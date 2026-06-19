Linella lansează o nouă ediție a campaniei „Produs Acasă”, alături de Magnat și Feoctist

Linella a lansat o nouă ediție a campaniei „Produs Acasă” cu genericul „De 25 de ani susținem producătorii de acasă” – un proiect dedicat susținerii producătorilor autohtoni și promovării valorilor care ne definesc: munca, grija pentru comunitate și dragostea pentru locul pe care îl numim acasă.

Parteneriatul dintre Linella și Magnat și Feoctist continuă și în acest an, marcând cea de-a treia ediție consecutivă în care cei doi artiști promovează valorile naționale și susțin producătorii autohtoni prin campania Produs Acasă.

Noua ediție a campaniei „Produs Acasă” a fost lansată oficial în cadrul Festivalului NIM – un eveniment dedicat promovării valorilor naționale, culturii și identității moldovenești. Alegerea acestui context nu este întâmplătoare: atât festivalul, cât și campania împărtășesc aceeași misiune de a pune în valoare oamenii, tradițiile și produsele care definesc Republica Moldova.

În fața miilor de participanți prezenți la festival, cei doi artiști au dat startul unei noi ediții a proiectului „Produs Acasă”, invitând consumatorii să descopere poveștile autentice din spatele produselor autohtone și să susțină producătorii de acasă care contribuie zi de zi la dezvoltarea comunităților din întreaga țară.

În acest an, campania prinde viață printr-o poveste specială, în care artiștii Magnat și Feoctist pornesc într-o călătorie neașteptată prin lumea produselor autohtone. Într-unul dintre magazinele Linella, cei doi descoperă un portal magic care îi conectează cu oamenii din spatele produselor autohtone – producătorii care, zi de zi, transformă pasiunea, experiența și dedicarea în produse proaspete și gustoase. Pe parcursul acestei aventuri, interpreții descoperă că adevărata magie nu se află în portaluri, ci în oamenii care aleg să creeze acasă.

„Produs Acasă este una dintre cele mai importante inițiative prin care Linella își reafirmă angajamentul față de producătorii autohtoni și față de comunitățile din Republica Moldova. De-a lungul anilor, această campanie a devenit o platformă de promovare a oamenilor care aleg să creeze valoare aici, acasă, transformând munca, pasiunea și tradițiile în produse apreciate de consumatori.



Prin Produs Acasă ne propunem să aducem mai aproape consumatorii de poveștile autentice din spatele produselor și să evidențiem impactul pozitiv pe care alegerea unui produs autohton îl are asupra comunităților noastre.



Prin această abordare ne-am dorit să arătăm că Produs Acasă este mai mult decât o campanie și mai mult decât un produs pe raft. Este despre oamenii care aleg să rămână aici, acasă, să producă aici și să contribuie la dezvoltarea Moldovei. Este despre poveștile, valorile și gusturile care ne definesc și pe care le regăsim, zi de zi, în produsele create acasă”, a declarat Mihaela Dragan, Director Marketing Moldretail Group SRL.

Campania se desfășoară în perioada 18 iunie – 12 august 2026 și transformă cumpărăturile de zi cu zi într-o șansă de a câștiga premii valoroase. Pe parcursul campaniei, fiecare vizită în magazinele Linella poate aduce surprize pentru clienții săi și motive în plus de bucurie.

Mii de premii pentru clienții Linella

În cadrul campaniei ”Produs Acasă” Linella oferă mii de premii, printre care:

5 de automobile Haval Jolion, oferite în urma unei Extrageri live;

5 000 de vouchere în valoare de 200 de lei, care pot fi utilizate pentru cumpărături în orice magazin Linella.

Cum poți participa

Participarea la campanie este simplă și accesibilă tuturor clienților. Pentru a intra în cursă, trebuie să urmezi câțiva pași:

✅ Fă cumpărături de minimum 250 lei pe un singur bon fiscal

✅ Asigură-te că ai în coș cel puțin 2 produse autohtone din revista promoțională

✅ Scanează aplicația digitală Linella la casa de marcat

✅ Activează participarea în campanie și ești automat înscris în extragerile Linella

Extragerea celor 5 automobile este programată pentru luna august, cu extragere live la un post TV, iar voucherele de cumpărături vor fi oferite direct în contul personal din aplicația Linella în urma extragerilor random.

Campania se desfășoară în toate magazinele Linella din Republica Moldova. Cardul digital Linella poate fi utilizat atât la casele de marcat, cât și la cele cu autoservire, pentru ca experiența de cumpărături să fie rapidă, simplă și plăcută.

Dacă încă nu ai aplicația Linella pe telefon, descarcă-o acum și intră în cursa pentru premii!

25 de ani, alături zi de zi

Anul acesta, campania „Produs Acasă” are o semnificație specială, fiind parte din programul aniversar prin care Linella marchează 25 de ani de activitate. Cu această ocazie, compania și-a propus să răsplătească fidelitatea clienților săi prin cea mai amplă campanie promoțională din istoria sa, oferind pe parcursul anului 25 de automobile și 25.000 de vouchere de cumpărături.

Primele premii și-au găsit deja câștigătorii în cadrul campaniei pascale, unde au fost oferite 5 automobile și 5.000 de vouchere. Campania „Produs Acasă” continuă seria surprizelor și va aduce încă 5 automobile și 5.000 de vouchere pentru consumatorii care respect condițiile campaniei. Totodată, compania anunță că în campania de toamnă vor fi oferite alte 15 automobile și 15.000 de vouchere, completând astfel programul aniversar dedicat clienților care au fost alături de brand de-a lungul anilor.

Prin această inițiativă, Linella își reafirmă recunoștința față de consumatorii săi și transformă aniversarea celor 25 de ani într-o sărbătoare comună, în care fiecare cumpărătură poate aduce atât satisfacția alegerii produselor autohtone, cât și șansa de a câștiga premii valoroase.