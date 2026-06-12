Deschiderea negocierilor pe primul cluster cu R. Moldova, aprobată în unanimitate de toate cele 27 de state membre UE

Vineri, 12 iunie, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole – „Valori fundamentale”, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderarea R. Moldova la UE. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

„Uniunea Europeană a făcut încă un pas important în procesul de negocieri cu țara noastră. (…) Această decizie confirmă recunoașterea reformelor realizate și a progreselor înregistrate de țara noastră, dar și încrederea celor 27 de state membre ale UE în Moldova și în cetățenii ei”, a scris Cristina Gherasimov pe Facebook.

Cea de-a doua Conferință Interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană se va desfășura pe 15 iunie, la Luxemburg. Delegația R. Moldova va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Pe 3 iunie, printr-o scrisoare oficială transmisă sub egida Președinției cipriote a Consiliului UE, cele 27 de state membre au confirmat că R. Moldova este „suficient de pregătită” pentru deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 privind valorile fundamentale (The Fundamentals) și au invitat Chișinăul să își depună oficial poziția de negociere.

Ce sunt capitolele de negociere

În procesul de aderare la UE, legislația și standardele europene sunt împărțite în capitole de negociere. Fiecare capitol acoperă un domeniu specific, precum justiția, economia, energia, agricultura sau mediul.

În total, procesul include 33 de capitole de negociere, iar fiecare dintre ele trebuie „aliniat” la regulile Uniunii Europene înainte ca o țară să poată deveni stat membru.

Ce sunt clusterele de negociere

Pentru a face procesul mai organizat și mai eficient, Uniunea Europeană a introdus în 2020 conceptul de clustere de negociere.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. În loc ca fiecare capitol să fie negociat separat, acestea sunt analizate împreună, pe teme comune.

Există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept;

piața internă;

competitivitate și creștere economică;

agenda verde și infrastructură;

agricultură și resurse;

relații externe.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.

Raportul UE pentru 2025 arată că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările care vor să adere la Uniunea Europeană. În 2023, la prima evaluare, 7 capitole se aflau într-o stare incipientă și doar 2 aveau un nivel de pregătire moderat. În 2025, toate capitolele au depășit fază incipientă, iar o treime dintre acestea au atins un nivel moderat sau avansat. Două treimi dintre capitole au făcut progrese semnificative în ultimul an. Este un rezultat fără precedent și arată că Moldova poate livra rezultate concrete.