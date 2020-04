Întunericul lui Marin s-a luminat. A primit produse și i-a fost stinsă datoria pentru alimente

La câteva ore de la publicarea articolului în care am relatat despre condițiile derizorii în care trăiește Marin, băiatul orb din Briceni, acesta a fost vizitat de un om generos. Un tânăr din Chișinău care a dorit să-și păstreze anonimatul, i-a dus lui Marin mai multe produse alimentare și de igienă. Totodată, tânărul a mers cu Marin la magazinul din oraș, i-a achitat datoria de 2000 de lei și a lăsat bani rezervă pentru ca atunci când Marin va avea nevoie, să-i folosească pentru strictul necesar.

Ion, tânărul din Chișinău, spune că povestea lui Marin pe care a citit-o azi în ZdG, l-a marcat enorm și s-a gândit că în aceste condiții de carantină unui nevăzător îi poate fi și mai greu. Chiar dacă Marin locuiește tocmai la Briceni, Ion a avut doar un singur gând: să-l ajut azi.

„Nu am putut rămâne indiferent. Imediat am mers și am cumpărat produse alimentare de primă necesitate, am pornit la drum și în câteva ore am ajuns la Briceni”, povestește tânărul.