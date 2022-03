LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina. La Kiev, în urma doborârii unei rachete rusești, un om a murit. Canada interzice avioanelor belaruse să intre în spațiul aerian al țării

Joi, 17 martie, este a 22-a zi de război în Ucraina. Joi noaptea, sirenele de raid aerian au pornit din nou în Kiev, Harkov și Mariupol, relatează presa locală. Potrivit autorităților ucrainene, pe 16 martie, circa 11 mii de oameni au fost evacuați din Mariupol. În Harkov, trupele ruse au bombardat o școală, iar în Kiev, resturile unei rachete doborâte au căzut pentru un bloc de locuințe. Un om a murit, alți trei au fost răniți, iar 30 au fost evacuați, anunță Ministerul Situațiilor de Urgență.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 7:36 Canada a interzis avioanelor belaruse să intre în spațiul aerian al țării.

Această restricție fac parte dintr-o serie de măsuri economice canadiene împotriva aliatului Rusiei.

Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the

Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace