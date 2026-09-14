Copiii din regiunea transnistreană au participat la mai multe programe organizate de Federația Rusă, axate pe educația „patriotică”, în special pe promovarea narațiunilor istorice ruse și pe cultivarea unei legături identitare cu Rusia în vara anului 2026. Cazurile au fost documentate de asociația Promo-LEX.

În iunie 2026, elevi din regiunea transnistreană au participat la activități organizate în cadrul Centrului internațional pentru copii „Artek” din Crimeea ocupată, aflat sub sancțiuni internaționale pentru implicarea în transferul forțat și îndoctrinarea ideologică a copiilor ucraineni. Participarea acestora a avut loc într-un context de securitate extrem de fragil, expunându-i unor riscuri suplimentare.

Ulterior, în perioada 23 iunie-13 iulie, un alt grup de elevi a participat la programul internațional „Cercul prietenilor”, desfășurat la centrul pentru copii „Orlionok” din Federația Rusă. Centrul „Orlionok” se află, de asemenea, sub sancțiuni internaționale.

„Acesta desfășoară programe de educație militar-patriotică, dispune de infrastructură pentru pregătirea „tinerilor militari” și a „tinerilor grăniceri”, iar din 2024 găzduiește inclusiv un muzeu dedicat războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În cadrul centrului sunt organizate și întâlniri ale copiilor cu militari ruși care au participat la războiul împotriva Ucrainei”, comunică Promo-LEX.

Tot în vara anului 2026, elevi din regiunea transnistreană au participat la alte inițiative rusești de educație „patriotică”, inclusiv la activități ale „Mișcării celor dintâi” și la proiectul „Trenul Memoriei”.

„Mișcarea celor dintâi” este o organizație de stat pentru copii și tineri, creată în Federația Rusă în 2022, care promovează „patriotismul” și apartenența la Rusia. În septembrie 2024, la inițiativa lui Vladimir Putin, la conducerea organizației a fost numit un ofițer care a participat la războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Proiectul „Trenul Memoriei”, lansat de asemenea în 2022 la inițiativa parlamentelor Rusiei și Belarusului și cu susținerea conducerii celor două state, urmărește declarativ protejarea „adevărului istoric” și combaterea presupusei „rescrieri a istoriei”. Proiectul este prezentat inclusiv drept o formă de „vaccinare împotriva neonazismului”, preluând astfel teme centrale ale discursului propagandistic utilizat de Federația Rusă pentru justificarea războiului împotriva Ucrainei.

În 2025, regimul de ocupație a discutat posibilitatea extinderii participării copiilor din regiunea transnistreană la astfel de programe.

În cadrul Forumului Internațional „Formula viitorului”, desfășurat la Kazan, Galina Ratușniac, așa-numita „viceministră a educației” de la Tiraspol, a discutat cu oficiali ruși despre extinderea schimburilor pentru copii și participarea acestora la programele centrelor „Orlionok”, „Smena” și „Artek” din Crimeea ocupată.