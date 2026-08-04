Stimulente în valoare totală de 6,5 miliarde de lei, puse la dispoziția localităților care finalizează procesul de amalgamare voluntară

Guvernul pune la dispoziția primăriilor care finalizează procesul de amalgamare voluntară un pachet de stimulente în valoare totală de 6,5 miliarde de lei. Autoritățile locale sunt încurajate să pregătească din timp proiecte bine fundamentate, astfel încât finanțarea pentru dezvoltarea infrastructurii să înceapă în anul 2027. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, susținută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

„Banii sunt disponibili. Acum este important ca primăriile să finalizeze procesul de amalgamare și să pregătească proiecte clare, mature și utile pentru oameni. Investițiile trebuie să ajungă acolo unde rezolvă probleme reale și creează condiții mai bune de viață”, a declarat Alexei Buzu.

Primăriile care își unesc benevol administrațiile pot beneficia de trei tipuri de stimulente:

Primul este stimulentul de pregătire, în valoare de la 400 de mii la 1 milion de lei, destinat studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice, consultanței și creării Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor. Până în prezent, 104 primării au solicitat acest sprijin, iar 83 l-au primit deja.

Al doilea este stimulentul de dezvoltare, în valoare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al noii unități administrativ-teritoriale. Acesta va fi disponibil din 2027 și va putea fi utilizat exclusiv de primăriile care au finalizat amalgamarea voluntară. Spre exemplu, grupul de localități din Rîșcani ar putea beneficia de circa 72,7 milioane de lei, cel din Strășeni — de 68,7 milioane de lei, iar cel din Fălești — de 64,9 milioane de lei.

Al treilea stimulent constă în transferuri anuale de la 500 de mii la 2 milioane de lei, acordate în perioada 2028–2030 pentru dezvoltarea instituțională și majorarea capacității administrative a noilor primării. Bugetul estimat pentru această măsură este de aproximativ 1 miliard de lei.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a subliniat că anul 2026 trebuie folosit pentru pregătirea proiectelor care vor putea intra la finanțare din 2027. Proiectele vor fi selectate în funcție de gradul de pregătire, numărul beneficiarilor, impactul și capacitatea primăriei de a întreține investiția pe termen lung.

Prioritate vor avea următoarele proiecte:

sisteme de apă și canalizare;

drumuri și poduri;

iluminat public;

eficiența energetică a clădirilor;

modernizarea instituțiilor de educație, sănătate, cultură și asistență socială;

servicii de salubritate;

amenajarea spațiilor publice.

„Trecem de la decizia administrativă la investiția care schimbă viața comunității. Amalgamarea trebuie măsurată prin numărul problemelor rezolvate: prin drumuri care leagă localitățile, servicii care ajung la mai mulți cetățeni și investiții care funcționează pe termen lung. Nu vom finanța proiecte izolate, alese doar pentru că arată bine pe hârtie. Vom urmări valoarea lor pentru comunitate”, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Primăriile cu suficientă experiență și personal calificat vor putea implementa direct proiectele, în baza contractului încheiat cu MIDR. Cele care nu dispun de echipe specializate vor beneficia de sprijinul Agențiilor de Dezvoltare Regională pentru achiziții, supravegherea lucrărilor și efectuarea plăților.

Săptămâna viitoare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va organiza consultări cu primarii localităților care au parcurs procesul de amalgamare. Discuțiile se vor concentra pe proiectele deja pregătite, prioritățile comunităților și eventualele blocaje în implementare.