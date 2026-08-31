Limba română: din 1991, în Declarația de Independență a R. Moldova, iar din 2023, în Constituție

Deși limba oficială a R. Moldova a fost denumită explicit limba română încă în textul Declarației de Independență, subiectul privind denumirea limbii oficiale a continuat să stârnească dispute. Se întâmplă, inclusiv, pentru că, pe 29 iulie 1994, a fost adoptată Constituția R. Moldova, în care a fost introdusă formula: „Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine”.

Abia în martie 2023, limba română a fost trecută și în Legea supremă a țării. Parlamentul a adoptat o legea prin care sintagmele „limba moldovenească”, „limba de stat”, „limba oficială” și alte formulări similare sunt înlocuite în întreaga legislație cu sintagma „limba română”.

Despre cronologia legislației lingvistice, citiți într-unul dintre cele 15 articole publicate în noua rubrică de pe site-ul ZdG, 35 de ani în drujba Moscovei, dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova.

35 de ani în drujba Moscovei. Rubrică nouă pe site-ul zdg.md

Veți putea naviga prin cele mai importante evenimente care au marcat istoria R. Moldova în cei 35 de ani – toate sintetizate în 15 articole incluse în noua rubrică.

Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică la 27 august 1991. Dar independența declarată oficial nu a însemnat și desprinderea imediată de Rusia. Timp de 35 de ani, Moscova a încercat, prin diferite pârghii, să mențină R. Moldova în sfera sa de influență: de la susținerea separatismului transnistrean și prezența militară rusă, la dependența de gaze și de piața rusă, influența politică și mediatică, embargouri, propagandă, finanțări obscure, spionaj și ingerințe electorale. În paralel, R. Moldova a trecut printr-un proces lent și adesea sinuos de desprindere – și-a recuperat simboluri și repere identitare, și-a diversificat piețele și sursele de energie și și-a construit mecanisme de apărare a spațiului informațional și a proceselor democratice. Ziarul de Gardă arată cum, în cei 35 de ani de independență, R. Moldova a încercat să transforme independența proclamată în 1991 într-una exercitată în fapt.