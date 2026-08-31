35 de ani în drujba Moscovei. Rubrică nouă pe site-ul zdg.md

Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova, Ziarul de Gardă a lansat o nouă rubrică – „35 de ani în drujba Moscovei”. Veți putea naviga prin cele mai importante evenimente care au marcat istoria R. Moldova în cei 35 de ani – toate sintetizate în 15 articole incluse în noua rubrică.

Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică la 27 august 1991. Dar independența declarată oficial nu a însemnat și desprinderea imediată de Rusia. Timp de 35 de ani, Moscova a încercat, prin diferite pârghii, să mențină R. Moldova în sfera sa de influență: de la susținerea separatismului transnistrean și prezența militară rusă, la dependența de gaze și de piața rusă, influența politică și mediatică, embargouri, propagandă, finanțări obscure, spionaj și ingerințe electorale. În paralel, R. Moldova a trecut printr-un proces lent și adesea sinuos de desprindere – și-a recuperat simboluri și repere identitare, și-a diversificat piețele și sursele de energie și și-a construit mecanisme de apărare a spațiului informațional și a proceselor democratice. Ziarul de Gardă arată cum, în cei 35 de ani de independență, R. Moldova a încercat să transforme independența proclamată în 1991 într-una exercitată în fapt.