Liderii UE au decis ca R. Moldova și Ucraina să nu beneficieze de „procese accelerate” de aderare, declară Nicușor Dan

R. Moldova nu va mai beneficia de un proces accelerat de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președintele României, Nicușor Dan, vineri, 19 iunie. Potrivit lui, decizia liderilor UE vine după o altă decizie similară luată în cazul Ucrainei, în urma cerinței noului premier maghiar, Peter Magyar, transmite Euronews.

Asta înseamnă că R. Moldova și Ucraina nu vor mai beneficia „la pachet” de procedurile de aderare accelerată. Nicușor Dan a comentat această decizie.

„Marea noastră bucurie e că Moldova a început procesul de aderare. (…) Nu este dramatic, este voința de deschidere a unor capitole de negociere, este voința statelor, exprimată în unanimitate. Faptul că această sintagmă există sau nu există nu implică cu nimic o decizie ulterioară a tuturor celor 27 de state care trebuie să se coordoneze.

Evident că ne-ar fi plăcut ca această sintagmă să rămână, cu privire la Moldova, numai că au fost două condiționări. A fost o condiționare de la Ungaria, care a spus spus :«Nu vreau această sintagmă pentru Ucraina» și o condiționare de la multe alte state care au spus că «limbajul pe Ucraina și limbajul pe Moldova trebuie să rămână la fel». Și în consecință logică, limbajul a dispărut și de la una și de la cealaltă. Este un moment diplomatic, consecințele practice nu sunt”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Nicușor Dan spune că România va continua să sprijine aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Pe 12 iunie, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole – „Valori fundamentale”, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderarea R. Moldova la UE. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

Ce sunt capitolele de negociere

În procesul de aderare la UE, legislația și standardele europene sunt împărțite în capitole de negociere. Fiecare capitol acoperă un domeniu specific, precum justiția, economia, energia, agricultura sau mediul.

În total, procesul include 33 de capitole de negociere, iar fiecare dintre ele trebuie „aliniat” la regulile Uniunii Europene înainte ca o țară să poată deveni stat membru.

Ce sunt clusterele de negociere

Pentru a face procesul mai organizat și mai eficient, Uniunea Europeană a introdus în 2020 conceptul de clustere de negociere.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. În loc ca fiecare capitol să fie negociat separat, acestea sunt analizate împreună, pe teme comune.

Există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept;

piața internă;

competitivitate și creștere economică;

agenda verde și infrastructură;

agricultură și resurse;

relații externe.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.