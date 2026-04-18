Toți consumatorii afectați au fost realimentați cu energie electrică prin circuite alternative, inclusiv prin intermediul liniei Țuțora (România) – Cioara (Moldova)

Cauza deconectărilor de energie electrică, care s-au produs astăzi, în raioanele Nisporeni, Fălești, Hâncești și Ungheni, a fost o ruptură de conductor pe circuitul care alimentează stația electrică Nisporeni, provocată de condițiile meteo nefavorabile, în special vântul puternic, anunță Ministerul Energiei.

Echipele tehnice intervin prompt pentru remedierea defecțiunii. La ora 14:26, toți consumatorii afectați au fost realimentați cu energie electrică prin circuite alternative, inclusiv prin intermediul liniei de 110 kV Țuțora (România) – Cioara (Moldova).

Mai multe localități din raioanele Nisporeni, Fălești, Hâncești și Ungheni au fost deconectate astăzi de la energia electrică, în urma unor defecțiuni tehnice în stația electrică Nisporeni.