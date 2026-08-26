Tinerii profesori din învățământul profesional tehnic și superior vor putea beneficia de indemnizații de până la 375 de mii de lei

Tinerii specialiști care aleg să se angajeze în instituțiile publice de învățământ profesional tehnic și superior vor putea beneficia de indemnizații de până la 375 de mii de lei. Guvernul a aprobat extinderea mecanismului de sprijin financiar aplicat până acum tinerilor specialiști din învățământul general, astfel încât acesta să acopere și învățământul profesional tehnic și superior, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

În învățământul profesional tehnic, indemnizațiile vor varia între 160.000 și 375.000 de lei, în funcție de nivelul de studii, disciplina predată și localitatea instituției.

„Cea mai mare sumă va fi acordată tinerilor care vor preda discipline STEAM (biologie, chimie, fizică, informatică și matematică) în instituții din afara municipiului Chișinău”, potrivit MEC.

În învățământul superior, indemnizația unică va constitui 200.000 de lei.

„Banii vor fi achitați în două tranșe: 50% după șase luni de activitate efectivă și restul de 50% după 18 luni”, precizează ministerul.

De măsurile aprobate vor putea beneficia absolvenții debutanți cu vârsta de până la 35 de ani, care dețin diplome de studii profesionale tehnice, de licență, master sau doctorat, inclusiv acte de studii obținute peste hotare.

Aceștia vor putea fi angajați în funcții de profesor de disciplină de specialitate, maistru-instructor sau profesor de disciplină de cultură generală în instituțiile de învățământ profesional tehnic. În instituțiile de învățământ superior, beneficiarii vor putea ocupa funcții de asistent universitar, lector universitar sau cercetător științific.

Absolvenții programelor de studii nepedagogice, angajați în învățământul profesional tehnic, vor trebui să urmeze, în cel mult doi ani de la angajare, un modul psihopedagogic de 60 de credite de studii.

„Angajarea se va face prin contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, iar beneficiarii vor avea obligația să activeze cel puțin cinci ani în funcția și instituția în care au fost repartizați. În această perioadă, tinerii specialiști vor beneficia de sprijinul unui cadru didactic mentor și de o normă didactică garantată”, informează MEC.

Repartizarea va fi organizată anual de MEC, prin publicarea funcțiilor vacante, depunerea dosarelor de candidatură și evaluarea acestora de către o comisie de repartizare, în baza unor criterii precum media generală de studii (minimum 7,5), corespunderea calificării și interviul de selecție.