VIDEO/ Sute de ucraineni manifestă în orașele ocupate de armata rusă, împotriva războiului declanșat de Rusia

Sute de oamenii au ieșit sâmbătă, 5 martie, pe străzile din orașele Herson și Melitopol pentru a protesta față de ocuparea de către trupele lui Vladimir Putin.

Protest anti-război în orașul Herson, cucerit recent de forțele armate ale Federației Ruse:

In #Kherson, people also came out to protest against #Russian occupation. The occupiers are trying to disperse the rally with shots in the air. pic.twitter.com/nVGmruuiHt — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

On the central square of #Kherson, people came out for a rally against #Putin‘s occupiers. pic.twitter.com/nWVzJ8reNt — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

Foto: Telegram/UNIAN Foto: Telegram/UNIAN Foto: Telegram/UNIAN

Orașul Melitopol:

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

Într-o declarație de joi, 3 martie, Hennadii Lahuta, șeful Administrației Regionale de Stat Herson, a declarat că forțele ruse au „ocupat complet” clădirea administrației regionale de stat, dar a subliniat că oficialii locali nu au renunțat la responsabilitățile lor.

Primarul din Herson, Igor Kolikhaiev, a declarat miercuri, 2 martie, că armata ucraineană nu se mai află în oraș și că locuitorii trebuie acum să asculte instrucțiunile „oamenilor înarmați care au venit să preia administrația orașului”.

După mai multe zile în care au atacat masiv orașul de pe Nipru, în care trăiau aproximativ 250 000 de oameni, rușii spun acum că aduc ajutoare umanitare în localitate.

