Pretendenții la funcția de deputat ai Partidului „Democraţia Acasă”: Cum explică acuzațiile de afiliere cu PDM-ul din perioada lui Plahotniuc și ce spune un candidat, cu rude în PDM și Partidul Șor

Le-am verificat trecutul, le-am analizat prezentul și am ales să vă prezentăm detalii despre cei mai importanți candidați înregistrați pentru scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie 2021.

ZdG continuă publicarea celor mai importante detalii din carierele celor care în această campanie electorală vă cer votul și vă promit că, dacă vor ajunge în Parlament, vă vor reprezenta interesele și vor munci doar pentru binele țării.

Pentru că sunt 23 de concurenți electorali, majoritatea cu câte 100 de persoane în listă, am decis să verificăm potențialii viitori deputați în baza sondajelor din ultimul an. Astfel, de la partidele care, conform sondajelor, au cele mai mici șanse de a ajunge în viitorul Legislativ am analizat profilurile primilor șase candidați, iar de la partidele cu cele mai mari șanse de a ajunge în următorul Parlament am analizat lista de candidați proporțional cu scorul pe care partidele lor sunt creditate că îl vor obține.

Astăzi vă prezentăm primii șase candidați ai Partidului Politic „Democrația Acasă”, numărul 11 în buletinele de vot

Acuzator și acuzat. De la video-uri în care acuză sistemul la declarații împotriva sa despre indicații de la PDM

Vasile Costiuc, primul în lista Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA), este liderul formațiunii. Profesor de meserie, Costiuc a fost anterior membru al Partidului Liberal, iar ulterior a activat în calitate de consultant politic în cadrul Alianței Moldova Noastră, condusă de fostul primar de Chișinău, Serafim Urechean. În ultimii ani, Costiuc s-a remarcat prin organizarea și participarea la mai multe acțiuni de protest sau prin publicarea unor interviuri cu oameni care au adus acuzații politicienilor sau sistemului, interviuri pe care le transmite în direct pe pagina de facebook a partidului.



Vasile Costiuc în timp ce filmează și fuge, după ce a filmat un pod din Rezina, de la așa zisa frontieră cu regiunea transnistreană



Recent, în plină campanie electorală, câțiva membri ai PPDA l-au acuzat pe Costiuc de trădare, acuzând că acesta s-ar fi autoproclamat președinte al formațiunii, fără a fi organizat un congres în care să fie ales. Aceștia au mai spus că, în lista partidului pentru parlamentare, „în primii zece sunt persoane pe care nici nu le cunoaștem. Echipa care a lucrat a fost trădată. În plus, lista trebuia discutata cu tot biroul, nu să o facă Costiuc ascuns și noi să aflăm abia în ziua când s-au depus listele la CEC. El e un fals, un trădător, o iudă. Mă adresez la diaspora să nu mai trimită bani lui Costiuc. El acum face reparație”, au acuzat aceștia.



Pe 24 iunie, curent, Eugeniu Nichiforciuc, fost membru important al PDM în perioada în care acesta era condus de Vladimir Plahotniuc a declarat în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune N4 că îl cunoaște personal pe liderul PPDA, cu care a avut mai multe întâlniri în anii 2018-2019, într-un restaurant de lângă sediul de atunci al democraților.



„Întrebați-l pe domnul Costiuc de câte ori, în anii 2018-2019, când PDM era la guvernare, s-a văzut cu mine în restaurantul Tbilisi, care se află la 50 de metri de sediul PDM? De câte ori s-a văzut cu mine și ce discuta cu unii din conducerea PDM la acea masă. Cu ce venea și cu ce se ducea?”, declara Nichiforciuc.



„Întrebați cu cine s-a văzut, periodicitatea acelor întâlniri, dacă a primit sau n-a primit ceva. Cu care indicații se ducea acolo, că doar nu dădea indicații acolo, vă dați seama. Întrebați-l pe dl Costiuc cum, brusc, s-a dezamăgit de funcția de primar al orășelului… Țineți minte când Platforma DA sau cine a pus corturi în PMAN, iar dl Costiuc a fost ales primarul orășelului. Și așa, într-o săptămână, s-a dezamăgit în tot ce se petrecea acolo și a plecat acasă”, a zis deputatul, făcând aluzie la faptul că Vasile Costiuc ar fi acționat la indicațiile primite de la liderii PDM de atunci.



Vasile Costiuc: „Le sugerez să vină cu probe. Cum să fi primit indicații, dacă eu filmam toate carierele și hoțiile lor? Sunt aberații și etichetări de care lumea trebuie să țină cont atunci când va merge să voteze. Nu, eu nu îl cunosc (pe Eugeniu Nichiforciuc – n.r.). Dacă vorbește, să vină cu probe. Te asociază cu un personaj negativ și apoi trebuie să explici că nu este adevărat, că nu îl cunoști”.

Fără venituri oficiale, cu apartament nou și cu viza de reședință în casa nașului, fost primar de Durlești. „Am împrumutat bani de la o mătușă a soției”

În declarația de avere depusă pe proprie răspundere la CEC, Costiuc a indicat că, în ultimii doi ani, nu ar fi avut oficial venituri, singurii bani ai familiei provenind din salariul soției, Felicia, care este, de mai mulți ani, directoare la grădinița nr.3 din Durlești. Aceasta a primit, timp de doi ani, 230 de mii de lei (9,5 mii de lei lunar). În declarația depusă la CEC, dar și în declarația de avere și interese personale depusă de soția candidatului, este indicat faptul că, în 2020, familia Costiuc a intrat în posesia unui apartament de 65 de metri pătrați, care valorează 34,5 mii de euro. Locuința a fost obținută în urma unui contract de cesiune, nefiind oficial în proprietatea familiei Costiuc. Pe lângă apartament, familia candidatului deține, din 2009, un teren agricol cu o suprafață de 24 de ari.



Vasile Costiuc: „Pe parcursul ultimilor cinci ani, am făcut economii. Am făcut comerț cu fructe în Federația Rusă. Am împrumutat bani de la o mătușă a soției, ne-a ajutat ca să nu mai trăim cu chirie. Ea a propus să ne ajute cu jumătate din sumă, cealaltă jumătate o aveam noi. Mătușa soției are activități în domeniul imobiliar, cumpără – vinde apartamente, are mai multe activități”.

Vasile Costiuc





Vasile Costiuc a indicat în mai multe acte oficiale că are viza de reședință în Durlești, pe strada Caucaz. Datele de la Cadastru arată că viza politicianului se află într-un imobil care a aparținut anterior lui Nicolae Crudu, fost primar de Durlești, fiind înregistrat acum pe numele fiicei acestuia. „Nașa ne-a făcut viză de reședință pentru a putea vota. Dl Crudu este nașul meu”, spune Costiuc.



Informațiile publicate pe portalul instanțelor de judecată arată că numele lui Costiuc se regăsește în cel puțin trei procese contravenționale, în două cazuri fiind amendat pentru încălcări în trafic. În ambele cazuri, Costiuc a obținut în instanță anularea amenzilor. În februarie 2019, instanța i-a aplicat o amendă în valoare de 9 mii de lei după ce CEC a constatat că acesta nu a depus raportul financiar pentru primul semestru al anului 2018. Astăzi, pe rolul Judecătoriei Chișinău se află un litigiu în care Costiuc a fost acționat în judecată de un om de afaceri, „privind apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale”.

Despre relațiile politice ale colegilor săi de partid: „Acest om (Constantin Botnaru – Jardan – n.r.) nu are nimic în comun cu Partidul Șor. El putea pleca oricând, dar nu a făcut-o. El are alte valori și asta ne leagă. Avem valori românești și unioniste. Eu am deplină încredere în acest om. Am câțiva colegi despre care știu că, morți, dar nu îi ia nimeni. Pe acesta (Constantin Botnaru – Jardan – n.r.) îl împuști, dar nu se duce. Sunt și câțiva mai vulnerabili, după părerea mea. (…) Dacă mama este primar, copiii (Serghei Ceban -n.r.) nu trebuie să se mai implice? Eu sunt sigur de el, pentru că acest băiat are activități economice în România și este independent financiar. Noi ne-am adunat să lucrăm, dar soarta va arăta care și ce valori are. Pot pleca toți și eu să rămân singur. Eu răspund pentru ceea ce fac personal”.

Candidata de pe locul doi, dată în judecată de o bancă

Ana Țurcan

Ana Țurcan-Oboroc (2) este șefa secției transport și aprovizionare a companiei „Cheton Grup”, care se prezintă ca fiind unul dintre liderii de pe piața producerii și distribuției lacurilor și vopselelor. Ana Țurcan-Oboroc este președinta Fundației Comunitare „Familia”, înregistrată tot în Durlești, pe str. Caucaz, într-un imobil vecin cu cel în care are viză de reședință Vasile Costiuc. El aparține, la fel, familiei fostului primar, Nicolae Crudu.



Candidata declară că, în ultimii doi ani, a obținut de la această companie 146 de mii de lei și că, împreună cu soțul, deține un spațiu comercial de producție cu o suprafață de 100 de metri pătrați și 2,6 hectare de terenuri agricole. În 2020, familia candidatei a contractat un credit de la Moldindconbank în valoare de 200 de mii lei, bani pe care trebuie să-i ramburseze până în 2025. Recent, banca a acționat-o pe Ana Țurcan-Oboroc în judecată. Prima ședință a fost programată pe 16 iunie, dar a fost amânată.

Relațiile politice din familia candidatului de pe locul trei. Fratele este consilier PDM, iar un verișor – deputat pe listele Partidului Șor

Constantin Botnaru – Jardan (3) este prim-vicepreședinte al PPDA. El este directorul și proprietarul companiei „Negruț&Fulguța”, care produce și comercializează brânzeturi tradiționale. În ultimii doi ani, de la această companie, candidatul a avut venituri de 144 de mii de lei. Soția sa, Lucia, a avut în ultimii doi ani venituri de la firma „Clasic Mobile” SRL în sumă de 72 de mii de lei. SRL-ul deține compania „Clasic Mobili” din Chișinău.



Lucia Botnaru-Jardan deține o cotă de 50% din această firmă, celelalte 50% fiind deținute de Viorel Jardan, directorul Agenției de Dezvoltare Regionale Centru. Viorel Jardan, partenerul de afaceri al soției candidatului PPDA, este consilier raional în Strășeni și consilier local PDM în comuna Lozova. În 2019, a fost al 40-lea în lista națională a partidului condus anterior de Vlad Plahotniuc la alegerile parlamentare. Anterior, Viorel Jardan a fost director al echipei de fotbal Milsami Orhei, club patronat de controversatul politician Ilan Șor. Viorel este rudă cu Petru Jardan, deputat pe listele Partidului Șor.

Constantin Jardan-Botnaru

În timpul unor dezbateri electorale recente, Elena Grițco, candidată la funcția de deputat pe listele Partidului Nostru, a declarat că Botnaru-Jardan ar fi nepotul deputatului Partidului Șor, Petru Jardan. Vasile Costiuc a spus însă că îl cunoaște pe Constantin de mai mulți ani și că acesta este „un unionist care nu este omul lui Șor”.

Constantin Botnaru – Jardan nu indică în declarația pe proprie răspundere depusă la CEC compania la care soția sa este co-fondatoare, dar și faptul că deține firma „Negruț&Fulguța” SRL. Datele publice arată că acesta mai este co-fondator la „Casa de Schimb Valutar V.V. & CONSTANT” SRL, la fel, nedeclarată.

Constantin Botnaru-Jardan: „Eu nu pot fi nepotul lui Petru Jardan. Viorel Jardan (consilier PDM) este fratele meu. Mama noastră este comună. Dar primul meu tată a decedat. Cu Viorel suntem frați de pe mamă. Totodată, cu Petru Jardan (deputat Șor) nu sunt rudă de sânge. Mama mea, Minodora, care a plecat din statul ăsta al nostru numit R. Moldova în Italia, s-a recăsătorit cu actualul meu tată, Constantin, care este frate cu tatăl lui Petru Jardan. Deci, eu nu sunt rudă de sânge cu Petru. Nu pot fi nepotul lui. Sunt, cel mult, verișor, dar nu sunt verișor de sânge. Totodată, eu nu împărtășesc valorile pe care le împărtășește Petru. Eu sunt unionist, eu îmi doresc reîntregirea neamului. Nu am avut tangențe cu Partidul Șor, cu tot respectul. Eu am cu totul alte valori în sufletul și inima mea. Îl stimez ca om, ca personalitate, ca deputat, nu am de gând să-l acuz de ceva, el este responsabil de ce face. Noi ne cunoaștem încă din anul 2006, fiind împreună în organizațiile de tineret ale PL și PNL”.

Despre faptul că fratele său este consilier pe listele PDM: „Fiecare are viața lui. Fratele meu are viața lui, eu am viața mea. Eu pasc oile acum, dle. Sunt crescător de oi. Faceți diferența, da, unde este Petru Jardan, unde este Viorel și unde sunt eu. Eu am oi. Sunt cu oile pe deal acum”.

Valentina Meșină

Valentina Meșină (4) este primara satului Ruseștii Noi, Ialoveni, aleasă în 2019 din partea PPDA, declarând la CEC venituri de 140 de mii de lei în ultimii doi ani din această funcție. Candidata mai declară o casă de locuit, obținută în 1994.

Părinții candidatului de pe locul cinci, foști membri PDM. Unul e reprezentantul Guvernului în Soroca, altul e primar. Ambii au părăsit PDM la începutul anului curent

Serghei Ceban (5), economist de profesie, este administrator și fondator la „Hart-Platform” SRL. Compania, înregistrată în 2016 cu adresa juridică în Chișinău, într-un apartament deținut de părinții candidatului, Vladimir și Valentina Ceban, declară că are „activități de editare”. Vladimir Ceban este fost șef al ÎS „Poșta Moldovei” și actual șef al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, altfel spus, reprezentantul Guvernului în regiune, funcție pe care a mai deținut-o anterior, în anii 2016- 2019, în perioada guvernării democrate, el fiind și membru al PDM. A plecat din funcție în noiembrie 2019, dar a revenit în mai 2020.

Valentina Ceban, soția lui Vladimir și mama candidatului PPDA este primara comunei Ocolina, raionul Soroca, aleasă de mai multe ori pe lista PDM, ultima dată în 2019. Recent, soții Ceban s-au distanțat de PDM, dar au rămas implicați în politică.

Vladimir Ceban, tatăl candidatului PPDA, (primul din dreapta) alături de alți membri ai PDM, la un eveniment din decembrie 2018, din ajunul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din februarie 2019

În ianuarie, curent, PDM a remis o scrisoare în adresa Președinției și Guvernului, solicitând să fie pedepsiți reprezentantul guvernului în teritoriu, Vladimir Ceban, și directorul general AIPA, Vadim Curmei, pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, ei fiind acuzați că au încercat să-i determine pe reprezentanții PDM „să acționeze împotriva propriilor convingeri”, inclusiv să „lucreze în campania electorală în cazul alegerilor parlamentare anticipate pentru PSRM”. La scurt timp după comunicatul PDM, opt primari aleși în 2019 pe listele PDM, inclusiv Valentina Ceban, mama candidatului PPDA, au anunțat public că părăsesc PDM și că vor activa ca neafiliați.

Serghei Ceban

Serghei Ceban: „Eu, până acum, nu am fost deloc implicat în nicio activitate a unui partid politic, nu am fost angajat al statului. Vin din domeniul privat și sunt liber de orice influență politică. Părinții mei sunt funcționari de rang foarte mărunt ca să exercite o influență asupra mea. Chiar nu are nicio legătură activitatea mea cu activitatea părinților. Dar părinții mei sunt liberi de orice partid politic în momentul de față”.

Un antreprenor cu granturi de la UE

Sergiu Stefanco (6) este fermier, originar din satul Ucrainca, raionul Căușeni. El este conducătorul Gospodăriei Țărănești „Stefanco Sergiu Sergiu”. Familia candidatului gestionează o afacere în domeniul oieritului, după ce a muncit mai mulți ani peste hotarele țării. În 2019, familia Stefanco a obținut inclusiv un grant de la UE pentru dezvoltarea afacerii.

Sergiu Stefanco

Conform informațiilor din declarația de avere depusă la CEC, în ultimii doi ani, Sergiu a obținut venituri salariale de 265 de mii de lei de la Gospodăria țărănească pe care o conduce. Familia sa deține două mașini, un Opel și o Toyota, cumpărate în 2011 și în 2019. Stefanenco a fost unul dintre liderii protestelor fermierilor din 2020 îndreptate împotriva Guvernului.

Recent, Gospodăria Țărănească condusă de Stefanco s-a judecat cu firma „Bioprotect”, deținută de familia fostului premier Valeriu Streleț, pentru încasarea unei datorii.

Vedeți AICI lista completă a candidaților la funcția de deputat ai Partidului „Democrația Acasă”