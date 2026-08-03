Ceadîr-Lunga va investi 8 milioane de lei în rețeaua de apă, drumuri și sprijin pentru afaceri

Locuitorii municipiului Ceadîr-Lunga vor beneficia de investiții în rețeaua de apă și canalizare, modernizarea a două străzi și dezvoltarea infrastructurii pentru antreprenori. Primăria a lansat cea de-a treia emisiune de obligațiuni municipale, prin care intenționează să obțină 8 milioane de lei, bani care vor fi investiți în patru proiecte de dezvoltare locală.

Primăria municipiului Ceadîr-Lunga a lansat luni, 3 august, oferta publică pentru cea de-a treia emisiune de obligațiuni municipale, devenind prima autoritate publică locală din R. Moldova care accesează pentru a treia oară piața de capital prin acest mecanism de finanțare.

Obligațiunile municipale sunt un instrument financiar, prin care primăria împrumută de la investitori, persoane fizice sau juridice. Autoritatea locală emite obligațiuni, iar cei care le cumpără finanțează proiectele comunității.

Cea mai mare parte a fondurilor va fi investită în proiecte care vizează îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice din oraș. Astfel, două milioane de lei vor fi alocate primei etape a proiectului de alimentare cu apă potabilă și epurare a apelor uzate. Alte 1,48 milioane de lei vor fi investite în dezvoltarea infrastructurii post-incubare pentru rezidenții Incubatorului de Afaceri, proiect care urmărește sprijinirea antreprenorilor locali și dezvoltarea mediului de afaceri.

Autoritățile locale vor moderniza și două sectoare de drum. Pentru amenajarea unui tronson de 1250 de metri vor fi alocate 2,68 milioane de lei, iar pentru reabilitarea unui tronson de 800 de metri – 1,84 milioane de lei.

Primarul municipiului Ceadîr-Lunga, Anatolii Topal, susține că obligațiunile municipale oferă comunității posibilitatea de a contribui direct la dezvoltarea orașului.

„Fondurile atrase vor fi direcționate către proiecte concrete – apă potabilă, drumuri și infrastructură pentru afaceri, care vor îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor noștri”, a punctat acesta.

„Atunci când o primărie își finanțează proiectele de apă, drumuri și sprijin pentru afaceri direct de pe piața de capital, comunitatea câștigă atât investiția, cât și disciplina financiară pe care o însoțește”, a accentuat și Valerian Moraru, consilier economic superior la Ambasada Regatului Țărilor de Jos.

Oferta publică este împărțită în două clase de obligațiuni: una în valoare de 3 milioane de lei, cu un termen de circulație de doi ani, și alta de 5 milioane de lei, cu termen de trei ani. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 1000 de lei.

„Ceadîr-Lunga marchează a treia emisiune de obligațiuni municipale, fapt ce confirmă credibilitatea primăriei față de investitori și angajamentul față de cele mai înalte standarde de guvernanță. Îndemnăm alte primării din toată țara să ia exemplu”, a concluzionat Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Persoanele interesate pot subscrie obligațiunile în perioada 3–17 august 2026, iar prospectul ofertei este disponibil la sediul Primăriei municipiului Ceadîr-Lunga sau la maib.