Vasile Tofan, despre vizita „oficială” a delegației guvernului taliban din Afganistan la Chișinău: „Situația este jenantă și inacceptabilă”

Prim-ministrul Vasile Tofan a venit cu prima reacție după ce reprezentanți ai guvernului taliban din Afganistan (vizat de-a lungul timpului de sancțiuni internaționale, inclusiv pentru încălcări grave ale drepturilor omului și amenințări la adresa păcii și securității, n.r.) efectuează o vizită în R. Moldova. Acesta a calificat situația drept „jenantă și inacceptabilă”.

„Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. R. Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională”, se arată în prima reacție a premierului.

Potrivit lui Vasile Tofan, vizita delegației din Afganistan a fost solicitată de către o companie din R. Moldova, iar persoanele care au ajuns în țară „nu figurau pe listele de sancțiuni” internaționale.

„O companie moldovenească, cu livrări active spre Uzbekistan, a solicitat sprijin pentru extinderea exporturilor agricole către Afganistan. Aceste exporturi nu sunt, în sine, interzise de regimul de sancțiuni al Uniunii Europene, care vizează persoane și entități desemnate, nu vizează comerțul agricol cu Afganistanul în ansamblu.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a transmis un demers către Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Migrație și Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe listele de sancțiuni, IGM a emis aviz pozitiv, iar MAE a eliberat vizele. Consultarea SIS nu era obligatorie; prin urmare – instituția nu a fost sesizată.

Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greșită. Mecanismele statului nu se pot reduce la bifarea unor etape. Instituțiile trebuie să înțeleagă contextul, riscurile și consecințele deciziilor pe care le iau”, a explicat prim-ministrul.

În urma situației, premierul anunță că mecanismul de consultare al SIS în astfel de cazuri va fi revizuit.

„Înțeleg presiunea publică pentru demisii. Calea simplă este să identificăm un „țap ispășitor” și să declarăm subiectul închis. Calea responsabilă este să stabilim clar răspunderea și să corectăm mecanismul care a permis această situație, prin reguli mai clare și o coordonare obligatorie la nivel politic și diplomatic. La fel, vom revizui mecanismul de consultare al SIS.

Toți decidenții din instituțiile publice trebuie să-și înțeleagă rolul individual atunci când semnează o hârtie sau aprobă o hotărâre. Noi nu administrăm hârtii, ci administrăm o țară și trebuie să fim mai atenți când luăm decizii”, a conchis Vasile Tofan.

ZdG a scris pe 3 august că mai mulți reprezentanți ai guvernului taliban din Afganistan efectuează o vizită în R. Moldova. Informația despre vizita la Chișinău a unor reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor, condus de talibani, a apărut în presa din Afganistan.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) a confirmat că unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan i-au fost eliberate vize de intrare în R. Moldova. Potrivit instituției, „delegația care a sosit în R. Moldova nu este vizată de sancțiuni internaționale”.

Contactat de ZdG cu privire la vizita „oficială” a unei delegații de la Kabul, Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Argiculturii și Industriei Alimentare, a declarat că R. Moldova nu a transmis nicio invitație oficială Guvernului din Afganistan. În schimb, el a menționat că a și-a pus semnătura pe „o solicitare către Ministerului Afacerilor Externe, pentru a facilita accesul a trei persoane”, altfel spus – pentru a obține o viză de intrare în R. Moldova.

Informația despre vizita talibanilor în R. Moldova a fost criticată pe rețelele de socializare.

Talibanii au ajuns la putere în Afganistan în 2021, după retragerea trupelor americane din țară, formându-și propriul guvern.

În mai 2026, europarlamentarii au adoptat o rezoluție prin care condamnau adoptarea Codului de procedură penală pentru instanțele din Afganistan, care conduce la persecutarea sistematică a femeilor și fetelor. Totodată, Parlamentul European a cerut Uniunii Europene să își intensifice acțiunile, inclusiv prin punerea în aplicare a mandatelor de arestare emise de Curtea Penală Internațională, extinderea sancțiunilor împotriva liderilor talibani responsabili de persecutarea femeilor și fetelor și majorarea ajutorului umanitar destinat combaterii foametei din Afganistan.

În 2025, Federația Rusă a devenit prima țară din lume care a recunoscut oficial guvernul taliban. Anterior, președintele rus Vladimir Putin i-a numit pe talibani „aliați”, iar ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus că sunt „oameni raționali”.