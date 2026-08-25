„Ați vrut Milei? Poftim unul de la București”. Reacții după ce Claudiu Năsui a fost propus la funcția de ministru al Economiei în R. Moldova

După anunțul privind propunerea unui politician din România la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în R. Moldova, în spațiul public au apărut mai multe reacții la subiect. Politicienii au criticat decizia lui Vasile Tofan privind remanierile din Guvern.

Claudiu Năsui este un admirator al președintelui libertarian Javier Milei, distribuind mai multe postări despre liderul argentinian. Într-o postare pe Facebook din 2025, Claudiu Năsui declara că România ar trebui să ia exemplul Argentinei, iar într-o altă postare explică câteva „lecții ale lui Javier Milei” pe care România le-ar putea învăța.

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru:

„Pentru mine era important să aflu ce reforme reușite și sănătoase au fost realizate pentru economia României. Și când un domn nu a lucrat nici măcar un an de zile, eu nu văd care este experiența pe care o poate aduce în Moldova. Au fost anunțate reforme cu măsuri dure, cu reducerea cu 30-40% a aparatului funcționarilor și a întreprinderilor de stat, dar nu am văzut rezultate care să justifice această numire. (…) Plusul noului ministru este că nu va avea nevoie de traducător. Deci, acesta este unicul plus pe care îl văd la moment. Vă spun că eu nu am văzut atât de multe reușite în România încât să spunem că trebuie neapărat să aducem un ministru de acolo”, a declarat Renato Usatîi.

Sursa: M1

Diana Caraman, președinta Partidului Comuniștilor din R. Moldova a reacționat:

„Desemnarea lui Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei în România, pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării ridică întrebări legitime despre criteriile pe baza cărora sunt selectați membrii Guvernului Republicii Moldova.

Moldova dispune de economiști, antreprenori, manageri și profesioniști cu experiență, care cunosc direct realitățile și problemele economice ale țării. În acest context, este firesc ca autoritățile să explice de ce recurg la soluții din afara țării și care sunt avantajele concrete pentru Republica Moldova. E regretabil, că instituțiile statului sunt tratate ca spațiu pentru experimente politice sau administrative dubioase”, a scris lidera PCRM.

Sursa: Facebook/ Партия Коммунистов Республики Молдова

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova a scris pe Facebook:

„Acesta e un mod de a pregăti treptat societatea moldovenească și instituțiile statului pentru scenariul anexării țării noastre la România. Se face Unirea pas cu pas, la „foc încet”. Deja pierdem numărul persoanelor din România angajate în funcții înalte la noi”, se arată în reacția lui Igor Dodon.

Sursa: Igor Dodon/Facebook

Ion Ceban, liderul MAN, primarul Municipiului Chișinău:

„În țară, specialiști nu sunt, după părerea PAS. Sau, dacă sunt, atunci numai aceia care au carnet galben, gen verișoare etc. Moldovenilor din diasporă le-ați spus să facă voluntariat dacă vor să lucreze, profesorii rămân cu salarii mici, tot mai mulți cetățeni pleacă peste hotare, dar voi angajați persoane din afara țării în funcții înalte. În timp ce avem atâția oameni competenți, responsabili, cetățeni de-ai noștri, care caută de muncă. Vai de capul nostru”, a spus primarul capitalei, Ion Ceban.

Sursa foto: Ion Ceban/ Facebook

Ion Sturza, fost premier:

„Claudiu Năsui este, poate, unicul politician doctrinar pe care îl are România. Eu aș spune chiar dogmatic. Ultralibertarian: zero taxe pe salariul minim, reducerea taxării muncii, protejarea proprietății private, concurență liberă, privatizări masive — inclusiv în zona socială și a sănătății, transparență bugetară, luptă cu corupția reală și imaginară.

Sună frumos. Un fundamentalist al pieței! Ați vrut Milei? Poftim unul de la București, locul unde i-au cam tras frâna programelor ambițioase. Pe al nostru îl protejăm pentru lucruri mărețe. Deși sună puțin ciudat pentru Moldova, unde liderii supremi sunt mai degrabă de sorginte populistă și de stânga. Deci vorbim despre un politician inteligent, bine pregătit tehnic, disciplinat cu sine și fidel propriilor idei. Bun la diagnostic și… nicicum la implementare. Un auditor și un critic fără experiență serioasă de administrare și implementare”, a scris Ion Sturza pe Facebook.

Mariana Durleșteanu, prim-vicepreședintă a Mișcării Respect Moldova:

„Cunosc viziunile domnului Năsui privind dezvoltarea economică, bazate pe liberalism, competiție și economie de piață. Sunt principii bune, dar adevărata provocare începe atunci când teoriile și graficele trebuie transformate în politici concrete și rezultate măsurabile. (…) Moldova are oameni bine pregătiți și idei foarte bune. Trist este că exportăm prea mult din ceea ce avem mai valoros — creiere și competență — pentru că acasă nu reușim să oferim suficient spațiu oamenilor școliți să se afirme.

O singură rugăminte, domnule Năsui: lăsați USR la București și veniți în Moldova cu soluții adaptate realităților noastre, aveți toate șansele să câștigați simpatia moldovenilor”, a scris Mariana Durleșteanu pe Facebook.

Foto: forbes.ro

Vlada Ciobanu, activistă civică și directoare de programe la Centrul de Politici și Reforme a comentat propunerea deputatului român Claudiu Năsui la funcția de ministru.

„Se pare că Milei totuși nu era o metaforă. Prim-ministrul Tofan a postat că va propune pe Claudiu Năsui ca Ministru al Economiei, un fan declarat al lui Milei. Tradițional, mesajul era însoțit doar de „creștere economică”, „eliminarea obstacolelor”, „reducerea cheltuielor bugetare”. Care devine linia roșie a discursului public și care este acceptată de o bucată de liderii de opinie fără niciun semn de întrebare. – „Mai multă disciplină în sectorul public” vs „mai mult spațiu pentru antreprenori”; – „structuri, cheltuieli, privilegii perpetuate ani la rând”.

Problema este că în spatele acestor formulări aparent neutre stau alegeri politice probabil deja luate și apoi ne vom trezi cu consecințele: cine are de suferit disproporționat, ce se privatizează și ce mai rămâne, cine suportă costurile reducerilor și cine rămâne protejat (dacă!). Dar, poate mai important, cine va culege roadele politice și economice ale acestor schimbări. (…) Mi-e destul de dificil să urmăresc cum sunt promovate idei importante pentru direcția țării, fără prea multă discuție publică și fără să fie clar ce consecințe pot avea pe termen lung. Mai dificil mi-e să văd oameni serioși care se lasă fascinați de averi și denumiri de universități fără să analizeze mai bine care-s valorile din spate, ce politici s-au propus și se vor propune și ce efecte sunt pe termen lung”, a scris Vlada Ciobanu pe Facebook.

Cine este Claudiu Năsui

Conform CV-ului său, Claudiu Năsui a fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului între ianuarie 2020 și septembrie 2021, în Guvernul Florin Cîțu. Ca parte din mandatul său, el a militat pentru reducerea birocrației și a cheltuielilor statului român din sistemul bugetar, menționează HotNews.ro.

El a promovat un program economic care presupunea taxe zero pe salariul minim pe economie.

„Zero taxe pe salariul minim îmbunătățește masiv bugetul românilor, și de aici se naște o serie întreagă de efecte binevenite care se vor răsfrânge pozitiv inclusiv asupra încasărilor statului”, spunea Năsui în 2020 într-un interviu pentru SpotMedia.

Deputatul USR este un adept al măsurilor adoptate de președintele libertarian al Argentinei, Javier Milei care într-un an de zile a trecut bugetul de la deficit la excedent prin măsuri de austeritate.

Înainte să fie desemnat premier, și Vasile Tofan a făcut referire la câteva principii economice ale președintelui Argentinian, precizând că oricine va prelua funcția de prim-ministru ar trebui să aibă un profil al „Milei de Moldova”. Postarea a stârnit atunci un val de critici.

„Cred că singurul guvern care face ce trebuie în lume este cel al lui Javier Milei din Argentina. E singurul care face ce trebuie și sunt fan de dinainte să fie ales, de când am auzit de el în campanie electorală. În campania electorală FMI le cerea să taie cheltuielile cu 3% din PIB și a zis că el nu le taie cu 3%, el le taie cu 15%. Și a tăiat cu 6% din PIB, suficient cât să transforme un deficit în excedent într-un singur an”, a spus Năsui despre Milei într-un interviu de la Metropola TV.

„Milei nu a ratat șansa istorică de a reforma Argentina. Nu a pierdut timpul. Nu a mers în direcția greșită, nu a naționalizat, nu a crescut taxe sau birocrație. Nu a făcut noi scheme de afaceri pe banii statului. Iar asta a salvat Argentina. De asta ar fi avut nevoie și România”, mai scria Năsui pe pagina sa de Facebook la începutul lunii august.

În perioada 2016-2020, Năsui a fost deputat și membru în Comisia de Buget. Înainte de a intra în politică, între 2007 și 2016, a lucrat în sectorul privat, în consultanță financiară și în sectorul bancar. El a absolvit Facultatea de Finanțe a Universității Paris-Dauphine și a făcut un Master la Universitatea Bocconi, în Italia, tot în domeniul finanțelor.