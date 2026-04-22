LIVE Cabinetul de miniștri a susținut trecerea de la starea de urgență la stare de alertă în sectorul energetic

Executivul R. Moldova a votat în ședința de miercuri, 22 aprilie, proiectul de lege ce se referă la încetarea stării de urgență și declararea stării de alertă în sectorul energetic. De asemenea, a fost examinat proiectul cu privire la inițierea negocierilor cu referire la Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Poloniei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, dar și două proiecte cu privire la denunțarea unor acorduri CSI.

UPDATE 10:49 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 10:46 Guvernul a votat pentru denunțarea Acordului privind împărțirea parcurilor de inventar a vagoanelor marfare și containerelor ale fostului Minister al Căilor de Comunicații al URSS între statele-membre ale Comunității, Republica Azerbaidjan, Republica Georgia, Republica Lituania, Republica Letonia, Republica Estonia și utilizarea în comun a acestora în viitor, încheiat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

UPDATE 10:45 Executivul a susținut aprobarea denunțării Acordului privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), întocmit la Dușanbe la 25 mai 2006.

UPDATE 10:40 A fost aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate.

UPDATE 10:20 Miniștrii au susținut hotărârea prin care solicită Parlamentului trecerea de la starea de urgență la stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că intervențiile din perioada stării de urgență „au dat rezultate bune” și au fost „atinse obiectivele necesare”. Cu toate acestea, el a spus că „rămânem prudenți”, deoarece contextul mondial, dar și regional „rămâne în continuare foarte complicat”. Astfel, „nivelul de prudență va fi micșorat de la starea de urgență la starea de alertă”.

„Este o măsură de prevenție care ne va permite să intervenim rapid și numai atunci când este necesar”, a explicat Munteanu în debutul ședinței.

UPDATE 10:11 Emil Ceban, ministrul Sănătății, e propus eliberarea lui Ion Prisăcaru din funcția de secretar general al Ministerului Sănătății în baza cererii de demisie. Guvernul a aprobat propunerea.

Pe 25 martie 2026, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, inclusiv aflate în proprietatea R. Moldova, care au afectat și Linia electrică Vulcănești–Isaccea, Guvernul a declarat stare de urgență în sectorul energetic.