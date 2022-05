Igor Dodon, fostul președinte al R. Moldova este cercetat penal pentru corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită.

În ultimii 10 ani, Ziarul de Gardă a realizat un șir de anchete despre averea și interesele politicianului Igor Dodon. Unele dintre acuzațiile procurorilor au la bază informațiile publicate anterior de ZdG.

Deși Igor Dodon a deținut, în ultimii 20 de ani, exclusiv funcții publice, punctul culminant al carierei sale fiind perioada 2016-2020, când a fost ales președinte de țară, numele lui a fost implicat, discret, prin diverși intermediari, inclusiv rude apropiate, în afaceri de milioane. În același timp, cumetri, prieteni şi colegi de partid, aparent săraci, deţineau firme care dezvoltau afaceri prospere.

În contextul perchezițiilor efectuate astăzi de procurori la casa familiei Dodon și în alte 12 locații, vă prezintăm articolele ZdG din ultimii 10 ani în care a fost vizat Igor Dodon și membrii familiei sale.

Casa de milioane. Minciuna lui Dodon din 2011



În mai 2011, pe când mai era parte a PCRM, ZdG scria că Igor Dodon, care candida atunci la funcţia de primar al Chişinăului, era văzut de vecinii de pe str. A. Xenopol din sect. Buiucani, aproape zilnic, intrând în curtea unei case cu 3 niveluri, care era aproape gata pentru a fi dată în exploatare. Atunci, deşi oamenii ne anunţau că imobilul a fost construit de Compania „Reconscivil” special pentru familia Dodon, el nega că ar locui sau că ar intenţiona să treacă în acea casă. Igor Dodon ne zicea atunci că închiriază un apartament în centrul Chişinăului, în locuinţa sa de pe Calea Orheiului locuind „nişte fini” de-ai săi.

Tot el afirma că a „scos apartamentul la vânzare”, după care urma să vadă cum îşi va îmbunătăţi condiţiile de trai. Despre casa de la Buiucani, Dodon refuza să discute, dar nega că i-ar aparţine. „Nu comentez bârfele şi zvonurile… Vă referiţi la casa de la Buiucani? Acolo, în vecinătate, în blocurile cu multe etaje, locuieşte fratele şi nănaşul meu. Poate acolo, când vin în vizită la ei, m-au văzut vecinii?”, ne întreba Dodon.

Peste doi ani, însă, acesta şi-a oficializat achiziţia, înregistrând-o la Cadastru, deşi anterior spunea că nu are nicio legătură cu acea casă. Tranzacţia a avut loc, oficial, pe 29 iulie 2013, zi în care Dodon a luat un credit de 1,477 milioane de lei de la Victoriabank, bancă pe atunci controlată de politicianul Vladimir Plahotniuc, cu o rată a dobânzii de doar 8%, sub media de piaţă, care era în jur de 12%. Potrivit informaţiilor oficiale, terenul pe care este construit imobilul se întinde pe o suprafaţă de 590 m.p., iar casa, pe 162,1 m.p..

ZdG a fost prima instituție media care a scris atunci despre achiziția politicianului.

Dodon: „Am procurat casa de la o rudă”

Casa familiei Dodon din sectorul Buiucani, Chișinău

Igor Dodon, însă, declară că a plătit pentru casă doar 2,3 milioane de lei. Pe lângă banii obţinuţi de la Victoriabank, politicanul a indicat în declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietate pentru 2013 că a vândut apartamentul din str. Calea Orheiului cu 735 mii de lei. Cel care l-a cumpărat a fost Corneliu Furculiţă, colegul său de partid şi persoana responsabilă de evidenţa contabilă.

„Am procurat casa de la o rudă care a investit în această construcţie, iar, ulterior, a rămas în Italia… Dacă doriţi, pot să vă organizez o excursie… Deocamdată, nu vă pot primi în casă, dar în jurul casei – nu am ce ascunde… Veniţi, ca să nu vă căţăraţi pe garduri, cum faceţi în alte cazuri, cu casele unor demnitari”, zicea Dodon, în 2013.

ZdG despre afacerile afiliate familiei Dodon în 2014: „Dacă găsiţi vreo proprietate că este a mea şi nu este declarată în declaraţia pe venit, eu v-o cadonez la ZdG”, spunea politicianul

În 2014, în ajunul alegerilor parlamentare, ZdG scria despre alte afaceri afiliate lui Igor Dodon. Constatam atunci că Igor Dodon, pe atunci preşedintele PSRM, şi soţia sa, Galina, nu aveau înscrise pe numele lor vreun business, fapt ce putea fi remarcat uşor din declaraţia cu privire la venituri şi proprietăţi a liderului socialiştilor.

ZdG demonstra atunci legăturile pe care familia Dodon le avea cu Fabrica de Conserve din Călăraşi prin intermediul Alinei Boţoc, cumătra sa, dar şi prin intermediul firmei „Hunter Elit Club”, care (ar) aparţine lui Ghenadie Merineneanu, cumnatul său, precum şi pachetul majoritar de acţiuni la Fabrica de vinuri din Onişcani, Călăraşi, deţinută de SA „Proura-Vin”, prin aceleaşi persoane.

ZdG scria atunci că SRL Hunter Elit Club a reuşit să arendeze, în iunie 2008, pe când Igor Dodon, cunoscut pasionat de vânătoare, era ministru al Economiei, şi la doar trei luni de la fondare, 168,7 ha de pădure în Călăraşi, Ocolul Silvic Bravicea, cu doar 315 lei anual pentru un hectar. De altfel, Regulamentul privind arenda fondului forestier a fost pregătit şi aprobat de Vasile Tarlev, pe atunci premier, şi Igor Dodon, ministru al Economiei şi Comerţului, în februarie 2008, cu doar o lună înainte ca Hunter Elit Club să fie înregistrată. În actele de la Moldsilva, pe atunci reprezentat şi administrator al Hunter Elit Club era Oleg Teterea. Astăzi, Teterea este preşedintele organizaţiei teritoriale de partid a PSRM în Cimişlia, acolo unde locuieşte, tot el fiind şi şeful Fabricii de Păsări „Avicola Gallinula” din s. Gura Galbenei, Cimişlia, despre care s-a spus că şi ea ar avea legături cu Igor Dodon. În 2013, CSJ a dispus, definitiv, rezilierea contractului de arendă dintre Moldsilva şi SRL Hunter Elit Club. În cadrul procesului, acest SRL a fost reprezentat, în anii 2011-2012, şi de către Ghenadie Merineanu, cumnatul lui Igor Dodon. Merineanu este fratele Galinei Dodon, fostă Merineanu, originar din s. Molovata, Dubăsari. Acesta a administrat firma care solicită acum milioane de la Fabrica de Conserve din Călăraşi înainte ca ea să fie administrată de către Veaceslav Anghel.

Igor Dodon, liderul PSRM, a recunoscut atunci relaţiile pe care le are cu Alina Boţoc şi Mihai Vlădicescu. „Da, o cunosc pe Alina Boţoc, îl cunosc şi pe Mihai Vlădicescu, care-mi este cumătru. Dar, categoric, nu am nicio legătură cu această fabrică. Categoric. Îi cunosc, îmi sunt persoane apropiate, dar în oraş am mulţi cunoscuţi. Noi cu Vlădicescu suntem cumătri. Eu sunt din Călăraşi, el tot e din Călăraşi. Alte legături cu fabrica nu am”, ne-a zis Dodon. „Dar cu firma Hunter Elit Club?”, l-am întrebat. „Nu. Nu am nimic. Evident că eu cunosc aşa persoane (Merineanu, Anghel, n.r.). Dar nu am timp să văd cu ce se ocupă fiecare membru de partid. Dacă găsiţi vreo proprietate că este a mea şi nu este declarată în declaraţia pe venit, eu v-o cadonez la ZdG. Să scrieţi chiar aşa. Dacă găsiţi ceva, eu v-o cadonez”, a precizat socialistul. „Înscrise pe numele d-stră evident că nu vom găsi”, i-am replicat. „Dacă demonstraţi, atunci tot v-o cadonez”, ne-a zis Igor Dodon.

ZdG în 2016: Oamenii lui Dodon la baza de odihnă offshore

În octombrie 2016, ZdG scria că Igor Dodon, pe atunci candidatul Partidului Socialiştilor la fotoliul de şef al statului, achita mai mult de jumătate din veniturile lunare ale familiei pentru rambursarea creditului pentru procurarea casei.

În noiembrie 2016, ZdG scria despre interesele apropiaților lui Igor Dodon la baza de odihnă „Sadovo”. Proprietatea a fost cumpărată, în iulie 2015, de către o companie înregistrată în Marea Britanie cu doar o lună mai devreme, „Chester Business” LP. Mai exact, compania britanică a preluat „Baza de Odihnă Sadovo” SRL, care deținea întreaga proprietate, iar Mihail Porubin, un apropiat al fostului președinte al R. Moldova Igor Dodon, a fost instalat în funcția de administrator.

În ajunul alegerilor prezidențiale din 2016, lucrările de renovare a bazei de odihnă erau în plină desfășurare. ZdG a scris atunci că cel care le gestiona era Ghenadie Merineanu, cumnatul lui Dodon. Între timp, renovarea bazei de odihnă a fost finalizată, iar oamenii din sat spuneau că Dodon își petrecea mai toate weekend-urile libere anume în această locație.

În 2019, ZdG a revenit cu detalii despre averea lui Igor Dodon, care era atunci președintele R. Moldova. În ancheta „Toți oamenii președintelui” precizam că în paralel cu ascensiunea politică a lui Dodon și a socialiștilor, oameni din anturajul prezidențial, în frunte cu fratele, cumnata, finii, nașii, cumătrii sau colegii de facultate ai cuplului Galina și Igor Dodon au dezvoltat și au fortificat afaceri și averi de milioane. De multe dintre acestea beneficiază, din plin, și familia prezidențială.

În spatele cortinei, declarațiile politice de la televizor și din campaniile electorale despre lupta cu sărăcia și corupția, au luat locul unui amalgam de interese de grup. Or, pe lângă relațiile politice, socialiștii din jurul președintelui sunt legați între ei de lanțuri de firme și de avantaje economice care, în final, se intersectează toate într-un punct comun: familia Dodon, scria ZdG în 2019.

ZdG oferea atunci detalii noi și despre baza de odihnă impunătoare afiliată lui Dodon din Sadova.

Proprietatea, care se extinde pe o suprafață de peste 11 ha, a fost cumpărată, în iulie 2015, de către o companie înregistrată în Marea Britanie cu doar o lună mai devreme, „Chester Business” LP. Mai exact, compania britanică a preluat „Baza de Odihnă Sadovo” SRL, care deținea întreaga proprietate, iar Mihail Porubin, un apropiat al președintelui Dodon, a fost instalat în funcția de administrator.

În ajunul alegerilor prezidențiale din 2016, lucrările de renovare a bazei de odihnă erau în plină desfășurare. ZdG a scris atunci că cel care le gestiona era Ghenadie Merineanu, cumnatul președintelui.

Între timp, renovarea bazei de odihnă fusese finalizată, iar oameni din sat spuneau că șeful statului își petrecea mai toate weekend-urilor libere anume în această locație. Deși, oficial, administratorul firmei care deținea baza de odihnă era Mihail Porubin, de facto, aceasta este gestionată de un localnic.

„Vine des (Igor Dodon, n.r.). De obicei, vineri seara, cu mașini, cu pază, cu tot. Vinerea trecută a fost. Este proprietatea lui. În sat toți știu. Sunt angajați oameni care fac mâncare. Acolo cresc porci, cresc capre, mai multe”, ne spunea o persoană care locuiește aproape de drumul ce duce spre baza de odihnă.

Drona: Case particulare, iaz și căsuțe din lemn

Filmată cu drona, proprietatea arată „de milioane”. Se zăresc mai multe clădiri multietajate, case, un lac bine amenajat, cu o casuță din lemn chiar pe mal, dar și câteva foișoare. La intrarea pe teritoriul bazei de odihnă este instalată o barieră, cu litere vizibile fiind anunțat că este „proprietate privată”, iar accesul – interzis.

Documentele aferente tranzacției din 2015 arată că prețul plătit de compania înregistrată în Marea Britanie a fost de 1,52 milioane de lei, iar în negocieri au fost incluse și datoriile pe care le aveau vechii proprietari, în sumă de 7 milioane de lei. Actele consultate de ZdG arată că firma engleză „Chester Business” LP, fondată, la rându-i, de două companii din Belize, îl are ca beneficiar pe Vadim Ciubară, omul din spatele unei companii din domeniul media afiliată PSRM.

În perioada tranzacției, însă, ZdG a constatat că firma engleză a fost reprezentată în R. Moldova de un cetățean rus, Iaroslav Țurcan. Doar că, acel cetățean rus este originar din Dubăsari, a studiat la Universitatea de Stat din Moldova și vorbește limba română.

Cetățeanul rus – moldovean din Dubăsari și președinte al Fundației „Din Suflet”

ZdG constata că Iaroslav Țurcan deținea pașaport rusesc din 2013, iar pe rețelele de socializare și în viața reală, era susținător al PSRM și al familiei prezidențiale. În Moscova, acolo unde locuia, făcea parte din cercul de apropiați ai lui Vadim Ciubară. Numele lui Țurcan figura atunci și în calitate de președinte al Fundației „Din Suflet”, fondată și administrată, de fapt, de Galina Dodon.

Vadim Ciubară și Iaroslav Țurcan, moldoveanul cu cetățenie rusă, nu erau însă singurele legături între baza de odihnă și Igor Dodon.

Aceleași documente consultate de ZdG arată că, într-un litigiu juridic din 2017, „Baza de odihnă Sadovo” a fost reprezentată de către Vadim Filipov, fratele finului președintelui, în baza unui mandat emis pe 14 martie 2016.

Tot în 2019, în aceeași anchetă, ZdG scria despre holdinul media afiliat lui Igor Dodon.

Vacanțele de lux ale familiei Dodon

Odată cu ascensiunea sa politică, Igor Dodon, însoțit de membrii familiei sale, a beneficiat de mai multe vacanțe, despre care a anunțat public. De obicei, vacanțele familiei aveau loc în stațiuni sau hoteluri de lux. În ianuarie 2020, ZdG a publicat mai multe informații și fotografii despre câteva vacanțe de lux de care a beneficiat familia Dodon în ultimul deceniu: Maldive, Seychelles, Dubai sau o vilă exclusivistă de pe teritoriul unuia dintre cele mai luxoase hoteluri de pe malul Mării Egee, în Turcia.

Rudele și apropiații lui Dodon, cu afaceri de milioane

Deşi nici el, nici soţia sa, nu deţineau firme, numele lui Dodon a fost implicat, discret, prin diverşi intermediari, inclusiv rude apropiate, în afaceri de milioane. Cumnata sa, de exemplu, a administrat un SRL care a câştigat în ultimii ani nu mai puţin de 50 de licitaţii publice în sumă de peste 1,5 milioane de lei, în timp ce cumetri, prieteni şi colegi de partid, aparent săraci, deţineau firme care dezvoltau afaceri prospere.

Alexandru Dodon și soția sa

Persoana cea mai apropiată lui Igor Dodon, singurul său frate, Alexandru Dodon s-a lansat, în Rusia, în afaceri imobiliare împreună cu fiul fostului procuror general al Rusiei, iar în R. Moldova a deschis o firmă cu activități în agricultură. Inițial, mama fraților Dodon, Galina, profesoară de limbă română în satul Sadova, a cumpărat câteva zeci de hectare de terenuri agricole, iar la începutul anului 2020, majoritatea dintre ele au trecut pe numele companiei lui Alexandru Dodon, „Agrofactory” SRL.

ZdG a scris anterior că, în decembrie 2019, Alexandru Dodon, fratele socialistului Igor Dodon, a făcut primul pas spre lansarea sa oficială în afaceri pe teritoriul R. Moldova. Atunci, ZdG a scris că Alexandru Dodon figurează în actele Agenției Servicii Publice drept unic fondator al firmei „Agrofactory” SRL, având activități declarate în agricultură. SRL-ul este înregistrat la Sadova, localitatea de baștină a fraților Dodon, și are un capital social de 10 mii de lei. Compania este administrată de Andrei Bîrcă. În 2016, an în care fratele său devenea președinte, oficial, familia Alexandru și Ecaterina Dodon raporta un venit cumulat de doar 120 de mii de lei, bani obținuți de cei doi soți doar din salarii.

În 2020, ZdG a scris și despre construcția neutorizată de pe Nistru, unde Ghenadie Merineanu, cumnatul lui Igor Dodon, și-a cumpărat un lot și a decis să extindă construcția chiar în apele râului Nistru, unde a turnat beton și a amenajat o platformă care ar urma să fie folosită pe post de debarcader.

Legăturile apropiaţilor cu Fabrica de Conserve şi cea de vin din Călăraşi

Firma „Hunter Elit Club”, administrată de apropiaţii lui Igor Dodon, deţine 5,7% din acţiunile Fabricii de Conserve din Călăraşi, altă entitate atribuită acestuoa. ZdG a scris anterior că, pe lângă cele 5,7% ale „Hunter Elit Club”, alte 32% din acţiunile fabricii Igor Dodon le-ar deţine prin intermediul Alinei Boţoc.

Ultima declarație de avere a lui Dodon

În iulie 2021, Igor Dodon a candidat la funcția de parlamentar din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS), aflându-se pe locul doi în lista blocului, după liderul PCRM, Vladimir Voronin. Potrivit declarației depusă atunci la CEC, liderul socialiștilor a indicat că în anul 2019 a încasat un salariu de la Aparatul președintelui R. Moldova în valoare de 226 727,89 lei, iar în anul 2020 – 321 207,66 lei. Galina Dodon, în ultimii doi ani, a obținut venituri mai mari față de soțul său, astfel că, în anul 2019, aceasta a încasat 395 717,50 lei, iar în 2020 – 377 850 lei de la compania „Exclusiv media SRL” – firmă care este înregistrată pe numele lui Corneliu Furculiță, compania fiind vizată, încă în 2016, într-un dosar penal deschis pentru finanțarea ilegală a PSRM.

În actul său de avere, Igor Dodon indică terenul de 0,059 de ari, dobândit în anul 2013, a cărui valoare ar constitui 451 985 lei, precum și casa de locuit de 422,8 metri pătrați pe care a înregistrat-o la Oficiul Cadastral abia în 2013. Liderul socialiștilor indică și creditul de 1,477 milioane de lei, luat de la Victoriabank, cu o rată a dobânzii de doar 8%, pe care l-a contractat în anul 2013 și pe care trebuie să-l restituie până în anul 2028. În declarația depusă la CEC în anul curent, Dodon nu indică vreun automobil sau alte bunuri imobile.

