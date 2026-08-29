„Cum ar putea influența (n.r. numirea în funcție)? Evident că nu”. Claudiu Năsui, proaspăt ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, despre calitatea de consul onorific al R. Moldova deținută de tatăl său circa un deceniu

Familia lui Claudiu Năsui, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, are legături cu R. Moldova de peste un deceniu. Dorel Năsui, tatăl noului membru al Guvernului de la Chișinău, om de afaceri, a devenit în 2014 consul onorific al R. Moldova în statul american Illinois, calitate pe care a deținut-o circa un deceniu.

Întrebat dacă statutul de consul onorific al R. Moldova pe care tatăl său l-a deținut a influențat în vreun fel numirea sa în funcție, ministrul Năsui a replicat: „Cum ar putea? Evident că nu”. Claudiu Năsui a ținut să puncteze că tatăl său este un susținător al cauzei unioniste, motiv pentru care și-a asumat rolul de consul onorific până în 2025.

Contactat de Ziarul de Gardă și întrebat dacă statutul de consul onorific al R. Moldova la Chicago pe care tatăl său l-a deținut circa 10 ani a influențat în vreun fel numirea sa în funcție, ministrul Năsui a replicat: „Cum ar putea? Evident că nu”.

C. Năsui: Să fii consul onorific înseamnă să finanțezi din banii tăi politica externă a Republicii Moldova. Deci e o funcție nu doar că neremunerată, ci o funcție din care investești bani în Moldova. Tatăl meu crede foarte tare în unirea cu România și el a investit în felul acesta în crezul lui.

ZdG: A influențat acest fapt numirea dumnevoastră în funcția de ministru al Economiei în R. Moldova?

C. Năsui: Cum ar putea? Vă întreb pe dumneavoastră. Evident că nu. Bine, pentru alte întrebări adresați-vă la biroul de presă.

Prin intermediul serviciului de presă, la solicitarea ZdG, Claudiu Năsui a transmis că tatăl său, Dorel Năsui, nu mai deține calitatea de consul onorific din februarie 2025.

„Această decizie a fost luată în contextul înființării Consulatului General al Republicii Moldova la Chicago, întrucât, în aceeași circumscripție consulară, nu pot funcționa două oficii consulare ale aceluiași stat”, se mai arată în mesajul transmis.

Ziarul de Gardă a scris vineri, 28 august 2026, că familia lui Claudiu Năsui, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, are legături cu R. Moldova de peste un deceniu. Dorel Năsui, tatăl noului membru al Guvernului de la Chișinău, om de afaceri, a devenit în 2014 consul onorific al R. Moldova în statul american Illinois, calitate pe care a deținut-o circa un deceniu.

Acesta a vizitat anterior de mai multe ori R. Moldova și a oferit mai multe interviuri în care a vorbit despre țara noastră. Dorel Năsui apare în mai multe imagini sau evenimente cu actuali și foști oficiali din R. Moldova. Premierul Vasile Tofan, care a studiat și lucrat anterior în SUA, ne-a transmis că nu-l cunoaște pe tatăl noului ministru.

Întrebat dacă statutul de consul onorific al R. Moldova pe care tatăl său l-a deținut a influențat în vreun fel numirea sa în funcție, ministrul Năsui a replicat: „Cum ar putea? Evident că nu”.

Numele Năsui este strâns legat și de unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din România anilor ’90 – dosarul Motorola. Potrivit presei de la acea vreme, între statul român și Motorola, reprezentată în România de tatăl și unchiul actualului ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din R. Moldova, s-au încheiat două contracte, la achitarea cărora s-ar fi utilizat un curs valutar de peste cinci ori mai mare, care ar fi dus la prejudicii de milioane. Ulterior însă dosarul a fost închis.