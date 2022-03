LIVE TEXT/ A 21-a zi de război în Ucraina. Autoritățile ucrainene au trimis ajutoare umanitare în regiunea Nikolaev. Noi bombardamente în Harkov

Miercuri, 16 martie, este a 21-a zi de război în Ucraina. Miercuri noaptea, sirenele de raid aerian au pornit din nou în Kiev, Odesa, Harkov, relatează presa locală. În Harkov, în urma bombardamentelor a fost înregistrată o explozie puternică. A patra rundă de negocieri dintre Moscova și Kiev privind încetarea focului, care a început luni 14 martie, va continua și miercuri, 16 martie. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, va ține un discurs în faţa Congresului SUA.

Curtea Internațională de Justiție de la Haga se va pronunța miercuri, 16 martie, în cazul acuzațiilor de genocid aduse de Ucraina împotriva Federației Ruse.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 12:30 Orașul Harkov continuă să fie atacat de forțele ruse.

UPDATE 12:10 Forțele armate ale Ucrainei anunță că transferat ajutorul umanitar pentru regiunea Nikolaev.

UPDATE 12:00 Șeful delegației ruse, consilierul prezidențial, Vladimir Medinsky, susține că, negocierile dintre Moscova și Kiev privind soluționarea situației din Ucraina sunt dificile și lente, transmite agenția de presă rusă RIA Novosti.

Potrivit lui Medinsky, obiectivul Rusiei în negocierile cu Ucraina nu s-a schimbat. „Rusia își dorește ca Ucraina să fie pașnică, liberă, neutră și independentă”.

UPDATE 11:44 Consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei Oleksi Arestovici anunță că în primele zile ale războiului, Federația Rusă a crezut că va putea captura rapid Kievul, iar Putin și oamenii săi au planificat să debarce trupe în cartierul Pechersk din Kiev, scrie Unian.

Arestovici: „Cu toate acestea, capitala a supraviețuit, iar acum militarii ruși nu o vor putea captura”.

UPDATE 11:16 Ministerul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, într-un interviu pentru RBC, că există o oarecare speranță ca în negocierile dintre Rusia și Ucraina să existe un compromis. Potrivit lui Lavrov, „Operațiunea militară” nu este atât despre Ucraina, cât despre ordinea mondială. Detalii aici.

UPDATE 10:57 Organizația Națiunilor Unite (ONU) afirmă că, de la începutul invaziei Ruse, trei milioane de refugiați au părăsit Ucraina.

Un anunț în acest sens a fost făcut miercuri, 16 martie, de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, pe Twitter.

Today we have passed another terrible milestone: three million refugees have fled from Ukraine.



The war has to stop. Now.