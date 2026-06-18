Rezultatele campaniei „Reciclează azi pentru spitalele de mâine”. Cum arată noua secție renovată capital de la Institutul Mamei și Copilului

Secția Chirurgie Urgentă din cadrul IMPS Institutul Mamei și Copilului a fost inaugurată pe 16 iunie, după un proces de reabilitare capitală. Proiectul amplu de modernizare a fost implementat de către Asociația MAD-Aid cu suportul partenerilor privați. Kaufland Moldova s-a alăturat inițiativei prin intermediul campaniei „Reciclează azi pentru spitalele de mâine”, unde compania a donat câte 2 lei pentru fiecare recipient (PET, sticlă sau doză de aluminiu) reciclat de clienți la automatele Tomra.

În acest fel, s-a reușit să fie renovate integral două spații de importanță critică: salonul de pansamente și spațiul de joacă pentru micii pacienți. În cadrul, Secției Chirurgie de Urgență se acordă anual asistență medicală la peste 1400 de copii cu patologie chirurgicală abdominală acută.

„Prin intermediul acestui proiect am demonstrat că doar printr-un efort comun ce implică grija pentru mediu și oameni putem face diferența și genera impact pe termen lung. I-am provocat și pe clienții noștri care au transformat un simplu gest cotidian de reciclare într-un act pur de generozitate. Împreună cu MAD-Aid, am reușit să oferim medicilor și micilor pacienți o secție chirurgicală de nivel european”, a declarat Cristina Aramă, Manager Afaceri Corporative Kaufland Moldova.

Lucrările au cuprins renovarea capitală a infrastructurii interioare, înlocuirea rețelelor inginerești, finisaje de înaltă calitate concepute special pentru instituțiile medicale, optimizarea circuitelor sanitare și dotarea completă cu mobilier modern. Obiectivul comun al partenerilor a fost asigurarea unui mediu cald și sigur, menit să reducă impactul emoțional asupra micilor pacienți și să ofere echipei medicale condiții optime pentru realizarea intervențiilor chirurgicale de urgență.

„Vizitând această instituție pentru prima dată, după 13 ani de activitate, condițiile pe care le-am văzut m-au debusolat. Am plâns două zile și apoi am zis că noi suntem generoși, avem pârghii internaționale, și am decis să încercăm să renovăm o secție. De atunci, am ajuns la a patra secție renovată”, a relatat Victoria Dunford, fondatoarea MAD-Aid

În 2026, MAD-Aid continuă eforturile de modernizare și renovare, în plan fiind secția de Traumatologie și Ortopedie din cadrul Institutului Mamei și Copilului.

Inaugurarea oficială marchează finalizarea acestui important proiect de infrastructură medicală, însă platformele de colectare și reciclare rămân active în parcările magazinelor Kaufland, încurajând în continuare publicul larg să mențină comportamentul ecologic pentru un viitor mai curat și mai sănătos.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.540 de magazine în 8 țări, peste 155.000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Compania crede în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia. De aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.

Despre MAD-Aid

Fondată în 2012, MAD-Aid este o organizație care de peste 14 ani contribuie la îmbunătățirea condițiilor din instituțiile medicale și sociale din Republica Moldova. Până în prezent, asociația a livrat echipament și mobilier medical în 39 de spitale din țară, a construit și gestionează Complexul Phoenix pentru copii și tineri cu dizabilități și desfășoară numeroase campanii sociale de impact. Cei care doresc să susțină în continuare proiectele asociației o pot face prin donații directe pe pagina: https://donate.mad-aid.org.uk/#form.