LIVE TEXT Numărul victimelor din orașul Pavlohrad a crescut la cinci persoane decedate și 67 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1660

UPDATE 22:10 În Orașul Pavlohrad, numărul victimelor atacului rusesc a crescut la 67 de persoane, dintre care 7 copii.

Cinci persoane și-au pierdut viața, au anunțat pompierii.

UPDATE 22:05 În regiunea Odesa, două persoane au fost rănite în urma unui atac al forțelor ruse.

Au fost avariate clădirile de depozitare ale unei organizații de voluntari, unde erau depozitate ajutoare umanitare și bunuri de primă necesitate.

În urma loviturii, a izbucnit un incendiu, care a fost stins de pompierii Serviciului Național de Situații de Urgență.

UPDATE 22:00 În seara zilei de 10 septembrie, trupele ruse au lansat un atac cu drone asupra centrului regional din Zaporijjea.

Conform informațiilor preliminare, au fost rănite o femeie de 72 de ani și o adolescentă de 16 ani.

În urma bombardamentului, a izbucnit un incendiu pe balconul unui bloc de locuințe.

UPDATE 18:29 Trei persoane au decedat și 34 au fost rănite în urma atacului Rusiei asupra orașului Pavlohrad, din regiunea Dnipropetrovsk.

Conform Procuraturii Ucrainei, pe 10 septembrie 2026, în jurul orei 16:25, forțele armate ruse au lansat un atac asupra orașului Pavlohrad, folosind drone.

În urma atacului, au fost avariate pavilioane comerciale și autovehicule.

Conform datelor preliminare, trei persoane au murit, iar 34 au fost rănite, printre care și un copil.

UPDATE 18:15 În Kramatorsk, 22 de persoane au fost rănite în urma unui atac aerian masiv al Rusiei, printre acestea numărându-se și un bebeluș, au anunțat pompierii.

Trupele ruse au aruncat 6 bombe aeriene asupra zonei rezidențiale a orașului. Au fost avariate 3 case individuale și 14 blocuri de locuințe, precum și alte obiective de infrastructură civilă.

La locul uneia dintre lovituri, echipele de salvare au inspectat clădirile avariate. Unda de șoc a deformat ușile de intrare ale apartamentelor, în care oamenii au rămas blocați.

UPDATE 17:05 În urma unui atac cu drone pe 6 septembrie, rafinăria de petrol Riazan, deținută de Rosneft, și-a încetat activitatea, scrie Reuters. Potrivit surselor agenției, unitatea principală a rafinăriei din Riazan, AVT-6, precum și o altă unitate majoră, AVT-4.

AVT-6, care, potrivit surselor, a luat foc în timpul atacului, este capabilă să rafineze 8 milioane de tone metrice de țiței pe an, ceea ce reprezintă aproape jumătate din capacitatea rafinăriei.

Conform Reuters, unitatea AVT-4 poate procesa 4 milioane de tone metrice de țiței pe an.

Cealaltă unitate principală a centralei, AVT-3, este în curs de mentenanță de la mijlocul lunii mai.

Surse au raportat că reparațiile unităților avariate ar putea dura până la câteva săptămâni.

Rosneft nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta atacul asupra rafinăriei.

Conform surselor din industrie, Rafinăria Riazan a procesat 13,1 milioane de tone metrice de țiței în 2024, reprezentând aproximativ 4,9% din volumul total de rafinare al Rusiei.

UPDATE 15:45 În regiunea Donețk, numărul victimelor din Kramatorsk în urma bombardamentului rusesc din dimineața zilei de 10 septembrie a crescut la 19, inclusiv un bebeluș de 8 luni, a informat Parchetului Regional Donețk.

„Numărul victimelor din Kramatorsk a crescut la 19, inclusiv un bebeluș de 8 luni. Rusia a lovit orașul cu șase bombe aeriene FAB-250 dintr-un UMPK”, se arată în comunicat.

Se menționează că procuratura a relatat anterior că victimele au fost diagnosticate cu răni provocate de explozii și șrapneluri.

Ca o reamintire, în dimineața zilei de 10 septembrie, trupele rusești au bombardat Kramatorsk, în regiunea Donețk, de patru ori. S-a raportat că cel puțin șapte civili au fost răniți.

UPDATE 14:15 Forțele ruse au atacat orașul Dnipro: două persoane au murit, iar alte două au fost rănite.

În urma atacului, a fost avariată o întreprindere din industria alimentară, în apropierea căreia a izbucnit un incendiu.

Flăcările au cuprins 12 autoturisme și două microbuze.

UPDATE 13:00 În regiunea Kiev, trei persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unei benzinării.

La locul atacului a luat foc un autoturism, iar o stație de transport public a fost avariată. De asemenea, a izbucnit un incendiu într-o clădire nerezidențială cu opt etaje.

În urma unei lovituri repetate, au luat foc generatoarele diesel.

Până la această oră, salvatorii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 12:00 În noaptea de 10 septembrie, forțele ruse au atacat cu 149 de drone de atac, de tip Shahed (jumătate dintre acestea fiind reactive), Gerbera și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Millerovo, Kursk, Primorsko-Ahtarsk, teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și Hvardiiske – teritoriile ocupate temporar din Crimeea, au raportat Forțele Aeriene de Apărare..

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât/anihilat 128 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 13 locații, precum și căderea dronelor doborâte (a fragmentelor acestora) în 9 locații.

UPDATE 10:45 În regiunea Sumî: o persoană a murit, iar alta a fost rănită în urma atacurilor cu drone rusești

Într-unul dintre satele din raionul Șostka, în urma unui atac asupra unei zone rezidențiale, a izbucnit un incendiu de proporții, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

În timpul lichidării consecințelor atacului, angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) au salvat mai multe animale domestice.

UPDATE 9:45 În regiunea Dnipropetrovsk: 8 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul serii de ieri și al nopții, trupele ruse au atacat de peste 20 de ori trei raioane.

În Krîvîi Rih, au fost rănite 5 persoane. Au fost avariate un bloc de locuințe, case particulare și automobile.

În raionul Nikopol, au fost rănite 3 persoane. Salvatorii au evacuat din zona periculoasă o femeie și au transportat-o la spital. Au fost avariate o instituție de învățământ, blocuri de locuințe și o casă particulară.

În raionul Sinelnikovo, în urma atacurilor rusești au izbucnit incendii. Salvatorii au lichidat toate focarele de incendiu.

UPDATE 8:45 În Hmelnițki, un incendiu a izbucnit pe teritoriul unei piețe în urma unui atac cu o dronă rusească, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul desfășurării forțelor și echipamentelor Serviciului la locul incidentului, a avut loc o a doua detonare. În urma exploziei, patru salvatori au fost răniți. Aceștia au fost transportați la spital cu traumatisme de diferite grade de severitate.

Incendiul a fost lichidat.

La fața locului au intervenit 45 de salvatori și 8 unități de tehnică de intervenție ale DSNS.