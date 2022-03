„Sunt bine. Mulțumesc că nu m-ați abandonat”. Zelensky l-a sunat pe primarul orașului Melitopol, răpit acum cinci zile de forțele rusești, apoi eliberat

Primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, care a fost răpit de forțele ruse în urmă cu cinci zile, a fost eliberat. După ce au anunțat eliberarea lui Fedorov, oficiali ucraineni au postat pe rețelele de socializare o înregistrare video în care președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, îl sună pe primar și îi spune că este „bucuros să-i audă vocea”, scrie BBC.

La rândul său, Fedorov i-a mulțumit lui Zelensky pentru că nu l-a abandonat și i-a spus că are nevoie de „una sau două zile pentru a se recupera”

The mayor of #Melitopol of the #Zaporizhzhia oblast Ivan Fedorov was released from #Russian captivity.



On the video a conversation of the President @ZelenskyyUa with the mayor. #WARINUKRAINE #RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine #StopRussia pic.twitter.com/lJKMULUwf6