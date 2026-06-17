Gigant mondial în casele moldovenilor: Succesul Gree în peste 160 de țări

Gree este un brand global de aparate de aer condiționat, care de-a lungul anilor a devenit unul dintre cele mai cunoscute din industrie. Potrivit unor estimări, aproximativ 1 din 3 aparate de aer condiționat din lume este produs sub brandul Gree. În Republica Moldova, brandul este importat începând cu anul 2010.

În 2020, Gree a stabilit chiar și un record Guinness – cel mai bine vândut brand de aparate de aer condiționat tip split, după ce a înregistrat vânzări de peste 30 157 700 de unități la nivel mondial pe parcursul anului 2019.

Aur la International Exhibition of Inventions of Geneva

La baza dezvoltării produselor au stat mereu cercetarea și inovația. În 2026, Gree a fost premiat cu medalia de aur la International Exhibition of Inventions of Geneva, una dintre cele mai mari expoziții de invenții din lume. Astfel, brandul a ajuns la un total de 17 medalii de aur câștigate în cadrul expoziției de la Geneva de-a lungul timpului.

Pe lângă investițiile constante în îmbunătățirea tehnologiilor de producție, Gree investește activ în dezvoltarea echipei sale. Compania are peste 90.000 de angajați în toată lumea și consideră oamenii una dintre cele mai importante resurse.

Diversitatea produselor Gree

Aparatele de climatizare Gree au un nivel ridicat de tehnologizare. Acestea sunt create nu doar pentru confortul tău zilnic, ci și pentru eficiență energetică și menținerea unui aer mai curat în încăpere. Printre cele mai apreciate funcționalități se numără:

termostat integrat în telecomandă;

motor inverter cu 7 viteze;

funcție de autocurățare;

control de la distanță;

funcții de purificare a aerului.

Gama completă de produse Gree

Portofoliul Gree disponibil în Republica Moldova este foarte variat. În funcție de necesitățile tale poți opta pentru climatizoare rezidențiale, semi-industriale, industriale, pompe de căldură, dezumidificatoare și chiar recuperatoare de căldură. Lista completă a produselor poate fi găsită pe pagina Gree. În Republica Moldova, distribuitorul oficial are oficiul central și baza de depozitare în Chișinău, dar și filiale în Bălți, Cahul, Comrat și Ungheni.

Confortul tău depinde de mediul în care trăiești, iar cu Gree este mai ușor să menții temperatura optimă în orice sezon. Descoperă gama de produse și alege climatizorul potrivit, fie că ai nevoie de o soluție pentru casă, birou sau spații comerciale.