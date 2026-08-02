O stâncă, aruncată în aer de armata română pentru devierea Dunării: „Operațiunea se reia mâine. Vom mări gradual încărcătura cu explozibil”, anunță Armata

Armata română a încercat duminică, 2 august, să detoneze o stâncă pe malul drept al Dunării, pentru a devia cursul apei spre Centrala Nucleară Cernavodă. Au avut loc două explozii, dar nu au reușit să spargă stânca. Militarii vor relua operațiunea mâine, cu o încărcătură mai mare cu explozibil, a anunțat un oficial din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) , scrie Hotnews.ro.

MApN va relua operațiunea de detonare a stâncii Pârjoaia luni, după ce primele două explozii nu au avut succes, a anunțat un oficial MApN de la fața locului.

„Am executat o primă explozie la suprafață să vedem cum va reacționa roca, după care am venit submers. Scafandrii Forțelor Navale urmează să se scufunde, pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse”, a declarat un oficial MApN.

„Analizăm, reluăm misiunea pentru mâine. Vom mări gradual încărcătura cu explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua, de a fărâmița treptat malul stâncos cu același obiectiv: creștera debitului Dunării”, a adăugat acesta.

Guvernul român a mobilizat Forțele Navale pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al Centralei Cernavodă, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Primul reactor a fost deja oprit în urmă cu câteva zile. Sâmbătă, specialiștii militari au făcut măsurători pe Dunăre și au decis să fie detonată stânca Pârjoaia, care se află pe cursul Dunării, în apropiere de centrala de la Cernavodă.

Sâmbătă, nivelul Dunării în zona Cernavodă era de -209 cm (a scăzut cu 2 metri față de zero) și va ajunge în 8 august la -225 cm, au anunțat Apele Române.

„Aceasta înseamnă o scădere de 16 cm (2-3 cm/zi)”, potrivit instituției.

La intrarea în țară, Dunărea înregistra un debit de 1.550 mc/s, de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și a lunii august (3.900 mc/s).

Iar prognoza de la hidrologi indică faptul că, în data de 6 august, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, când debitul a fost de 1.600 mc/s, a precizat instituția.