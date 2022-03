Sâmbătă, 26 martie, este a 31-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze orașele din Ucraina. Pentru ziua de sâmbătă, autoritățiile ucrainene au organizat zece coridoare umanitare pentru evacuare civililor. Totodată, vor fi livrate ajutoare umanitare în regiunea Lugansk. Sâmbătă dimineața, trupele ruse au intrat în orașul ucrainean Slavutici, din apropierea graniței cu Belarus, despre asta a anunțat șeful administrației militare regionale de la Kiev, Alexandr Pavliuk.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 17:00 Deputatul comunist al Dumei de la Moscova, Serghei Savostianov, propune „demilitarizarea și denazificarea” Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Poloniei, Moldovei și Kazahstanului „pentru un proces mai complet de asigurare a securității Federației Ruse”. Serghei Savostianov a întocmit și un document în acest sens, transmite NEXTA pe Telegram.

UPDATE 16:50 Forțele armate ale Turciei au dezamorsat sâmbătă, 26 martie, o mină care a plutit în derivă din Marea Neagră, declanșând o explozie puternică la nord de Istanbul, la câteva zile după ce Rusia a avertizat că minele depuse de forțele ucrainene pot ajunge în Bosfor, scrie Reuters.

UPDATE 16:20 Unele canale de telegram publică video cu tehnica militară, cu steagul Osetiei de Sud, pe străzile din Melitopol.

UPDATE 16:00 Militarii din Osetia de Sud au plecat în Donbas pentru a participa la o „operațiunea specială” a Rusiei. Anunțul a fost făcut de președintele Republicii, Anatoli Bibilov pe canalul sau Telegram, scrie fontanka.ru

UPDATE 15:57 Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, susține că președintele rus Vladimir Putin ar urma să trimită recruți, pe 1 aprilie, pe câmpul de luptă în Ucraina, scrie unian.net.

Potrivit lui Arestovich, mai multe date indică asupra unei scăderi bruște a numărului de soldați contractuali din unitățile armatei ruse.

UPDATE 15:19 În Praga, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a sprijini Ucraina.

UPDATE 15:00 Trupele ruse au atacat cu artilerie grea unele localități din regiunea Kiev. Mai multe case au fost distruse, câteva persoane au fost rănite, inclusiv un copil, anunță șeful Poliției Naționale din regiune, Anderi Nebitov, care a publicat și un video cu consecințele loviturilor.

UPDATE 14:43 Opt canguri de diferite specii, adulți și pui, au fost evacuați zilele trecute de la Complexul „Feldman Ecopark” din Harkov. Animalele se află astăzi în siguranță, a anunțat pe Facebook fondatorul complexului, Alexander Feldman.

UPDATE 14:32 Bursa de la Moscova anunță că, începând cu 28 martie, va relua tranzacționarea acțiunilor companiilor rusești și a obligațiunilor de împrumut federale (obligațiile pe care statul le ia în schimbul unor fonduri din depozitul investitorului). Un anunț în acest sens a fost făcut de Banca Centrală a Federației Ruse, scrie Novaya Gazeta.

UPDATE 14:01 Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, și Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, s-au întâlnit la Varșovia cu secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, și secretarul Apărării al SUA, Lloyd Austin. Despre asta au anunțat oficialii ucraineni pe paginile lor de Twitter.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS