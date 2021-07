Pretendenții la funcția de deputat ai Partidului „Puterea Oamenilor”. Un fost primar interimar al Capitalei și un medic, care a candidat în 2019 pe listele PDM-ului lui Plahotniuc

Le-am verificat trecutul, le-am analizat prezentul și am ales să vă prezentăm detalii despre cei mai importanți candidați înregistrați pentru scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie 2021.

ZdG continuă publicarea celor mai importante detalii din carierele celor care în această campanie electorală vă cer votul și vă promit că, dacă vor ajunge în Parlament, vă vor reprezenta interesele și vor munci doar pentru binele țării.

Pentru că sunt 23 de concurenți electorali, majoritatea cu câte 100 de persoane în listă, am decis să verificăm potențialii viitori deputați în baza sondajelor din ultimul an. Astfel, de la partidele care, conform sondajelor, au cele mai mici șanse de a ajunge în viitorul Legislativ am analizat profilurile primilor șase candidați, iar de la partidele cu cele mai mari șanse de a ajunge în următorul Parlament am analizat lista de candidați proporțional cu scorul pe care partidele lor sunt creditate că îl vor obține.

Astăzi vă prezentăm primii șase candidați ai Partidului „Puterea Oamenilor” (PPO), partidul cu numărul 17 în buletinul de vot la anticipatele din 11 iulie.

Ruslan Codreanu

Ruslan Codreanu, primul pe lista Partidului „Puterea Oamenilor” (PPO), este fost primar interimar al Chișinăului în perioada aprilie 2018 – iulie 2019, după ce, din noiembrie 2017 a ocupat fotoliul de viceprimar al Capitalei. Codreanu a ajuns primar interimar după anularea alegerilor locale câștigate de Andrei Năstase și după ce a semnat o dispoziție prin care s-a numit pe sine în această postură, profitând de faptul că un alt viceprimar, Nistor Grozavu, care era vizat în dosarul parcărilor cu plată, a refuzat să conducă municipiul Chișinău. Codreanu făcea parte în acea perioadă din Partidul Popular European condus de fostul premier Iurie Leancă, formațiune politică acuzată atunci de o strânsă colaborare cu Vladimir Plahotniuc, oligarhul care gestiona în acea perioadă toate procesele importante din R. Moldova. Inclusiv Codreanu a fost acuzat că ar fi făcut jocurile lui Plahotniuc, după ce televiziunile gestionate de acesta îl prezentau în termeni laudativi. Codreanu s-a lansat în politică la începutul anului curent, înregistrând partidul, iar ulterior, fiind ales în calitate de președinte.

Conform informațiilor depuse la CEC, Codreanu a avut în ultimii doi ani venituri oficiale de aproape 390 de mii de lei. Candidatul deține un apartament de 92 de metri pătrați și două mașini: un Volkswagen Jetta fabricat în 2013 și cumpărat în 2016 și un Opel Corsa, fabricat în 2007 și procurat în 2013.

În ultimii ani, numele lui Ruslan Codreanu a fost vizat în mai multe procese contravenționale, mai mulți executori judecătorești cerând pedepsirea acestuia pentru că nu a executat, din postura de primar al capitalei, hotărâri judecătorești definitive. Majoritatea proceselor care au finalitate s-au finalizat fără sancționarea fostului primar.

Mihai Stratulat

Mihai Stratulat, medic de profesie, este pe locul doi în lista formațiunii conduse de Codreanu. Stratulat a candidat la funcția de deputat și la alegerile parlamentare din 2019, reprezentând PDM-ul condus de Vladimir Plahotniuc, dar nu a reușit să ajungă în Parlament, fiind învins, în circumscripția în care a candidat, de reprezentantul PSRM și cel al Blocului ACUM.

În ultimii doi ani, familia Stratulat a avut venituri oficiale de aproximativ un milion de lei din salarii sau dividende. Ea deține o casă de locuit primită prin testament, un apartament, o casă de vacanță și două mașini: Hyundai Santa FE fabricată în 2017 și cumpărată în 2018 și Honda CRF, fabricată în 2010 și cumpărată în 2015. Mihai Stratulat este proprietarul companiei „Midlton” SRL, care gestionează un centru medical în Chișinău.

Irina Revin

Irina Revin (3) se prezintă ca freelancer și consultant în afaceri. Pentru ultimii doi ani candidata a raportat venituri de 43 de mii de lei de la Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități și o pensie de 41 de mii de lei.

Ala Bulgaru

Ala Bulgaru (4) este expert judiciar la Biroul care-i poartă numele, iar în ultimii doi ani, împreună cu soțul au avut venituri oficiale de aproximativ 1,8 milioane de lei din salarii și onorarii. Familia Bulgaru deține un apartament, o debara, o casă de locuit la țară, primită drept moștenire și două mașini: un Nissan XTrail (2015) și un Nissan Note (2014), cumpărate în 2015. Candidata declară că familia sa este proprietara a două companii: „Aqua Ice” SRL și „Innovative Collect Group”.

Radu Podolean

Radu Podolean (5) este administrator și fondator la firma Garden Service, care oferă servicii de amenajare a spațiilor verzi, de unde a avut în ultimii doi ani venituri oficiale de 104 mii de lei. În această perioadă (2019-2020), candidatul a mai încasat bani de la firma „Fixgazservice” SRL – 85 de mii de lei și de la „Birsonic” SRL – 19,5 mii de lei, dar și o îndemnizație pentru copil în valoare de aproape 300 de mii de lei.

Inga Catlabuga

Inga Catlabuga (6) este medic anesteziolog – reanimatolog de profesie, fiind angajată, conform informațiilor depuse la CEC, la un spital din Germania. Candidata nu a declarat însă venituri oficiale pentru ultimii doi ani. Ea deține un apartament de 95 de metri pătrați și un automobil Hyundai Tucson, fabricat în 2016 și cumpărat în 2021 cu 150 de mii de lei (7 mii de euro), deși prețul de piață al unei asemenea mașini este mai mare.





Vedeți aici lista integrală a PPO pentru alegerile parlamentare din 11 iulie curent.