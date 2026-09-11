Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că armele nucleare rusești vor fi îndreptate spre Lituania, dacă autoritățile acestei țări vor amplasa arsenale nucleare pe teritoriul lor.

„Teritoriul Lituaniei va fi ținta armelor nucleare ale Rusiei, dacă Vilnius va decide să amplaseze astfel de arme pe teritoriul său”, a declarat Peskov pentru Pervîi Kanal.

Potrivit Reuters, Lituania a declarat la începutul acestui an că intenționează să elimine din Constituție, până la sfârșitul lui 2026, interdicția privind amplasarea armelor nucleare. Cu toate acestea, oficialii lituanieni au declarat în repetate rânduri că nu există planuri ca Lituania să găzduiască astfel de arme pe teritoriul său.

Acordul dintre Rusia și NATO din 1997 prevede că Alianța Nord-Atlantică nu are „intenții, planuri sau motive pentru a desfășura arme nucleare pe teritoriul noilor state membre”. După izbucnirea războiului de amploare dintre Rusia și Ucraina, Moscova și-a amplasat armele nucleare tactice în Belarus, notează Meduza.