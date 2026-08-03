Guvernul anunță noi măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de o potențială criză de apă: restricții privind utilizarea apei potabile

Comisia Națională de Management al Crizelor (CNMC), prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat luni, 3 august, un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18:00-22:00. Măsura va fi aplicată de Î.S. „Moldelectrica”, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării.

Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de racordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea „într-un termen cât mai scurt”. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare.

În paralel, compania de stat „Energocom” va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și rapoarte operative zilnice privind evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. De asemenea, potrivit Comisiei, Î.S. „Moldelectrica” va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea, la nevoie, a mecanismelor de asistență de urgență.

„Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate. Între orele 18:00 și 06:00 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție (cuptoare electrice, instalații de topire) își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 06:00–09:00 și 18:00–23:00.

Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public, fără afectarea serviciilor esențiale.

Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim (06:00–09:00 și 18:00–23:00), pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică”, se spune în comunicat.

În ceea ce privește situația hidrologică, Comisia a instituit restricții privind utilizarea apei potabile și a apei din sursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor și bazinelor recreative. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesitățile esențiale ale populației.

Totodată, captarea apei și irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, între orele 21:00 și 06:00, cu prioritate pentru culturile horticole.

„Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările.

Pentru asigurarea continuității alimentării cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă și vor utiliza, după caz, fondurile disponibile pentru punerea acestora în funcțiune. Totodată, operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calității apei la prizele de captare pentru alimentarea cu apă potabilă prin efectuarea prelevărilor și analizelor de laborator..

S.A. „Apă-Canal Chișinău”, împreună cu autoritățile locale și centrale competente, va realiza lucrările necesare pentru menținerea alimentării cu apă a municipiului Chișinău. În funcție de evoluția situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile afectate”, mai menționează Comisia.

Comisia a decis, de asemenea, reducerea cu cel puțin 20% a consumului de apă de către operatorii economici industriali ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică. În paralel, va fi intensificată monitorizarea calității apei prin analize de laborator.