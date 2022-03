LIVE TEXT/ A zecea zi de război în Ucraina. Evacuarea populației civile a fost amânată. Proteste în Herson: „Ruși, plecați acasă”

A început a zecea zi de război în Ucraina. Portul strategic Mariupol, din estul Ucrainei, este supus unei „blocade” din partea armatei ruse. NATO a anunțat că instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei nu este o opțiune luată în considerare de alianță. Podul feroviar care leagă regiunea transnistreană de Ucraina a fost aruncat în aer „pentru a preveni o invazie”. Mai multe branduri se retrag din Rusia, în timp ce liderul rus Vladimir Putin își izolează populația aproape complet, interzicând rețelele de socializare și o bună parte a mass-media occidentale. UE transmite sancțiuni și mai puternice împotriva Rusiei care, de 10 zile, duce un război în țara vecină.

Duminică, 27 februarie, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina sâmbătă, 5 martie. LIVE TEXT:

UPDATE 16:02 Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în acuză pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, că încearcă să provoace un conflict între NATO și Rusia. Detalii aici.

UPDATE 15:38 Aproximativ 2000 de persoane au protestat în această dimineață împotriva ofensivei Rusiei asupra Ucrainei în orașul Herson, care a fost capturat de armata rusă. Protestatarii au mărșăluit prin centrul orașului, fluturând steaguri și cântând imnul național ucrainean. Ei au scandat: „Ruși, plecați acasă!” și „Herson este Ucraina!”, transmite BBC.

Sursa foto: BBC

UPDATE 15:27 Federația Moldovenească de Fotbal anunță că, în colaborare cu Guvernul R. Moldova, a pus la dispoziție Complexul Sportiv „Futsal Arena FMF” din comuna Ciorescu în vederea organizării unui centru pentru cazarea refugiaților din Ucraina. Astfel, cu suportul Comisiei pentru Situații Excepționale au fost amenajate deja 500 de paturi pentru cetățenii Ucrainei, menționează FMF. Detalii aici.

UPDATE 15:19 Zara închide 500 de magazine în Rusia, iar PayPal suspendă serviciile, scrie CNN.

UPDATE 15:16 Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, s-a pronunţat ferm în favoarea medierii Chinei în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Nu există alternativă. Noi (europenii) nu putem fi mediatori, asta este clar… Şi nu pot fi nici SUA. Cine altcineva? Trebuie să fie China, am încredere în asta”, a declarat Borrell într-un interviu acordat ziarului spaniol El Mundo, scrie Digi 24.

UPDATE 14:53 Ministerul de Externe al Rusiei anunță că avionul IL-96 care a decolat sâmbătă dimineața din Sankt Petersburg spre Washington urmează să-i aducă în Rusia pe diplomații ruși „care au fost declarați persona non grata”. Detalii aici.

UPDATE 14:00 Evacuarea populației civile din Mariupol și Volnovakha este amânată din motiv că militarii ruși continuă să bombardeze cele două orașe, a anunțat viceprim-ministrul Ucrainei, Iryna Vereșciuk. Aceasta a confirmat că Rusia a încălcat acordurile privind încetarea focului și crearea coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor. Detalii aici.

UPDATE 13:58 Poliția italiană a confiscat vile și iahturi, care valorează cel puțin 140 de milioane de euro de la patru ruși de rang înalt, incluși într-o listă de sancțiuni a UE în urma ofensivei Rusiei asupra Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 13:25 Sportivii ucraineni au câștigat șapte medalii în prima zi a Jocurilor Paralimpice de iarnă de la Beijing. În prezent, Ucraina este lider în clasamentul pentru medalii, scrie hromadske.ua.

UPDATE 13:22 Guvernul R. Moldova anunță că cele 12 milioane de lei, acumulate până la 4 martie în contul de donații deschis de Ministerul Finanțelor pentru refugiații din Ucraina, vor fi transferate către Cancelaria de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și autoritățile locale. O decizie în acest sens a fost luată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale. Detalii aici.

UPDATE 13:02 Rusia și Belarus au fost suspendate din Consiliul Statelor de la Marea Baltică. Detalii aici.

UPDATE 12:33 Ministrul apărării al Ucrainei, Oleksii Reznikov, susține că 66 224 de ucraineni s-au întors în țară din străinătate pentru a lupta împotriva invaziei ruse.

UPDATE 12:32 Un avion IL-96, al regimentului aerian al administrației președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a decolat sâmbătă dimineața din Sankt Petersburg spre Washington, notează publicația Fontanka pe canalul său de Telegram. Detalii aici.

UPDATE 11:53 Evacuarea populației civile din Mariupol încă nu a început din cauza bombardamentelor din Zaporojie, scrie presa ucraineană.

UDPATE 11:27 Ministrul ucrainean al Apărării, Alexei Reznikov, a declarat că 66 224 de bărbaţi ucraineni s-au întors în ţară din străinătate pentru a se alătura luptei împotriva invaziei ruse.

„Acesta este numărul bărbaţilor care s-au întors în acest moment din străinătate pentru a-şi apăra ţara de hoardă (rusă – n.r.). Asta înseamnă încă 12 brigăzi de luptă motivate. Ucraineni, suntem invincibili!”, a scris Reznikov într-o postare pe Twitter.

66224. That’s how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 5, 2022

UPDATE 11:07 Sute de oamenii au ieșit sâmbătă, 5 martie, pe străzile din orașele Herson și Melitopol pentru a protesta față de ocuparea de către trupele lui Vladimir Putin. Detalii aici

UDPATE 10:50 De la începutul războiului, pierderile armatei ruse se ridică la peste 10 mii de oameni. Acest lucru a fost raportat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 10:26 Ministrul ucrainean al Apărării Alexei Reznikov declară că tendința de predare a armatei ruse este în creștere, scrie Unian. El susține că resursele militare ale trupelor inamice din Ucraina se epuizează, prognozând „un colaps logistic”.

UPDATE 10:00 Autoritățile din regiunea Donețk confirmă începutul evacuării locuitorilor din Mariupol: regimul de tacere – de la 9:00 până la 16:00. Detalii aici

UPDATE 9:40 Secretarul de stat american Anthony Blinken s-a declarat convins de victoria Ucrainei în confruntarea cu Rusia. Potrivit acestuia, președintele rus Vladimir Putin probabil nu se aștepta la o asemenea „rezistență neobișnuită” a ucrainenilor. Detalii aici

UPDATE 9:25 Până joi, 3 martie, peste 1,2 milioane de refugiați au părăsit Ucraina de la începutul invaziei ruse din 24 februarie, potrivit Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Din cei 1.209.976 de refugiați care au fugit, mai mult de jumătate de ucraineni au plecat în Polonia. Alții au mers în alte țări vecine, inclusiv Ungaria, Slovacia, R. Moldova și România, scrie CNN.

UDPATE 9:20 Rusia anunță o oprire temporară a focului în zone din Donbas pentru evacuarea civililor. Detalii aici

UPDATE 9:00 Mărturiile unui militar rus care s-a predat ucrainenilor după ce a văzut că trebuie să lupte cu civili: „Ne-au dat injectii pe care să le putem injecta să nu simţim durere în cazul în care vom fi răniţi sau rămânem fără un picior”. Detalii aici

UPDATE 8:20 Situația frontului, 5 martie: Forțele ruse și-au continuat ieri efortul de a încercui Kievul. Trupele ruse s-au deplasat mai rapid dinspre est și au ajuns la periferia capitalei ucrainene, însă viteza înaintării este de așteptat să încetinească, pe măsură ce acestea trec de terenul plat și mai puțin populat și intră în suburbiile mai aglomerate și cu mult mai multe construcții. ISW apreciază că este posibil ca armata rusă să încercuiască și să atace capitala de pe malul de est al Nipru în următoarele 24-48 de ore. Detalii aici

Potrivit Pentagonului, armata ucraineană a încetinit sau chiar a blocat marele convoi de vehicule militare ale Rusiei care se îndrepta spre Kiev, dinspre NV. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că „Avem raportări că un pod a fost aruncat în aer. Avem indicii că ucrainenii au lovit și vehicule aflate în acel convoi”.

UPDATE 8:02 Un jurnalist de la postul britanic Sky News a fost rănit după ce trupele ruse au deschis focul asupra mașinii echipei sale de filmare, la unul dintre punctele de control din apropiere de capitala Kiev, transmite Sky News. Detalii aici

Echipa de jurnaliști a televiziunii britanice Sky News a fost atacată la începutul acestei săptămâni într-o zonă de lângă capitala ucraineană. Corespondentul Stuart Ramsay a fost rănit iar cameramanul Richie Mockler a fost nimerit de două ori în echipamentul de protecție.

UPDATE 7:36 În cartierul Buchansky de lângă Kiev, militarii ruși au deschis focul asupra unei mașini cu civili. În urma atacului, două persoane, inclusiv un copil, au fost rănite.

UPDATE 7:20 O alertă de raid aerian a fost lansată, sâmbătă dimineaţă, în regiunea Kiev, Harkov, Cernihov Sumî şi Jitomir, potrivit The Kyiv Independent, care transmite că locuitorii ar trebui să meargă la cel mai apropiat adăpost. La Sumî au loc lupte pe străzi.

UPDATE 7:00 Președintele Volodimir Zelenski a avut vineri seara un discurs extrem de critic la adresa NATO, după ce Alianța Nord-Atlantică a refuzat să instituie o zonă de excludere aeriană în Ucraina. Zelensky, a reiterat determinarea ucrainenilor de a-şi apăra ţara şi pământul. Detalii aici

„Refuzând să înființeze o zonă de excludere aeriană, astăzi liderii NATO au dat undă verde pentru continuarea bombardării orașelor și satelor ucrainene. Toți oamenii care vor muri de azi înainte vor muri și din cauza voastră, a slăbiciunii voastre, din cauza dezbinării voastre”, a declarat președintele ucrainean.

Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу #ООН ми закликали закрити небо над 🇺🇦 та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об’єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

UPDATE 6:30 Armata ucraineană a aruncat în aer un pod care face legătura între Odesa și regiunea separatistă Transnistria. Potrivit publicației locale Odessa Life, Statul Major al Ucrainei a luat această mutare în calcul pentru a nu permite o eventuală joncțiune a forțelor rusești care atacă dinspre Nikolaev și de la periferiile Odessei cu forțele separatiste din Transnistria. Publicația raportează că nu au loc lupte la sol între ruși și ucraineni, în schimb artileria respinge atacuri lansate de pe navele din Marea Neagră, în timp ce rușii fac pregătiri pentru debarcarea pușcașilor marini.

A bridge connecting the region to #Transnistria was blown up in the #Odessa region. pic.twitter.com/Tx0zuDxE8S — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

