mărșălui cu toții spre Parlament și Președinție și cu cât se apropie, oamenii se dezmorțesc și încep a striga lozinci împotriva guvernării: „Jos Maia Sandu!”, „Demisia!”. Ajunși la destinație, unii își caută de treabă și se îndreaptă spre parc, căutând un loc la umbră. Un bărbat și-a instalat scaunul pliant pe care l-a adus cu el de la Orhei. În scurt timp, rândurile la toaletele ecologice devin foarte mari.

Microbuzele cu care au fost aduși protestatarii, staționate pe străzile capitalei

„Am venit să mă distrez, să mă uit și să mă plimb”

Reporterul ZdG, Vasile Ursachi, a decis să întrebe un protestatar despre suma promisă pentru participarea la protest. Acesta i-a răspuns că oamenii vor primi 200 de lei, după ce vor fi sunați „de la primărie”. Protestatarul a adăugat că li s-a transmis să nu divulge tuturor despre faptul că sunt plătiți. Și Daniela Calmîș a discutat cu un protestatar despre banii care urmau să le fie oferiți oamenilor pentru participare. „Am venit să mă distrez, să mă uit și să mă plimb. Desigur că și să iau niște bani, firesc. Au zis 400 de lei, dar mai departe eu nu știu. Dacă nu o să ne dea, o să facem probleme”, a răspuns acesta.

Și Natalia Zaharescu i-a abordat în mulțime pe mai mulți oameni veniți la protest din diverse localități. Majoritatea au confirmat că nu sunt prima dată la asemenea acțiuni organizate de Partidul Șor, anterior participând la mitingurile în susținerea Marinei Tauber, când aceasta fusese reținută. „Banii – mai târziu. Peste două-trei zile, patru… Lista se face, să dă încolo, se fotografiază … Nu acum”, explică niște femei. Altele, care spun că au venit din Drochia, dau asigurări că lor nu li s-ar fi promis bani pentru participarea la protest, dar, cel puțin, li s-a dat mâncare. „Câte o plăcintă și un „șip” (sticlă) de apă”.

„Toate și-au luat „kvartire” (apartamente). O grămadă de-a bani trimite Șor să dea la lume și ei nu dau”

O femeie venită dintr-un sat din raionul Orhei a spus că lor li s-ar fi promis 200 de lei, față de cei 400 făgăduiți celor din orașul Orhei. „Ei, de ce nu am stat eu acasă, ca o femeie…” a oftat aceasta, după ce a aflat despre o asemenea nedreptate.

Printre protestatarii Partidului Șor

Că oamenii primesc bani pentru participarea la protestul organizat de Partidul Șor au confirmat și câteva manifestante venite de la Bălți. Și lor li s-au promis tot câte 400 de lei, dar „cine știe?…”, oftează nesigure femeile. Au pățit-o deja și știu că pot să rămână fără recompensă. Motivul: organizatorii locali își iau lor banii, susține una dintre protestatare. „Toate și-au luat „kvartire” (apartamente). O grămadă de-a bani trimite Șor să dea la lume și ei nu dau. Își iau banii lor. De fiecare dată eu am venit. La ora 11 dimineața am ieșit și am venit înapoi la 11 noaptea și nu ne-au dat un pahar de apă, nu ne-au dat o „piceană” (biscuite), un „pirojoc” (pateu). Când o închiseseră pe dânsa (pe Marina Tauber, n.r.)”, s-a plâns aceasta.

„Lasă că îmi iau și singură mâncare, numai să-mi plătească ziua” – adaugă o altă femeie. „Au luat astea din „office” (oficiu). Se iscălesc pe tine și își iau lor. Cum ai tu dreptul să te iscălești?” – se indignează din nou prima femeie. Povestește că, odată, când nu i s-au dat banii, a invocat argumentul suprem – că se duce la Marina Tauber să-i pârască, și numai așa și-a primit ceea ce i se promisese.

Și tot ea explică structura organizațională la nivel local: „Acolo sunt mai „starșîie” (superiori), și-apoi mai „mladșîie” (inferiori). Au în fiecare raion „spisocul” (lista) lor”. Șor le plătește la toți „zarplată” (salariu), și „zarplată” bună. Lor nu le ajunge! Șor trimite să le dea și la oamenii care vin flămânzi, vin oamenii bolnavi. Nici apă nu dau”, nu contenește femeia să se jeluie.

„Lăsați vorba! Strigați: Jos Maia Sandu!”

În grupul în care se afla Daniela Calmîș, supravegherea din partea organizatoarelor era mai strictă. „Protestatarii” care arătau mai puțin entuziasm erau admonestați imediat. Ana, una dintre liderele grupului, îi reproșează autoritar uneia dintre participante: „Tania, strigați „Jos Maia Sandu!”. Lăsați vorba!”.

Oamenii stau în grupurile cu care au venit la proteste

Membrii grupului au fost instruiți să nu se îndepărteze de lidere, dar în pofida acestui fapt, câțiva dintre bărbați deja se făcuseră nevăzuți. Acest lucru a provocat o criză la nivel organizatoric. „Eu am nevoie de oamenii mei. Fiecare răspunde de oamenii lui, pe care i-a scris. Paraziții dracului, îl iei să facă o „kapikă” (bănuț), dar el îți arată dracii!”, a exclamat organizatoarea Ana.

Totodată, ea a respins ideea ca cei care lipsesc să nu-și primească recompensa promisă. „Ce să nu le dau? Bani? Cum să nu le dau? Dacă i-am luat de acasă eu. Eu i-am luat de acolo și trebuie să-i duc înapoi. Eu răspund de dânșii. Idioții dacă îs idioți”, exclamă cu năduf femeia.

„Când mergem înapoi?”

Pe la ora 17:00, deși de pe scenă mai răsunau discursuri înflăcărate, oamenii obosiți și flămânzi au început a părăsi manifestația, îndreptându-se spre locul unde au fost parcate mijloacele de transport cu care au fost aduși. Reporterii ZdG au început să audă printre mulțime cum oamenii se întrebau între ei: „Când mergem înapoi?”. La ora 17:05, grupul din care făcea parte Vasile Ursachi s-a pornit spre microbuz.

Transportul cu protestatari a ajuns la Orhei în jurul orei 19:00, exact în același loc de unde a plecat spre Chișinău. După ce a coborât din microbuz, reporterul ZdG, Vasile Ursachi, a fost ajuns din urmă de Lidia, femeia care a însoțit grupul său de la început, până la sfârșit. Femeia l-a anunțat despre cum va primi banii pentru protest, menționând implicarea primăriei în această schemă.

ZdG: Eu o să trebuiască să vin la primărie să iau banii?

Lidia: Nu, eu mă duc la primărie, mie o să-mi dea banii și apoi eu vă dau vouă.

ZdG: Și îi 200 de lei, am auzit?

Lidia : 400, așa ne-au promis pe azi.

„Cadoul” pentru ziua de duminică și cei „patru colăcei”

În următoarele zile jurnaliștii ZdG au fost sunați de organizatoare și chemați să participe din nou la proteste, cu promisiuni că își vor primi în curând banii pentru ziua de 18 septembrie. Femeile evitau să vorbească direct, iar întrebate despre bani îi atenționau că „despre astfel de chestii nu se discută niciodată la telefon”. Anatolie Eșanu, deși nu a reușit să participe la protestul din 18 septembrie, pentru că nu a încăput în autocar, a lăsat un număr de contact în lista unei organizatoare, care l-a sunat ulterior de mai multe ori, inclusiv seara târziu și i s-a promis, în limbaj codat, „patru colăcei”, adică 400 de lei, pentru a fi prezent la unul dintre protestele organizate pe parcursul săptămânii.

Mesajul primit prin WebSMS, în care suntem anunțați că vom primi un „cadou”

Joi, 22 septembrie, cei trei reporteri ZdG, Vasile Ursachi, Daniela Calmîș și Natalia Zaharescu au primit undă verde că pot să-și ridice banii de la Orhei. Șefele de grupuri au utilizat din nou termeni conspirativi: „Am ceva pentru tine”, i-a spus una dintre acestea lui Vasile Ursachi. Daniela Calmîș a primit un SMS cu mesajul: „Reveniți cu un apel la numărul 0692 … referitor la cadoul pentru ziua de duminică”, iar Natalia Zaharescu a fost anunțată la telefon, în rusă: „Trebuie să-ți dau ceea ce trebuie să-ți dau”.

Reporterul ZdG, Vasile Ursachi, primește recompensa pentru activitatea sa de „protestatar”

Vasile și Daniela s-au întâlnit cu „oamenii lui Șor” în aceeași zi. Vasile s-a înțeles cu organizatoarea Lidia ca „tranzacția” să se desfășoare la un magazin unde se vând țigări, de lângă stadionul din Orhei. Vasile a trebuit să aștepte să plece toți cumpărătorii, apoi s-a apropiat de casă.

Femeia l-a întrebat dacă nu dorește să participe din nou la protest, duminica, 25 septembrie. Apoi a scos un plic cu bani în care erau cei 400 de lei, pe care i-a dat reporterului ZdG. Toată scena a fost filmată.

Daniela Calmîș primește banii chiar lângă casa organizatoarei

Daniela s-a întâlnit cu Tamara, șefa grupei sale, lângă casa unde locuia aceasta. Femeia i-a oferit banii practic îndată ce au început discuția. Organizatoarea i s-a plâns că a rămas în corturi pentru două nopți și că i-a afectat negativ sănătatea, sfătuind-o pe jurnalista ZdG să nu încerce să ajungă în corturi. Și acest episod a fost filmat.

Banii primiți de Natalia Zaharescu în centrul Orheiului

Natalia a obținut banii în ziua următoare, pe 23 septembrie, de la Valentina, organizatoarea din microbuzul său, chiar lângă stadion, locul de unde a pornit la protest.

Banii i-au fost oferiți înveliți într-o hârtie, pe care scria numele său inventat, Aliona Lazari, cu care s-a infiltrat în rândurile protestatarilor plătiți. Reportera ZdG a întrebat-o pe femeie și despre cum se poate ajunge în corturile instalate în fața Parlamentului și a Președinției, și cât se plătește pentru asta. „200 de dolari pentru două nopți. Dar trebuie să stai două nopți”, a precizat femeia.

Reprezentanții Partidului Șor: „Oamenii pun mână de la mână, închiriază autobuze, urcă în ele și vin la miting”

La cel de-al doilea protest organizat de Partidul Șor pe 25 septembrie, Ziarul de Gardă le-a adresat deputaților și fruntașilor Partidului Șor întrebări legate de remunerarea protestatarilor. Toți au negat faptul că oamenii sunt aduși organizat la proteste și sunt plătiți pentru asta. Ei susțin că, deși afectați de prețurile mari, față de care protestează, cei care vin din diverse localități ale R. Moldova ar închiria din bani proprii autocare și microbuze pentru a veni la Chișinău.

Reghina Apostolova, deputată, Partidul Șor:

Reghina Apostolova

„Eu nu știu cine v-a spus, întrebați-i pe ei. Eu nu cunosc despre niciun fel de plăți. Oamenii vin singuri. Sună la organizațiile raionale ale Partidului Șor, întreabă. Mulți vin cu transportul propriu. Oamenii nu pot fi impuși să facă ceea ce nu vor. Oamenii au dreptul să închirieze autobuze, să plătească pentru asta și să vină. Suntem într-o societate civilizată și se poate de făcut asta. Cine locuiește mai aproape, vine cu autobuzele de rută”.

Vadim Fotescu, deputat, Partidul Șor:

Vadim Fotescu

„M-am săturat de aceste provocări. Nimeni nu plătește nimănui nimic și dacă credeți că un asemenea număr mare de oameni poate fi adunat cu bani, vă înșelați amarnic. Eu nu cunosc nimic despre faptul că cineva ar fi plătit. Sunt resursele personale ale oamenilor. Noi, deputații, am cumpărat din banii noștri corturile. Mulți vin și aduc unele lucruri, saci de dormit”.

Valerii Klimenko, consilier în Consiliul Municipal Chișinău, Partidul Șor:

Valerii Klimenko

„Eu sunt președinte de onoare al Partidului Șor. Eu nu cunosc despre asemenea fapte. Și eu știu tot ce se întâmplă în cadrul partidului, credeți-mă. Oamenii pun mână de la mână, închiriază autobuze, urcă în ele și vin la miting. Pentru că le este mai ușor să protesteze decât să plătească pentru gaz. Poate cineva a împrumutat de la vecini, dar partidul nu plătește pentru asta”.

Pavel Verejanu, primarul mun. Orhei, Partidul Șor:

Pavel Verejanu

„Dar de ce Ziarul de Gardă se interesează cum sunt plătiți oamenii aceștia și nu se interesează oamenii aceștia din ce bani vor achita serviciile comunale, cum ar fi apa, energia electrică? Asta este cel mai dureros. Nu sunt achitați, sunt niște minciuni gogonate. Oamenii, cu durerile lor, vin să protesteze. Da, într-adevăr fac ture”.

Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, Partidul Șor:

Dinu Țurcanu

ZdG: Oamenii sunt plătiți pentru ca să vină aici, e adevărat?

D. Țurcanu: Eu nu știu. Întrebați-i pe ei, eu nu pot să confirm, nici să infirm. N-am auzit.

Radu Bușilă, primar al comunei Piatra (r. Orhei), Partidul Șor, tot el, numit și „primar” al așa-numitului „Orășel al Schimbării” din fața Parlamentului:

Radu Bușilă

ZdG: Ca să vină oamenii aici, toți oamenii ăștia, sunt plătiți pentru asta?

R. Bușilă: Mă întrebați pe mine acest lucru? Uitați-vă în ochii lor și încercați să ghiciți singură.

ZdG: Dumneavoastră sunteți numit primarul acestui orășel, din câte eu am înțeles.

R. Bușilă: Ei, mă rog, sunt numit… Așa, este o mică tradiție ca să fie cineva, cum să zicem, așa, peste acești oameni, care-i ajută, care-i îndrumă, care-i înțelege.

ZdG: Câte o sută de euro pe noapte li se plătește? Sau o sută de dolari?

R. Bușilă: Nu, nu se plătește. De ce insistați pe aceste întrebări cu plata? Altceva nu vă interesează pe dumneavoastră?

Cristina Cojocari, viceprimară a mun. Orhei, Partidul Șor:

Cristina Cojocari

ZdG: Oamenii care vin de la Orhei sunt plătiți pentru asta?

C. Cojocari: Desigur că nu. Nu!

ZdG: Oamenii spun că primesc bani pentru a veni la protest.

C. Cojocari: Eu v-am răspuns la întrebare – nu.

ZdG: Dar ca să rămână aici, în corturi, li se dau bani?

C. Cojocari: Oamenii protestează.

Vicepreședintele CEC: Pentru încălcările cu privire la finanțarea campaniei electorale, Partidul Șor a fost privat de subvenții de la bugetul de stat până în 2023

Legislația R. Moldova nu prevede sancțiuni pentru oferirea unor plăți pentru participarea la întruniri publice sau mituirea protestatarilor. În ceea ce privește întrunirile publice, Codul Contravențional stipulează sancțiuni doar pentru „împiedicarea participării ori constrângerea de a participa la ele”, explică expertul în domeniul libertății de asociere al Asociației Promo-LEX, Florin Gîscă.

Atunci când manifestațiile sunt organizate de partide politice, toate cheltuielile legate de acestea trebuie reflectate în rapoartele financiare, a explicat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica. El a amintit că Partidul Șor, ca urmare a mai multor încălcări, nu beneficiază de subvenții de la stat pentru o perioadă de un an și jumătate, până în 2023.

Pavel Postica

„După alegerile parțiale din Bălți, din toamna anului trecut, pentru încălcările cu privire la finanțarea campaniei electorale, partidul politic a fost privat de dreptul de a beneficia de subvenții de la bugetul de stat pentru întreg anul 2022. Pentru încălcările admise în campania electorală din mai 2022, recent am aprobat o hotărâre și am privat Partidul Politic Șor de subvenții încă pentru jumătate de an, adică până în 30 iunie 2023”.

Pe lângă aspectul legal însă, există și cel moral, atrage atenția vicepreședintele CEC. „Dreptul de a protesta pașnic este garantat de legislația R. Moldova, dar nu trebuie să uităm că este vorba de o libertate, deci libertatea de întrunire. Atâta timp cât această libertate este condiționată de anumite avantaje financiare, eu nu cred că noi putem vorbi, în esență, despre un drept realizat în conformitate cu prevederile standardelor legislației.”

Partidul Șor – vizat într-o cauză penală privind finanțarea ilegală

Partidul Șor este vizat într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a formațiunii. Potrivit datelor făcute publice de Centrul Național Anticorupție, în primul semestru al anului curent Partidul Șor ar fi efectuat plăți în sumă de 600 000 de euro, pe când cheltuielile raportate erau de puțin peste 228 000 de lei. Formațiunea ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă, din partea unei „grupări criminale”, care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste, conform CNA. Potrivit acelorași date, banii „grupului criminal” ajungeau în R. Moldova sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, erau folosite diverse canale de finanțare precum Dubai, Viena sau Monaco.

Ilan Șor, deputatul fugar care se află în Israel, le-a vorbit de un ecran oamenilor veniți la protestul din 18 septembrie. Sursa foto: partidulsor.md

„Din aceleași surse de proveniență infracțională, ar fi fost achitate salarii lunare membrilor partidului în sumă de 100 000 de euro, iar peste 3,5 milioane de lei ar fi fost folosite pentru transportarea participanților la protestele din Piața Marii Adunări Naționale”, mai nota atunci comunicatul CNA.

În luna iulie au fost efectuate mai multe percheziții, iar vicepreședinta formațiunii, Marina Tauber, a fost plasată în arest preventiv în penitenciar, la 23 iulie 2022. Ea este acuzată de „acceptarea cu bună ştiinţă a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat şi falsificarea raportului privind gestiunea financiară a formațiunii”. La 14 septembrie 2022, Marina Tauber a fost transferată de la Penitenciarul nr. 13 din capitală în arest la domiciliu.

Sursă foto: Constantin Grigoriță

Ilan Șor, liderul Partidului Șor a plecat din R. Moldova în 2019. El a fost condamnat, în 2017, la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul fraudei bancare. Din august 2021, dosarul se află la Curtea de Apel Chișinău, la etapa audierii martorilor. Până acum au avut loc 34 de ședințe de judecată.

Va urma

