Comisia Europeană a reluat căutarea unor modalități de a utiliza activele înghețate ale Rusiei pentru a oferi ajutor Ucrainei

Comisia Europeană a reluat căutarea unor soluții care să permită utilizarea activelor rusești înghețate pentru a veni în ajutorul Ucrainei. Autoritățile UE doresc să protejeze depozitarul Euroclear și Belgia, unde acesta își are sediul, împotriva acțiunilor în judecată din partea Federației Ruse, scrie Financial Times, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Una dintre opțiunile posibile presupune transferul activelor rusești înghețate, care se află în depozitarul Euroclear, către o structură separată, au declarat sursele citate de publicația Financial Times.

Acest lucru va permite transferarea responsabilității pentru active de la Euroclear și Belgia către toate țările Uniunii Europene. Un astfel de plan a fost deja susținut de fosta ministră a apărării din Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, și de europarlamentara franceză Nathalie Loiseau.

În favoarea transferului activelor rusești către o structură separată s-au pronunțat, de asemenea, ministrul finanțelor din Ucraina, Serghei Marcenko, și 122 de deputați din Parlamentul European, care s-au adresat liderilor UE.

Comisia Europeană nu propune încă soluții tehnice concrete și subliniază că orice idee va necesita acordul tuturor celor 27 de țări membre ale UE, în primul rând al Belgiei.

„Creditul de reparații” pentru Ucraina

După începerea invaziei, țările UE au înghețat rezerve ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro. Aproximativ 185 de miliarde de euro se află în depozitarul belgian Euroclear.

În decembrie 2025, Belgia a blocat crearea unui „credit de reparații” pentru Ucraina, garantat cu active rusești. Autoritățile țării se tem că, în cazul unor acțiuni în judecată și al unor măsuri de retorsiune din partea Rusiei, responsabilitatea financiară va reveni în principal Belgiei. Moscova a declarat în repetate rânduri că sechestrarea activelor rusești „ar fi ilegală și ar avea consecințe juridice”.

În același timp, ministrul belgian de externe a declarat în luna august că Bruxelles-ul „nu are obiecții de principiu” împotriva utilizării fondurilor, cu condiția ca ceilalți membri ai UE să împartă riscurile juridice și financiare. Cu toate acestea, aceștia nu și-au manifestat încă disponibilitatea de a împărți responsabilitatea cu Belgia.