Polonia, după ce dronele rusești au atacat Ucraina în apropierea graniței sale: „Rusia este un dușman al lumii libere”

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, a declarat pe 13 septembrie că Polonia tratează atacurile cu drone rusești din apropierea graniței cu Ucraina și atacul asupra unui tren de pasageri cu „cea mai mare seriozitate”. Rusia a lansat drone peste noapte în vestul Ucrainei, lovind o benzinărie din apropierea punctului de trecere a frontierei Iahodin-Dorohusk și un tren de pasageri Kiev-Varșovia, la doar 2 kilometri de granița cu Polonia, conform Kyiv Independent.

Marcin Kierwinski a confirmat că Rusia a atacat mai întâi în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Iahodin și ulterior a lovit trenul de pasageri din apropierea graniței cu Polonia.

„Tratăm aceste evenimente cu cea mai mare seriozitate. Situația este monitorizată constant. Rusia este un dușman al lumii libere”, a scris Kierwinski pe X.

Atacul rusesc cu drone peste noapte a adus războiul aproape de granița cu Polonia, fiind raportate mai multe atacuri în regiunea Volînia, din nord-vestul Ucrainei, în apropierea punctului de trecere a frontierei Iahodin-Dorohusk.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, Jacek Goryszewski, a declarat că amenințarea la adresa Poloniei este „reală”, deoarece forțele ruse au atacat regiunile ucrainene peste noapte.

„Dronele operau și chiar atacau ținte situate foarte aproape de granița poloneză – la doar câțiva până la câteva zeci de kilometri distanță”, a spus el, potrivit postului de televiziune polonez RMF24.

Atacurile i-au blocat, de asemenea, pe ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, și pe membrii unei delegații ai Ministerului estonian de Externe la punctul de trecere a frontierei. Tsahkna a declarat că aceștia nu au putut părăsi Ucraina din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești.

„Atacurile Rusiei devin din ce în ce mai intense și se apropie din ce în ce mai mult de NATO și UE. Și răspunsul nostru trebuie să se intensifice. Fiecare rachetă și dronă rusească pe care Ucraina o oprește, fiecare capacitate rusească pe care o ajutăm pe Ucraina să o distrugă și fiecare cost suplimentar pe care îl impunem Moscovei consolidează securitatea Ucrainei și a întregii Europe”, a scris Tsahkna pe X.

Atacul de peste noapte a avariat o benzinărie din apropierea punctului de trecere a frontierei Yahodyn-Dorohusk din regiunea Volînia, regiunea cea mai nord-vestică a Ucrainei. Resturile de dronă care au căzut au declanșat, de asemenea, incendii la gară și la mai multe camioane parcate în apropiere, a declarat purtătorul de cuvânt al Vămii Volîniei, Valentina Cernîș, pentru Suspilne.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a condamnat atacul, avertizând că atacul a adus războiul Rusiei direct la ușa UE și a NATO.

„Aceasta este teroarea lui (Vladimir) Putin, care «bate» direct la ușile UE și NATO. Barbarii ruși sunt la poarta voastră, dragi parteneri”, a scris Sybiha pe rețelele de socializare.

Punctul de trecere a frontierei de la Iahodin în sine nu a fost afectat și rămâne operațional, a declarat pentru RBC-Ucraina purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei, Andrii Demchenko.