„În Slujba Moscovei”, investigația ZdG sub acoperire – CÂȘTIGĂ „European Press Prize”, cea mai importantă distincție europeană în jurnalism

Investigația ZdG sub acoperire „În slujba Moscovei”, semnată de jurnalistele Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, a obținut „European Press Prize” (Premiul European pentru presă) la categoria „Jurnalism de investigație”, cea mai importantă distincție europeană în jurnalism. Câștigătorii au fost anunțați miercuri seara, 28 mai, la Bari, Italia.

„O investigație sub acoperire uluitoare, care arată cum banii rusești și rețelele de influență au operat în Moldova – plătind oamenii în numerar pentru a participa la mitinguri și pentru a vota împotriva candidatei pro-UE Maia Sandu”, au constatat membrii juriului care au decis investigația câștigătoare.

Bari, Italia, 28 mai 2025 – această dată va rămâne în istoria jurnalismului din R. Moldova. În premieră, o investigație jurnalistică din R. Moldova, o echipă de jurnaliști din R. Moldova și o instituție media din R. Moldova, obțin „European Press Prize” (Premiul European pentru Presă), cea mai importantă distincție europeană în jurnalism. Anunțul despre câștigătorii „European Press Prize” a fost făcut în seara zilei de miercuri, 28 mai, la ceremonia organizată la Bari, Italia.

„O investigație sub acoperire uluitoare”

„Această poveste investighează influența Rusiei asupra alegerilor prezidențiale și a referendumului privind integrarea europeană, desfășurate în R. Moldova în octombrie și noiembrie 2024. Federația Rusă a acționat în Moldova printr-o rețea formată din zeci de mii de persoane, coordonată de la Moscova de oligarhul Ilan Șor. În acest material, Ziarul de Gardă demonstrează această intervenție masivă în alegerile din Moldova, infiltrându-se în rețeaua lui Șor și documentând activitățile din interior, folosind camere ascunse și identități false”, descriu organizatorii „European Press Prize” investigația ZdG.

„Atâta curaj, atâta imaginație, atâta creativitate, atâta integritate!”

„Într-un alt an dificil pentru presa independentă, câștigătorii Premiului European pentru Presă 2025 demonstrează valoarea și rezistența jurnalismului de înaltă calitate. Cu investigații și comentarii care variază de la influența omniprezentă a Kremlinului asupra alegerilor europene până la rănile de neșters lăsate de industria adopțiilor pe piața neagră, câștigătorii din acest an au adus în lumină unele dintre cele mai presante și subreprezentate probleme cu care se confruntă continentul astăzi. Câștigătorii au demonstrat excelență în jurnalism – prin conținut, stil, inovație și impact”, au remarcat organizatorii „European Press Prize”.

Înaintea ceremoniei de decernare a Premiilor din 2025, Alan Rusbridger, președintele Juriului, a remarcat calitatea muncii jurnaliștilor. „Atâta curaj, atâta imaginație, atâta creativitate, atâta integritate! Aici sunt scriitori și fotografi, redactori și jurnaliști de date, programatori și videografi care abordează cele mai importante probleme ale zilei și o fac într-un mod captivant și esențial. Premiul European pentru Presă este cel mai bun antidot împotriva descurajării. Este – pe bună dreptate – multă anxietate legată de starea industriei mass-media în prezent, încât este ușor să uităm că se face încă muncă extraordinară de către jurnaliști dedicați din toată Europa și dincolo de ea.”

La European Press Prize, categoria „Jurnalism de Investigație”, au fost nominalizate cinci articole de investigație. Investigația ZdG sub acoperire „În slujba Moscovei” a concurat cu alte patru articole, realizate de echipe de jurnaliști din țările europene: „Cabana lui Bismarck în pădure”, „Prețuri mortale – cum alimentează marile companii farmaceutice inegalitatea în Europa”, „De la munca copiilor în mine – la mașina ta electrică” și „Bătălia tăcută dintre Putin și Occident pentru o conductă de petrol esențială”.

Procesul de selecție a câștigătorilor și finaliștilor din acest an a început încă din octombrie 2024, când s-au deschis înscrierile pentru Premiu. Între acel moment și data de 14 decembrie, organizatorii au primit peste 800 de aplicații din 44 de țări la cele cinci categorii ale Premiului. În aprilie au fost anunțați cei 25 de finaliști, câte cinci pentru fiecare categorie:

Fiecare premiu are o valoare de 10 mii de euro, „sumă care, acolo unde este posibil, urmează să fie folosită pentru un proiect personal ce poate, la rândul său, contribui la îmbogățirea practicii jurnalistice”, au remarcat organizatorii „European Press Prize”.

Despre European Press Prize

Anul 2025 a marcat prima ediție în care ceremonia de decernare a Premiilor European Press Prize a avut loc în Italia. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Cime Puglia – organizator de evenimente și expoziții din inima orașului Bari. Ceremonia din 2025 a fost moderată de Sara Manisera, jurnalistă și cofondatoare a colectivului FADA. Sara a câștigat Premiul pentru Jurnalism de Investigație în 2024 pentru proiectul „Irakul fără apă: costul petrolului pentru Italia”, alături de coautoarea materialului, Daniela Sala.



European Press Prize celebrează cele mai înalte realizări în jurnalismul european. Premiul este posibil datorită sprijinului mai multor fundații și organizații care promovează jurnalismul de calitate în Europa: Democracy and Media Foundation, iMEdD – Incubator pentru Educație și Dezvoltare în Media, Fundația Jyllands-Posten, Media Development Investment Fund, Politiken Foundation, The Scott Trust, The Irish Times Trust Limited și Stichting Veronica. De asemenea, Premiul pentru Jurnalism despre Migrație este susținut de Robert Bosch Stiftung.

Cu doar câteva zile mai devreme, investigația a primit și marele premiu la „Superscrieri”, unul dintre cele mai importante concursuri de materiale jurnalistice din România. Articolul a obținut locul I și la categoria „Cea mai bună investigație jurnalistică a anului 2024” din cele două țări. Totodată, jurnalista ZdG Măriuța Nistor, una din autoarele investigației, a devenit câștigătoarea Bursei Superscrieri – Ion Rațiu pentru jurnalism de investigație.