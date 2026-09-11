Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, informat că în cadrul forțelor armate belaruse vor continua verificările privind nivelul de pregătire. Declarațiile au fost făcute pentru jurnaliști, potrivit BelTA, agenția națională de știri de stat a Republicii Belarus.

„Am spus deja în limbaj popular: armata trebuie să fie zguduită, a sosit momentul. Întreaga armată. Îi vom verifica pe toți. Până la mobilizare”, a declarat șeful statului.

Alexander Lukașenko a dat ca exemplu faptul că, în prezent, la ordinul său, se efectuează o inspecție a unei brigăzi de artilerie, iar înainte de aceasta au fost inspectate unitățile de tancuri și de infanterie mecanizată. „Facem totul așa cum se va întâmpla în război”, a spus președintele, subliniind că, în cadrul acestor inspecții, se folosește experiența conflictelor militare moderne.

„Ne pregătim pentru război, pentru ca acesta să nu aibă loc”, a subliniat liderul belarus.

În iunie 2026, vorbind la o conferință de presă la Kiev, Zelenski și-a asprit criticile la adresa președintelui belarus Alexandr Lukașenko, argumentând că, în ciuda afirmațiilor repetate că Belarusul nu vrea să fie atras în război, regimul continuă să sprijine campania militară a Rusiei.

Remarcile au reprezentat unul dintre cele mai directe avertismente publice ale Kievului la adresa Minskului de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, în februarie 2022. Deși forțele belaruse nu au intrat oficial în război, Belarus a permis Rusiei să utilizeze teritoriul său pentru operațiuni militare și logistică, inclusiv în timpul asaltului inițial asupra Kievului.

Zelenski a acuzat, de asemenea, Belarusul că joacă un rol semnificativ în furnizarea de combustibil utilizat de forțele ruse. El a susținut că Belarusul ar putea reduce exporturile care, în cele din urmă, susțin operațiunile militare ale Moscovei.