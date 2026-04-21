R. Moldova ar putea trece de la starea de urgență la stare de alertă în sectorul energetic. Proiectele, pe ordinea de zi a Guvernului

Încetarea stării de urgență și declararea stării de alertă în sectorul energetic al R. Moldova se află pe ordinea de zi a Guvernului. Potrivit priectului de hotărâre, starea de alertă în sectorul energetic ar putea fi instituită pentru 60 de zile.

Starea de urgență în sectorul energetic, declarată pe 25 martie 2026, ar putea înceta la data de 25 aprilie 2026. Un proiect de hotărâre în acest sens se află pe ordinea de zi a Guvernului pentru ședința din 22 aprilie.

În același timp, Guvernul ar putea declara stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile.

„Proiectul de hotărâre are ca obiect principal constatarea ameliorării situației din sectorul energetic, care permite diminuarea nivelului regimului stării de urgență, prin revenirea treptată la mecanismele obișnuite de funcționare. În acest context, se propune tranziția către un regim specific stării de alertă, precum și ridicarea unor măsuri restrictive, cu asigurarea funcționării sectorului electroenergetic și a pieței produselor petroliere în condiții mai apropiate de cele normale”, se arată în proiect.

Potrivit Guvernului, decizia ar putea fi luată în contextul următoarelor riscuri persistente:

„Menținerea perturbărilor în transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru piața energetică globală;

Riscul apariției unui deficit al volumelor de produse petroliere necesare pentru acoperirea cererii de consum la nivel național; – volatilitatea cotațiilor la produsele petroliere și existența riscurilor de limitare a capacității transfrontaliere disponibile pentru import; – probabilitatea unor atacuri repetate asupra infrastructurii energetice a Ucrainei;

Insuficiența capacităților interne de generare a energiei electrice, în baza curbei de consum, odată cu finalizarea sezonului de încălzire și reducerea producerii de energie electrică de către centralele de cogenerare, în scopul prevenirii perturbării funcționării sectorului energetic, al protejării funcțiilor vitale ale statului, al asigurării securității aprovizionării cu resurse energetice, al menținerii stabilității economice și a încrederii publice, precum și al asigurării unui nivel adecvat de pregătire și reacție a autorităților publice”, se arată în proiectul hotărârii.

Pe 25 martie 2026, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, inclusiv aflate în proprietatea R. Moldova, care au afectat și Linia electrică Vulcănești–Isaccea, Guvernul a declarat stare de urgență în sectorul energetic.