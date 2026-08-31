Explicațiile Guvernului cu referire la cele 10 milioane de lei cheltuite pentru Ziua Independenței

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că „Guvernul înțelege preocupările societății civile privind costurile concertului dedicat Zilei Independenței” și a venit cu precizări cu referire la cheltuielile pentru organizarea evenimentului. Potrivit lui, Guvernul „a redus amploarea evenimentului”, apoi a redus cu încă 2,7 milioane de lei – 21% – costul concertului.

Potrivit lui Ciorici, costurile au inclus scena, sistemele de iluminat, panourile LED, onorariile artiștilor, două repetiții generale și logistica extinsă necesară desfășurării repetițiilor, similară celei din ziua concertului, plus concertul propriu-zis desfășurat pe 27 august.

„Conceptul evenimentului a fost conceput într-o manieră incluzivă și optimizat pentru transmisiunea televizată, astfel încât de concert să poată beneficia nu doar spectatorii prezenți în Piața Marii Adunări Naționale, ci și publicul din întreaga țară. Acest lucru a presupus utilizarea tehnicii video și a unor echipamente suplimentare necesare pentru realizarea și difuzarea evenimentului la standarde corespunzătoare”, a punctat purtătorul de cuvânt.

Explicații privind lipsa unei licitații

După cum explică Dumitru Ciorici, intervalul foarte scurt disponibil pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței a limitat considerabil opțiunile Executivului și marja sa de acțiune.

Noul Guvern a fost învestit pe 22 iulie, iar conducerea Ministerului Culturii a fost preluată de un nou ministru. Potrivit lui Ciorici, în aceste condiții, intervalul rămas până la 27 august nu permitea desfășurarea unei proceduri de achiziție care să includă atât desemnarea câștigătorului, cât și pregătirea corespunzătoare a evenimentului, la standarde înalte. Prin urmare, „Guvernul a fost nevoit să acționeze rapid, utilizând instrumentele legale disponibile”.

„Conceptul inițial a fost mult mai ambițios și mai costisitor”

După cum notează purtătorul de cuvânt, primul concept al manifestărilor dedicate Zilei Independenței, prezentat spre avizare noului Guvern, era „mult mai ambițios și presupunea costuri mai mari”.

„Acesta prevedea, între altele, amenajarea a 35 de coloane și instalarea mai multor ecrane video, elemente menite să simbolizeze celebrarea celor 35 de ani de independență. După învestirea noului Guvern, premierul Tofan a dispus revizuirea atât a conceptului, cât și a costurilor, astfel încât organizarea evenimentului să se încadreze într-un buget mai redus”, afirmă Ciorici.

A doua versiune a conceptului prezentată prim-ministrului presupunea un cost de 12,7 milioane de lei

Cu patru zile înainte de concertul propriu-zis, prim-ministrului Tofan i-a fost prezentat un aviz în care costurile totale pentru organizarea evenimentului erau estimate la peste 12,7 milioane de lei, după prima solicitare. Potrivit lui Ciorici, și în acest caz, premierul a considerat că prețul total este prea înalt. Astfel, la indicația prim-ministrului, reprezentantul Corpului de control, Viorel Rabei, împreună cu echipa Ministerului Culturii, a primit sarcina de a reduce cheltuielile până la plafonul stabilit inițial, de sub 10 milioane de lei.

„În urma eforturilor comune, a renegocierilor desfășurate într-un interval foarte scurt și datorită flexibilității artiștilor și a echipelor tehnice, costurile au fost reduse cu 2 751 697 de lei, (…) de la 12 610 540 de lei la valoarea finală de 9 858 843 de lei, deci cu peste 21% mai puțin. Această optimizare reprezintă o economie directă de aproape 3 milioane de lei pentru bugetul public și demonstrează că măsurile de reducere a cheltuielilor au fost aplicate acolo unde acest lucru a fost posibil, fără a compromite standardele de calitate și siguranță ale evenimentului”, a afirmat Ciorici.

Potrivit lui, Guvernul își reafirmă angajamentul asumat la învestire privind utilizarea responsabilă a banilor publici și reducerea risipei bugetar: „ Tocmai din acest motiv, Executivul s-a implicat direct în revizuirea cheltuielilor și a reușit să reducă solicitările inițiale ale prestatorilor cu peste 2,7 milioane de lei”.

În pofida intenției de a „strânge cureaua”, actuala guvernarea a cheltuit în acest an cei mai mulți bani pentru organizarea evenimentului dedicat celor 35 de ani de independență: peste 9,8 milioane de lei pentru o singură zi, se arată într-un material publicat de RISE Moldova.

Anterior, ZdG a scris că aproape 6 milioane de lei urmau să fie cheltuiți doar pentru serviciile tehnice necesare manifestărilor de Ziua Independenței. Achiziția a fost făcută prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Deși termenul pentru depunerea ofertelor este 22 august, ZdG a constatat că, pe 21 august, lucrările în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) erau deja în desfășurare, iar scena era instalată de compania Media Show Grup.