1 mai 2026: Se împlinesc 22 de ani de la cea mai amplă extindere a Uniunii Europene

La 22 de ani de la cea mai amplă extindere a Uniunii Europene, din 1 mai 2004, când zece state – Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria – au aderat simultan la blocul comunitar, Daniel Vodă, expert asociat în domeniul politicii externe și comunicării strategice la Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), afirmă că extinderea rămâne „cel mai puternic instrument geopolitic” al Uniunii Europene.

„Extinderea a adus prosperitate acolo unde era incertitudine și stabilitate acolo unde erau tensiuni”, a declarat Vodă, subliniind că viitorul Europei depinde de continuarea acestui proces.

Potrivit acestuia, susținerea extinderii UE trebuie să devină o prioritate strategică:

▪️ „Cea mai inteligentă politică externă pe care o putem face este să susținem activ extinderea Uniunii Europene în toate formatele în care participăm;

Să lucrăm pentru un nou „big bang” european – Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest, dar și state pregătite precum Islanda;

Să țintim realist anul 2030 ca orizont politic pentru această transformare. Cu temele făcute până în 2028”, punctează Vodă.

În același timp, expertul a atras atenția asupra unei condiții esențiale pentru succesul proiectului european: cultura dialogului. „Europa se construiește prin încredere, argumente și capacitatea de a asculta”, a punctat acesta.

Istoria extinderii Uniunii Europene

Uniunea Europeană a evoluat de la șase state fondatoare la 27 de membri, prin șapte valuri de extindere:

1957 – Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos semnează Tratatul de la Roma, punând bazele Comunității Economice Europene

1973 – Prima extindere: aderă Danemarca, Irlanda și Regatul Unit

1981 – Grecia devine al zecelea stat membru

1986 – Spania și Portugalia aderă la CEE

1995 – Austria, Finlanda și Suedia se alătură UE

2004 – Cea mai mare extindere: zece state aderă (Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria)

2007 – România și Bulgaria devin state membre

2013 – Croația aderă la UE

Extinderea viitoare a UE

Procesul de extindere continuă, mai multe state fiind în prezent pe drumul aderării.

Țări candidate:

Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina.

Țară potențial candidată:

Kosovo.