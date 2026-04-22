Planul de creștere al R. Moldova: Guvernul a aprobat un nou mecanism pentru monitorizarea reformelor din R. Moldova 

Guvernul a aprobat miercuri, 22 aprilie, mecanismul de implementare și monitorizare a Agendei de reforme aferente Planului de creștere al R. Moldova pentru anii 2025–2027, precum și mecanismul de raportare către Comisia Europeană. Astfel, „reformele susținute de Uniunea Europeană vor fi realizate mai eficient, monitorizate mai riguros și coordonate mai bine între instituțiile responsabile”.

Potrivit unui comunicat, documentul va oferi instituțiilor responsabile reguli comune de lucru și de raportare, pentru a accelera implementarea reformelor.

„Prin acest mecanism, autoritățile vor avea responsabilități mai bine definite, proceduri unificate de raportare și un sistem mai clar de urmărire a progresului”, a precizat Legislativul.

De asemenea, un alt element important este creșterea transparenței în gestionarea fondurilor europene.

Documentul prevede reguli mai stricte privind monitorizarea utilizării resurselor, prevenirea dublei finanțări, combaterea fraudelor și a conflictelor de interese.

Totodată, mecanismul va permite o coordonare mai bună cu instituțiile europene și o raportare pe deplin conformă cerințelor Comisiei Europene, „ceea ce va sprijini valorificarea eficientă a sprijinului financiar oferit Republicii Moldova”.

Raportarea către Comisia Europeană va fi realizată semestrial, anual și ori de câte ori va fi necesar.

„O asemenea evaluare arată seriozitatea și hotărârea cu care Guvernul îndeplinește agenda de reforme și se aliniază la standardele europene. Pentru prima parte a anului 2026 avem de realizat 15 măsuri de reformă, iar în a doua parte a anului – 40. Asta înseamnă că, în cadrul Guvernului, trebuie să avem o coordonare mai bună și o disciplină de implementare mai eficientă”, a spus secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

În octombrie 2024, Comisia Europeană a adoptat Planul de creștere pentru R. Moldova, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Fondurile sunt alocate în funcție de progresul realizat de țara noastră în implementarea reformelor.

În anul 2025, R. Moldova a primit 289 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, prin Planul de creștere.

Fondurile au fost orientate către:

reparația drumurilor locale în 100 de localități;

modernizarea a 200 km de drumuri regionale și raionale;

susținerea a peste 200 de proiecte locale și regionale;

modernizarea cantinelor școlare;

sprijin pentru antreprenori și agricultori;

proiecte de mediu și eficiență energetică;

reparația unor porțiuni strategice de cale ferată.

În anul 2026, după implementarea cu succes a 24 de reforme asumate, R. Moldova a primit o nouă tranșă din Planul de Creștere – 189 milioane de euro, dintre care aproximativ 16 milioane de euro sunt destinate proiectelor investiționale.