Programul pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități, aprobat de Guvern. Urmează a fi create 12 centre de zi, 40 de servicii comunitare și 6 centre de intervenție timpurie

Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2026–2030, care stabilește măsurile prioritare pentru asigurarea accesului egal la servicii, susținerea traiului independent și participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în viața comunității, a fost aprobat miercuri, 26 august, de Guvern.

Printre principalele măsuri prevăzute se numără revizuirea sistemului de determinare a gradului de dizabilitate, cu accent pe funcționalitatea și necesitățile persoanei, precum și simplificarea procedurilor pentru beneficiari.

Totodată, vor fi deschise 12 centre de zi, crearea a 40 de servicii comunitare și a 6 centre de intervenție timpurie.

Programul prevede tranziția în comunitate a 300 de persoane din instituțiile rezidențiale și dezvoltarea a 142 de servicii sociale suplimentare, inclusiv 78 de locuințe protejate, 22 de case comunitare și 42 de familii-gazdă.

De asemenea, rețeaua de locuințe protejate va crește de la 29 la 107 și de la 19 la 41 de Case comunitare, iar numărul familiilor gazdă va crește cu 30. În Program mai este prevăzut reorganizarea a cinci centre de plasament temporar în funcție de nevoile de îngrijire și suport ale beneficiarilor.

„Reformele în domeniul dizabilității pun în centrul lor persoana cu dizabilitate și dreptul acesteia la o viață demnă și independentă. Prin Programul național pentru anii 2026-2030 vom extinde serviciile comunitare, vom accelerarea dezinstituționalizarea și vom oferi un sprijin mai puternic pentru familii. Ne dorim un sistem care să le ofere persoanelor cu dizabilități șanse egale și posibilitatea de a participa activ la viața comunității, valorificându-și pe deplin potențialul și aspirațiile”, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

În domeniul sănătății, Programul pune accent pe reabilitarea integrată și personalizată și pe adaptarea serviciilor medicale la necesitățile persoanelor cu dizabilități.

Astfel, până în 2030 urmează să fie dezvoltate și implementate 3 programe de reabilitare medicală, de care vor beneficia circa 5000 de persoane, iar peste 17 mii de persoane vor avea acces la dispozitive și mijloace asistive.

Totodată, infrastructura a 15 instituții medicale va fi adaptată pentru a asigura un acces mai bun persoanelor cu dizabilități.

„Un accent important va fi pus și pe pregătirea personalului medical: anual, 500 de medici și 1.000 de asistente medicale vor fi instruiți pentru acordarea unor servicii adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.”

Potrivit Guvernului, circa 100 de clădiri publice și obiective de infrastructură socială urmează să devină mai accesibile, fiind aplicate cerințe de accesibilitate pentru construcțiile noi și dezvoltat registrul digital „E-Accesibilitate”.

Pentru realizarea măsurilor de incluziune socială în următorii cinci ani sunt estimate 750,5 milioane de lei, dintre care 328,6 milioane de lei din bugetul de stat, iar 421,9 – din surse externe.

Guvernul a mai aprobat în ședință reorganizarea Instituției Publice Școala Profesională nr. 11 din Chișinău în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități. Noua instituție va contribui la dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale specializate și integrate pentru persoanele cu dizabilități.

„Centrul de zi va găzdui aproximativ 70 de beneficiari. Vom avea o soluție pentru familiile care au copii ce necesită servicii de socializare, de îngrijire, după absolvirea clasei a 9-a. Astfel, părinții lor vor putea să-și continue activitatea profesională”, a declarat ministrul Educației Dan Perciun.

Elevii actualei școli profesionale își vor putea finaliza studiile în instituția în care au fost înmatriculați, până la sfârșitul lunii iunie 2027.

În R. Moldova sunt 164.682 de persoane cu dizabilități, dintre care 28.278 au dizabilitate severă, 90.171 – dizabilitate accentuată și 46.233 – dizabilitate medie. Ponderea persoanelor cu dizabilități în populația țării a crescut de la 6,3% în 2017 la 6,9% în 2025, iar în cazul copiilor – de la 1,71% la 2,7%.